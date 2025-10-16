التحول الرقمي والاحتجاج الشبابي بالمغرب

أحدث التحول الرقمي تغيّرًا جذريًا في أنماط الاحتجاج والمطالبة بالحقوق، إذ وفّرت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية فضاءات للتعبير عن المطالب الاجتماعية والسياسية وممارسة الرقابة على السياسات العمومية كبديل عن الوسائط التقليدية التي فقدت ثقة الشباب. وفي المغرب، تجلّى هذا التحول من خلال اعتماد الشباب على المنصات الرقمية بما هي مساحات للتعبير والمساءلة، ما أسّس لفضاء عمومي رقمي متوازٍ يعكس فلسفة "المواطنة الرقمية" التي طرحها يورغن هابرماس، حيث يتحول المواطن من متلقٍّ سلبي إلى فاعل نشط قادر على إنتاج الخطاب العام وصياغة الأجندات الاجتماعية والسياسية، مؤثرًا في صنع القرار ومطالبًا بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحقيق الأمن الاقتصادي. وقد شهد المغرب موجة من الاحتجاجات الشبابية انطلقت شرارتها من الفضاء الرقمي لتنتقل إلى الشارع، معبّرة عن وعي رقمي جديد يستوعب قدرة التكنولوجيا على النقد والمساءلة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن مخاطر استخدام الفضاء الرقمي لتغذية خطاب الكراهية الذي قد يؤدي إلى عنف وفوضى تهدّد الاستقرار.

ولم يقتصر تأثير التحول الرقمي على آليات التعبير فحسب، بل أسّس أدوات جديدة للمشاركة الفاعلة والمساءلة المجتمعية، إذ أصبح الفضاء الافتراضي وسيلة لرصد التجاوزات وتحفيز النقاش العام وربط المدن والمناطق المختلفة، ما يعزّز وعي الشباب بالقضايا المحلية والوطنية ويكسر الحواجز التقليدية للمشاركة المدنية. كما أتاح بناء أشكال احتجاج ومناصرة تعتمد على قوة الشبكات وسرعة انتشار المعلومات، محوّلًا الفضاء الرقمي إلى أداة استراتيجية للضغط على صنّاع القرار، وتجربة الديمقراطية المباشرة، وتعزيز الشفافية، بما يجعل من الشباب فاعلًا رقميًا قادرًا على التأثير في السياسات وصياغة القيم المجتمعية الجديدة، مستفيدًا من التجارب المحلية والدولية في توظيف التكنولوجيا بمثابة رافعة للتغيير الاجتماعي والسياسي.

أولًا. من الفضاء الافتراضي إلى الفعل الجماعي: الاحتجاج الرقمي للشباب المغربي

يشكّل صعود الحركات الاحتجاجية الرقمية في المغرب مظهرًا لتحول عميق في أنماط التعبير والمشاركة السياسية لدى الشباب، الذين وظّفوا الفضاء الشبكي قوةَ ضغط جديدة على الدولة. فمنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، عبّر جيل Z المغربي عن وعي سياسي متطور ورغبة في إصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مستفيدًا من قدرة المنصات الرقمية على تجاوز الحدود الجغرافية وتسريع انتقال الوعي الجماعي بين المدن. وركّزت هذه التعبئة على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، ليصبح الفضاء الرقمي منصة لإعادة إنتاج خطاب احتجاجي موحّد.

ولم تكن هذه الموجة معزولة، فقد دشّنت حركة 20 فبراير 2011 أول تجربة جماهيرية للاحتجاج الشبكي، تلتها حركات مثل حراك الريف (2016–2017) الذي تجاوزت التفاعلات الرقمية فيه مليوني تفاعل خلال أسبوعين، وحراك جرادة سنة 2018 الذي حوّل منصات التواصل إلى منابر للتنديد بالظلم الاجتماعي، كما أحدث حراك آيث بوكماز سنة 2023 تحوّلًا في الهوامش الجبلية نحو طرح مطالب البنية التحتية والخدمات الأساسية على الأجندة الوطنية. ويؤكد هذا التراكم من التجارب أن الفضاء الرقمي أصبح فضاءً عموميًا لإنتاج الوعي وصناعة الرأي العام وممارسة الرقابة الشعبية، مؤكدًا التحول السوسيولوجي العميق في علاقة الشباب بالدولة.

ثانيًا. الشباب المغربي والاحتجاج الرقمي: من العزلة التمثيلية إلى استعادة الفضاء العمومي

يشكّل الانخراط الرقمي للشباب انعكاسًا لتحولات واسعة في الوعي الجماعي، حيث لم يعد الفضاء العام التقليدي قادرًا على استيعاب طموحات جيل يشعر بالتهميش، حيث فقدت الأحزاب والنقابات جاذبيتها بوصفها وسائط تمثيلية، مما دفع الشباب إلى اللجوء إلى المنصات الرقمية كمنبر بديل يمنحهم شعورًا بالمواطنة الفاعلة. وترتبط هذه الدينامية بواقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، يتجلى في ارتفاع معدلات البطالة، واتساع الهوة بين الجهات الحضرية والريفية، وتراجع جودة الخدمات العمومية، ما حفّز الشباب على استخدام التكنولوجيا لفضح الفساد والزبونية وممارسة الرقابة الشعبية الإلكترونية. وقد شهدت السنوات الأخيرة حملات رقمية مؤثرة مثل "المقاطعة_الاقتصادية" سنة 2018 وحملة "أنقذوا_المدرسة_العمومية" وغيرها من الحملات التي أبرزت قدرة التكنولوجيا على توحيد الخطاب الاحتجاجي حول مطالب مشتركة.

وفي امتداد لهذا المسار، ساهمت الوسائط الرقمية في إعادة تعريف مفهوم الاحتجاج ذاته، إذ لم يعد مرتبطًا بالميدان فقط، بل صار فعلًا يوميًا يُمارس من خلال التفاعل والمشاركة الإلكترونية، ما ألغى كلفة التنظيم التقليدي وفتح المجال أمام مشاركة جماعية آنية، وجعل كل هاتف ذكي منبرًا سياسيًا محتملًا. كما تغذّت هذه الموجة من تجارب عالمية حديثة مثل الحركات البيئية والنسوية والعدالة الاجتماعية في إسبانيا وتونس وشيلي، التي أكّدت قدرة التكنولوجيا على تحويل الوعي الفردي إلى طاقة جماعية مؤثرة.

ثالثًا. الفضاء الرقمي بين التعبئة السلمية والانزلاق نحو الفوضى

كشف التحول الرقمي في المغرب عن مفارقة حادة بين سلمية الفعل الاحتجاجي وطبيعة الانزلاقات في الفضاء الافتراضي، إذ تحوّل أحيانًا من مجال للتعبير المدني إلى ساحة فوضوية تغيب فيها الضوابط، بسبب محدودية التشريعات التقليدية في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل، واعتماد الأجهزة الأمنية غالبًا على ردود فعل متأخرة بدل استراتيجيات استباقية قائمة على الرصد والتحليل. وأدّى هذا النقص إلى تصعيد بعض الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات ميدانية، مؤكدًا حاجة الدولة إلى فهم خصوصية الفضاء الشبكي وسرعة تفاعله. ومن ثم، أصبح من الضروري تبنّي مقاربة أمنية رقمية تشاركية، تعتمد على الوقاية والتحليل الاجتماعي الرقمي، وإنشاء وحدات لرصد المؤشرات الرقمية تجمع خبراء الأمن والتواصل والسوسيولوجيا، إلى جانب تطوير قنوات تواصل مؤسسية شفافة مع الرأي العام، لضمان التحذير المبكر ومنع الانزلاقات، وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.

خلاصة

لقد شكّل التحول الرقمي منعطفًا حاسمًا في دينامية الفعل الاحتجاجي لدى الشباب المغربي، إذ أتاح لهم فضاءً بديلًا للتعبير والمساءلة الجماعية خارج الأطر التقليدية التي تآكلت مصداقيتها. وأسهم في بروز وعي نقدي قادر على التعبئة العابرة للمجال الجغرافي، وكشف هشاشة المقاربة الأمنية الأحادية في إدارة هذا الفضاء الجديد. ويفرض هذا الواقع إعادة بناء العلاقة بين الدولة والشباب على أساس الثقة والمشاركة، عبر الانتقال من منطق المراقبة إلى منطق الاحتضان والتمكين، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي كرافعة للإبداع وفرص الشغل، وتوسيع قنوات الحوار الإلكتروني بين المؤسسات والمواطنين، وتطوير إعلام عمومي تفاعلي يعكس تطلعات الشباب. كما يستوجب تعزيز إشراكهم في صناعة القرار التكنولوجي وتحفيز المبادرات المواطِنة التي توظّف الأدوات الرقمية لخدمة الصالح العام، بما يحوّل الفضاء الافتراضي من مجال احتجاج عابر إلى منصة منتجة للثقة والديمقراطية التشاركية.