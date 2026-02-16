التحالفات العربية في زمن القوة العارية

لم تكن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حدثاً أمنياً مفصلياً في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي فحسب، بل شكّلت لحظة كاشفة أعادت ترتيب البنية العميقة للتحالفات الإقليمية، وكشفت في الوقت ذاته حدود النظام الدولي الذي دخل طوراً جديداً من "الفوضى المنظَّمة".

فمنذ تلك اللحظة، وما تلاها من حرب مدمّرة على غزة امتدّت تداعياتها إلى لبنان وسورية، وصولاً إلى الهجوم على إيران في يونيو/حزيران 2025، بات واضحاً أن الشرق الأوسط يشهد إعادة صياغة لتوازناته على أنقاض معادلات استقرّت منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

غير أن هذا التحوّل الإقليمي لا يمكن فهمه بمعزل عن التحوّل الدولي الأوسع؛ إذ تراجعت فكرة "النظام القائم على القواعد" التي سادت منذ عام 1945، لتحلّ محلها مقاربة أكثر صراحة في توظيف القوة، في ظل ما يمكن تسميته بـ"الاضطراب الترامبي" في بنية النظام الدولي. ووجدت الدول العربية نفسها أمام بيئة استراتيجية تتسم بارتفاع منسوب المخاطر، وانخفاض القدرة على التنبؤ، وهشاشة الضمانات الأمنية التقليدية.

في هذه الظروف تبدّلت تحالفات العرب استجابةً لتحوّل تصوّرات التهديد وأولويات البقاء. فقبل عام 2011 كان الإقليم منقسماً نسبياً بين محور "الاعتدال" المرتبط بالغرب، ومحور "الممانعة" بقيادة إيران وسورية وحزب الله. غير أن الربيع العربي أطاح البنية التقليدية لهذا الانقسام، وأدخل المنطقة في طور من السيولة الاستراتيجية.

خروج مصر مؤقتاً من مركز الثقل، واندلاع الثورة السورية، وصعود الإسلام السياسي، ثم سقوط نظام محمد مرسي في مصر عام 2013، أعادت تشكيل الخريطة؛ فبرز محور عربي–تركي داعم للإسلاميين، في مقابل محور خليجي–عربي داعم للدول المحافظة، بينما عززت إيران حضورها عبر شبكات نفوذ في العراق وسورية ولبنان واليمن. ومع تراجع الانخراط الأميركي المباشر نشأت "تحالفات ضرورة" مؤقتة، تقوم على إدارة المخاطر لا على رؤية استراتيجية جامعة.

اتسمت هذه المرحلة بخلل بنيوي عميق تمثّل في غياب مركز عربي قادر على إنتاج توازن ذاتي، ما سمح لقوى إقليمية غير عربية – إيران وتركيا وإسرائيل – بملء الفراغ.

ولا يمكن تفسير التراجع العربي في القضايا المركزية، وفي مقدمتها فلسطين، بقرارات ظرفية فقط؛ بل هو حصيلة تراكمات تتعلق بشرعيات النظم السياسية، والهشاشة الاقتصادية، والصراعات البينية. فقد أدّت النزاعات الداخلية إلى إعادة توجيه بوصلة الاهتمام نحو إدارة الأزمات المحلية، ودفع التصدع بين الدول العربية بعض العواصم إلى البحث عن مظلات أمنية خارج الإطار الإقليمي، ما أضعف القدرة على صياغة موقف جماعي فاعل.

ومع اتساع الفجوة العسكرية والتكنولوجية لصالح إسرائيل، المدعومة أميركياً، انتقل النظام العربي تدريجياً من منطق انتزاع الحقوق إلى منطق إدارة الصراع، ثم إلى مسارات تطبيع منفردة. لكن ما بعد أكتوبر 2023 أعاد إدخال القضية الفلسطينية إلى صلب التفاعلات الإقليمية، ليس فقط بوصفها قضية عدالة تاريخية، بل باعتبارها عنصراً حاسماً في اختبار الشرعية ومحدِّداً لمستقبل ترتيبات المنطقة.

أفرزت الحرب على غزة تقارباً عربياً–إيرانياً ظاهرياً في رفض العدوان والدعوة إلى وقف إطلاق النار، غير أن التباين في أدوات الاستجابة كان عميقاً؛ إذ فضّلت الدول العربية، خصوصاً الخليجية، المسار الدبلوماسي وتجنّب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة تهدد مشاريعها التنموية، فيما اعتمدت طهران استراتيجية "التصعيد غير المباشر" عبر أذرعها في لبنان والعراق واليمن.

غير أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت بنية غزة ولبنان وسورية خلال 2024–2025، ثم امتدت إلى الداخل الإيراني، كشفت حدود قدرة هذا المحور على فرض معادلة ردع متماسكة. هذا التراجع النسبي فتح نافذة تحرك عربي لإعادة الانخراط في بعض الساحات، ولا سيما سورية ولبنان، بهدف تقليص مساحات النفوذ الإيراني ومنع انهيار الدولة الوطنية لصالح الفواعل المسلحة.

في الوقت ذاته أثار تصاعد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران قلقاً عربياً مزدوجاً: الخشية من انهيار فوضوي في إيران بما يحمله من تداعيات أمنية واقتصادية، والخشية المقابلة من أن يفضي إضعافها إلى تكريس إسرائيل قوة مهيمنة منفردة في الإقليم. وهنا بدأ يتشكل موقف عربي أكثر وضوحاً يقوم على رفض الهيمنة الأحادية أياً كان مصدرها.

لعب التحول في بنية النظام الدولي دوراً حاسماً في إعادة حسابات العواصم العربية. فمع تراجع الالتزام الأميركي بالمقاربات متعددة الأطراف، وتصاعد خطاب الصفقات والقوة، لم يعد الأمن مضموناً عبر منظومة قواعد ثابتة، بل عبر التفاوض من موقع قوة نسبية.

هذا الواقع دفع دولاً عربية إلى تبنّي استراتيجية تنويع الشراكات: تعميق العلاقات مع الصين وروسيا، والحفاظ على الشراكة الأمنية مع واشنطن، والانفتاح التكتيكي على قوى إقليمية متباينة مثل تركيا وإيران والهند وباكستان. لم يعد الاصطفاف الحاد مجدياً، بل أصبح التوازن المرن هو القاعدة. غير أن هذه المرونة تحمل مفارقة؛ فهي تمنح هامش حركة أوسع، لكنها قد تعمّق التنافس البيني العربي في غياب إطار تنسيقي جامع.

منذ اتفاقات ما يُعرف بـ"أبراهام" نشأت تقاطعات مصالح بين بعض الدول العربية وإسرائيل، خصوصاً في ملف احتواء إيران والتعاون التكنولوجي والأمني. لكن ما بعد حرب غزة أعاد طرح السؤال الجوهري: هل يمكن توسيع التطبيع في ظل حرب مفتوحة وغياب أفق سياسي للفلسطينيين؟

هنا يتضح التباين في الرؤية؛ فإسرائيل تسعى إلى تكريس تفوقها العسكري كأمر واقع، في حين ترى الدول العربية أن أي اندماج إقليمي مستدام لها مشروط بوقف الحرب وإطلاق مسار سياسي يمنح الفلسطينيين حقوقهم. وبذلك لم يعد التطبيع مساراً أحادياً، بل ورقة تفاوضية ضمن هندسة توازن أوسع.

يمكن القول إن التحالفات العربية منذ أكتوبر 2023 انتقلت تدريجياً من منطق رد الفعل إلى محاولة هندسة توازن جديد يقوم على ثلاث ركائز:

منع الهيمنة المنفردة: لا لإيران مهيمنة ولا لإسرائيل مطلقة اليد. إعادة الاعتبار للدولة الوطنية في مواجهة الفواعل غير الدولتية لتقليص التدخلات الخارجية. تنويع الشراكات الدولية لتقليل الارتهان للولايات المتحدة في نظام دولي مضطرب.

غير أن نجاح هذه المقاربة يبقى مشروطاً بقدرة الدول العربية على تجاوز التنافس الصفري وصياغة حد أدنى من الرؤية الجماعية. فاستمرار التباين دون تنسيق سيؤدي عملياً إلى ترسيخ التفوق الإسرائيلي، وتعميق التبعية الاستراتيجية، وإدامة هشاشة النظام العربي.

هكذا يقف العرب أمام لحظة مفصلية: إما تحويل التحولات الجيوسياسية الراهنة إلى فرصة لإعادة تموضع فاعل، أو البقاء في مسار التفكك التراكمي الذي يرسّخ هيمنة الآخرين على إقليم لم يحسم بعد معركته مع فراغه الداخلي.