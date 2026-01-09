التداخل البنيوي بين الدبلوماسية والمجال العام

لطالما نظرت الدراسات الكلاسيكية للعلاقات الدولية إلى السياسة الخارجية باعتبارها حقلًا فنيًا محكم الإغلاق، يدار بواسطة نخبة دبلوماسية تحركها اعتبارات المصلحة العليا والواقعية السياسية في فضاء منعزل عن الضجيج المحلي.

لكن هذا النموذج التقليدي يشهد اليوم تحولًا جوهريًا يقوض أسسه، حيث لم تعد "السياسة الخارجية" نطاقًا منفصلًا، بل تحولت إلى امتداد عضوي للحياة السياسية الداخلية، وأصبحت مجالًا عموميًا مفتوحًا للتداول والنقد والمحاسبة.

يقوم هذا التحول على ثلاث ثورات مترابطة أعادت تشكيل المشهد السياسي العالمي:

الثورة الرقمية الاتصالية، التي حطمت احتكار الدولة للمعلومات وجعلت الفضاء الدولي مرئيًا ومباشرًا. فما كان يُناقَش في قصور الرئاسات أو تقارير الاستخبارات، يطفو اليوم على شاشات الهواتف والحواسيب، حيث يتابع المواطن مفاوضات السلام، ويحلل خطابات القادة والزعماء، ويراقب التصويت في أروقة الأمم المتحدة لحظة بلحظة. تضخم دور الفاعلين من غير الدولة، من إعلام استقصائي عابر للحدود إلى منظمات مجتمع مدني دولية، تنتج خطابات مضادة وتفرض أجندات قد تتعارض مع الرواية الرسمية. والأعمق، تحوُّل وعي المواطن نفسه، من كينونة محلية المنظور إلى فاعل عالمي الإحساس، يربط بين حروب بعيدة واستقرار أسواق الطاقة المحلية.

هذا التداخل الجدلي بين الداخلي والخارجي جعل من الأداء الدبلوماسي مؤشرًا مركزيًا للشرعية الداخلية. فلم تعد الشرعية تُبنى على الأداء الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل أيضًا على "كفاءة" النظام في الساحة الدولية.

هل يتمكن من حماية حدود البلاد رمزيًا وماديًا؟ هل يحقق مكاسب ملموسة تفخر بها الجماهير؟ هل يصوغ لغة وخطابًا يحفظان كرامة الدولة وهويتها في المحافل العالمية؟ هذه أسئلة تُطرح اليوم في المقاهي والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي بقوة تضاهي نقاشات البرلمانات.

وبهذا، تتحول السياسة الخارجية من مجرد أداء وظيفي إلى أداة سردية ورمزية بالغة القوة في يد النظام السياسي. فالنصر الدبلوماسي، ولو كان صغيرًا، يُحوَّل إلى ملحمة وطنية تعزز رواية الحاكم الحامي والبطل. وفي المقابل، يمكن لأي تراجع أو فشل خارجي أن يتحول إلى فضيحة سياسية تغذي السخط وتُضعف الثقة. السياسة الخارجية تصبح هنا مسرحًا لـ"عرض" القوة وإثبات الجدارة، ووسيلة لإعادة إنتاج الشرعية الداخلية.

يفضي هذا التحليل إلى نتيجة حاسمة: إن الحد الفاصل بين السياستين الداخلية والخارجية لم يعد موجودًا إلا في الكتب القديمة. ففي عصر الانكشاف المعلوماتي والمواطن العالمي، تصبح كل قضية خارجية قضية داخلية، وكل محاسبة شعبية تمتد إلى أداء السفير كما الوزير. هذا الواقع الجديد يفرض على الأنظمة تبني شفافية دبلوماسية غير مسبوقة، وبناء قدرة تواصلية مع جمهور ناقد ومطّلع. وهو في الوقت نفسه يحمّل المواطن مسؤولية جديدة: مسؤولية الفهم العميق لتعقيدات العلاقات الدولية، بعيدًا عن الخطاب الشعبوي المبسط. فالسياسة الخارجية اليوم لم تعد لعبة نخب، بل هي الفعل السياسي المشترك الأكثر خطورة والأعمق تأثيرًا في تحديد مصير الأمم في القرن الحادي والعشرين.