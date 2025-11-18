نتائج الانتخابات العراقية 2025: من المقاطعة إلى المفارقة

في انتخابات عام 2021، شارك التيار الصدري بقوّة، فحصد 73 مقعداً في البرلمان، رغم أنّ نسبة المشاركة حينها لم تتجاوز 41٪ من المُسجّلين البيومتريين. أما اليوم، في انتخابات 2025، فقد تغيّر المشهد جذرياً. قرّر زعيم التيار الصدري مقاطعة العملية السياسية والدعوة إلى الابتعاد عن صناديق الاقتراع. ومع ذلك، أعلنت المفوضية العليا المُستقلة للانتخابات أنّ نسبة المشاركة تجاوزت56.11٪. رقم صادم، يبدو في ظاهره دليلاً على انتعاش الديمقراطية، لكنه يُثير تساؤلات عميقة عن معنى المشاركة ومصداقيتها.

الرقم الذي يثير الريبة…

أعلنت المفوضية مشاركة أكثر من 12 مليون ناخب من أصل 21.4 مليون مسجّلين بيومترياً، لكن هذه القاعدة لا تشمل جميع المؤهلين الذين يقترب عددهم من 30 مليوناً. هذا يعني أنّ نحو تسعة ملايين شخص خارج الحساب، ما يجعل ارتفاع نسبة المشاركة نتيجة لطريقة الاحتساب لا لازدياد فعلي في الإقبال. وباحتساب جميع المؤهلين، لا تتجاوز المشاركة الفعلية نحو 41٪.

هذا الأسلوب ليس جديداً؛ فانتخابات 2021 احتسبت المشاركة بالطريقة نفسها، ما يجعل المقارنة بين الدورتين مضلِّلة لأنها تستند إلى قاعدة ناقصة. وعلى عكس دول مثل بريطانيا وفرنسا التي تعتمد إجمالي المؤهلين، يحصر العراق المشاركة في المسجّلين بيومترياً، ما يؤدي إلى تضخيم الرقم الظاهر وإخفاء حجم العزوف الشعبي الحقيقي.

المال السياسي وسلاح النفوذ

غياب التيار الصدري لم يحدّ من نشاط القوى الأخرى؛ بل فتح المجال لازدهار شبكات المال والنفوذ. الأحزاب التقليدية والفصائل المسلّحة اعتمدت الزبائنية السياسية عبر المساعدات والوعود بالتوظيف والدعم المالي، ما جعل خيارات كثير من الفقراء مشروطة بالحاجة لا القناعة.

تقارير المراقبين والإعلام العراقي وثّقت انتشار شراء الأصوات، خصوصاً في بغداد والجنوب، حيث راوحت أسعار البطاقة البيومترية بين 100 و150 ألف دينار، وارتفعت أكثر في بعض القرى ضمن "الصوت الجماعي". كذلك حذّرت لجنة النزاهة من بطاقات تُباع في بغداد بما يصل إلى 500 ألف دينار، ما يعكس حجم الاختراق المالي للعملية الانتخابية.

غياب التيار الصدري لم يحدّ من نشاط القوى الأخرى؛ بل فتح المجال لازدهار شبكات المال والنفوذ

ورغم نفي المتهمين، بات واضحاً أنّ المال السياسي هو العامل الحاسم في النتائج. الناخب الذي يبيع صوته تحت ضغط الفقر لا يمارس إرادة حرّة، بل يشارك في منظومة تحوّل الديمقراطية إلى معاملة نقدية، حيث تصبح القوّة المالية السلاح الخفي الذي يصنع الخريطة الانتخابية.

بين الرقم والشرعية

الانتخابات ليست مجرّد عملية حسابية، فالشرعية لا تُقاس بعدد الأوراق في الصندوق، بل بمدى حرية الاختيار وتكافؤ الفرص. وفي العراق، لا يزال ميزان القوى مُختلاً بين من يملك السلاح ومن يملك النفوذ المالي والسياسي. كيف يمكن لعملية انتخابية أن تعكس إرادة شعبية إذا كانت بعض القوى تمتلك أدوات ترهيب أو نفوذ مالي، فيما تُحرم قوى مدنية ناشئة الموارد اللازمة للمنافسة؟

ارتفاع نسبة المشاركة المُعلنة لا يعني بالضرورة ارتفاع منسوب الشرعية، بل أحياناً يكون الرقم نفسه جزءاً من "هندسة سياسية" لإنتاج انطباع بالاستقرار، فيما تستمر الأزمة البنيوية التي تمنع أيّ تداول حقيقي للسلطة. الشرعية السياسية، في هذا السياق، تصبح مرتبطة بما يملك الحزب أو الفصيل المسلّح من نفوذ، لا بما يقرّره المواطن بحرية.

الشرعية لا تُقاس بعدد الأوراق في الصندوق، بل بمدى حرية الاختيار وتكافؤ الفرص

هذه الممارسات تُقوّض ثقة المواطنين بالديمقراطية، فتصبح الانتخابات مجرّد إجراء شكلي يوحي بأنّ الدولة تعمل فيما يشعر الناخب أنّ صوته بلا أثر حقيقي. الفجوة بين الأرقام المُعلنة وواقع التمثيل تخلق حالة من اللامبالاة السياسية، وخصوصاً بين الشباب الذين يرون أنّ العملية السياسية لا تعكس مصالحهم ولا تمنحهم صوتاً مؤثّراً.

المقاطعة الصدرية وغياب المنافس

المقاطعة الصدرية أحدثت فراغاً كبيراً في المشهد الانتخابي، فلم تكن انسحاباً عادياً، بل رسالة لنزع الشرعية عن نظام فقد صلته بالتمثيل الشعبي. غياب التيار، الذي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة، جعل الانتخابات تبدو كسباق بلا منافس حقيقي قادر على تحريك الشارع أو تحدي النفوذ التقليدي للأحزاب والفصائل المسلّحة، ما سمح للقوى المهيمنة بإعادة ترتيب نفوذها بسهولة.

تدنّي المشاركة منح هذه القوى "شرعية رقمية" استخدمتها لإظهار انتخابات ناجحة، رغم أنّ الإقبال الفعلي كان محدوداً. وزاد الجدل ظهور مستشار السفير الإيراني داخل أحد مراكز الاقتراع قبيل الإغلاق، في مشهد يعكس عمق النفوذ الخارجي وهيمنة شبكات القوّة على العملية الانتخابية.

الديمقراطية في العراق ما زالت شكلية أكثر منها جوهرية

هذه الشرعية الشكلية لا تقنع الجمهور ولا المجتمع الدولي، بينما تُقرأ المقاطعة الصدرية بأنها محاولة لفرض مراجعة سياسية واسعة وكسر الهيمنة المليشياوية على الدولة.

صندوق بلا ثقة

انتخابات 2025 تكشف أنّ النظام السياسي في العراق قادر على إنتاج نسب مشاركة مرتفعة على الورق، لكنه عاجز عن إنتاج الثقة. العملية الانتخابية تحوّلت إلى إجراء دوري يُعيد إنتاج القوى نفسها، بينما يبقى التغيير الحقيقي بعيداً عن متناول صندوق الاقتراع.

المشهد الانتخابي، المليء بالمال السياسي والضغوط الاجتماعية، يعمّق شعور المواطن بأنّ صوته لا ينافس نفوذ السلاح والمال والارتباطات الخارجية. حتى المشاركة الفعلية تبدو مشروطة بالحاجة المادية أكثر من الرغبة في إحداث تغيير.

لهذا بات كثير من العراقيين ينظرون إلى الانتخابات على أنها وسيلة لمنح شرعية للسلطة القائمة، لا أداة للتداول السلمي. وفي ظلّ هيمنة المال السياسي والفصائل المسلّحة، تصبح أي "شرعية" سطحية وعاجزة عن تمثيل الإرادة الشعبية.

من المقاطعة إلى المفارقة، تكشف انتخابات 2025 أنّ الديمقراطية في العراق ما زالت شكلية أكثر منها جوهرية. فبين رقم مُضخّم وسلاح مشرّع وفساد مستقر، لا يبدو أنّ الإرادة الشعبية وجدت بعد طريقها إلى البرلمان. وإذا كان التيار الصدري قد حوّل المقاطعة إلى معركة شرعية، فإنّ خصومه اليوم يحاولون تحويل المشاركة المرتفعة إلى شرعية شكلية. لكن العراق، في النهاية، لا يحتاج إلى أرقام جديدة… بل إلى ثقة جديدة.