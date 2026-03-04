الانتحار الاستراتيجي في المواجهة الخليجية الإيرانية‬

لا يختفي من بالي مشهد "هينضفونا" الذي تكرّر على لسان أحد الممثلين في فيلم "ليلة سقوط بغداد"، والذي ظلّ قائله يبشّر بقدوم الأميركان لضمّنا للعالم الحرّ! ولو كنّا "هنتمرمط خمس عشر سنين كده" بحسب نظريّته. الممثّل الذي نكّره مؤلّف الفيلم وحقّره، انتهت جثّته في صندوق زبالة حين أردته قتيلاً رصاصة أميركيّة وهو يفتح ذراعيه ليستقبل جنود المارينز الذين دخلوا عاصمة بلاده. هذا بالضبط ما أريد قوله باختصار ومباشرة.

تمرّ المنطقة بلحظة فارقة تتجاوز في خطورتها الحسابات السياسية التقليدية؛ حيث يبدو الأفق مُثقلاً بنذر مواجهة خليجية - إيرانية يجري التحضير لها بعناية في الغُرف المُظلمة. إنّ الحقيقة التي يجب أن تُقال بلا مواربة هي أنّ الانجرار لهذا الصدام ليس إلا فخًا صهيونيًا يستهدف تصفية الجميع، وأنّ تجنّب الانزلاق إليه هو الخيار الحكيم الوحيد لضمان البقاء، الذي يصارع عليه الجميع وإن لم يعلنوا أو يقرّوا، إلى حين إعادة ترتيب البيت العربي والخليجي، أو ما تبقى منه، بعد عقود من التيه الاستراتيجي وفقد البوصلة أو تحريفها.

أثبتت الأحداث الأخيرة زيف التصوّرات التي بُنيت عليها السياسات العربية في العقود الماضية، تلك التحالفات الدولية والإقليمية التي قُدِّمَت كدروع واقية، من أخطار غالبها مُتوهّم أو مُصطنع أو منفوخٌ فيه ليبدو أضخم، كشفت اللحظة الراهنة عن هشاشتها البنيوية؛ فقد كانت قائمة على أسس لا صلة لها بالواقع الاستراتيجي للمنطقة، سواء التصهين الإبراهيمي الذي بدا لفرط ثبات التقدّم فيه كأنّه أصل غير طارئ، نُسِفت في مقابله كلّ الاعتبارات الأخرى (دينيّة وقوميّة ووطنيّة، وحتى مصالحيّة)، وأعيد انطلاقًا منه تعريف العدو والصديق على أساس واحد "صهيوني" يصطدم بحدّة مع كلّ ما بُني عليه تاريخ هذه البلاد.

حتى مفهوم "الحلف العربي" البديهي القائم على وحدة اللغة والجغرافيا والتاريخ و"وحدة المسار والمصير" لا في صورته القوميّة المتهالكة، بل حتى في الحدود الدنيا من تعريفه البراغماتي، لم يعد يصمد أمام اختبار الواقع؛ إذ تبيَّن أنّ الاصطفاف في لحظة المواجهة هو المعيار الوحيد الذي يحّدد الصديق من العدو، وما عدا ذلك من شعارات قومية أو عرقية ليس سوى قشور تذروها رياح الأزمات الحقيقية.

ليس أغبى من تصوّر أيّ عربي (مهما تصهين) أنّه لن يصبح بذلك هدفًا لإسرائيل، الأموال والمعلومات والأرض والمعسكرات والاستثمارات وألف ألف مثلها لن تخرجك من قائمة الاستهداف ما دمتّ ابن هذه المنطقة، وما دام حظّك البائس أو قدرك الحكيم أوقعك في نطاق الطموح الصهيوني. افعل ما شئت ستبقى عدوًّا، وقدّم ما شئت ستبقى مُحتقرًا، فلا حماية ولا احترام ولا حلف ولا دعم ولا شيء مطلقًا، اللهم إلا محاولات حرقك والادّعاء أنّها يدٌ فارسيّة أضرمت النار فيك؛ لتتورّط مباشرةً في حربٍ ليست لك.

في هذا السياق، تبرز قرائن تدعم فرضية "الاستدراج بالنار" تحت راية مزيّفة؛ إذ كشفت قراءات دولية، لعلّ أبرزها ما تداوله الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون عن رصد محاولات استخباراتية صهيونية للقيام بعمليات تخريبية داخل دول خليجية عبر "جواسيس" ومخرّبين، بهدف إلصاق التهمة بطهران وجرّ العواصم العربية إلى مواجهة لا تبقي ولا تذر.

هذا السيناريو ينبّه لـ"استهداف مصافي أرامكو السعودية"، وهي الحادثة التي سعت أطراف دولية لاستغلالها كشرارة للحرب، لولا أنّ طهران سارعت بنفي التورط واتهام "تل أبيب" رسمياً بتدبير الاعتداء لإشعال الحريق في المنطقة.

وهو ما يمكن اعتباره مؤامرة مزدوجة مكتملة الأركان، حيث لا تكتفي إسرائيل بالتحريض السياسي والدبلوماسي، بل تمارس "إرهاباً استخباراتياً" داخل العواصم الخليجية من خلال خلايا تخريبية، والهدف هو إحداث دمار يتم نسبته فوراً إلى إيران، ما يضع دول الخليج أمام خيار وحيد وهو "الرد العسكري"، وبذلك تكتمل فخاخ الاستدراج بالنار التي تهدف للتخلّص من قوى المنطقة بتباينات علاقاتها مع العدو.

تفرض اللحظة الراهنة على إيران استحقاقاً لا يحتمل التأجيل، وهو إدراك أنّ المحيط العربي الخليجي يمثّل امتدادها الطبيعي وعمقها الاستراتيجي الأوّل ربّما

على الجانب الآخر، تفرض اللحظة الراهنة على إيران استحقاقاً لا يحتمل التأجيل، وهو إدراك أنّ هذا المحيط يمثّل امتدادها الطبيعي وعمقها الاستراتيجي الأوّل ربّما؛ ليس مجرّد ساحة للنفوذ ولا مساحة بديلة للصراع، بل خطّ الدفاع الأساسي في مواجهة تهديد وجودي حقيقي، وربّما وحيد، يتربّص بالمنطقة بأسرها.

وأيّ استقراء للواقع يوجب على طهران الاعتبار من دروس الماضي القريب، والنظر بعين فاحصة لتبعات الاستنزاف الذي شهدته الساحات في لبنان وسورية واليمن. فمن الواضح اليوم أنّ تلك الاستنزافات قد كلّفت الكثير من الأرصدة الحيوية، ولولاها لكان المشهد الحالي مُغايراً تماما (دبلوماسياً وعسكرياً واقتصادياً ووطنياً..).

إنّ المطلوب اليوم هو الانتقال من استراتيجية "إدارة الأزمات" إلى استراتيجية "التحصين الشامل"، عبر فهم أعمق لمتطلّبات هذا العمق العربي والإسلامي، والتعامل معه كشريك وجودي، لا كمجرّد أوراق ضغط في صراع نفوذ إقليمي ودولي.

اللحظة تقتضي تجاوز "المكايدات" الصغيرة والتناقضات الثانويّة مع إيران والنظر إلى جوهر الصراع. إنّ العدو الواحد يتربّص بالجميع، والنجاة لا تكون بالارتماء في أحضان من يخطّط لزوالك ولا حتى التحالف المؤقّت معه أو فتح الباب له، بل بالاستدارة نحو الداخل (الداخل الوطني والداخل الإقليمي/العربي)، وتصحيح العلاقة مع الشعوب، وفهم أنّ أمن الخليج يمرّ عبر التنسيق مع الجار الإيراني، لا عبر تدميره لخدمة مشروع لن يترك في المنطقة حجراً على حجر وأنّ إضعاف إيران (مهما كان الموقف منها) أو ضربها ليس مكسباً للخليج، بل هو إزالة لآخر جدار صَدٍّ يحول دون استفراد الصهاينة بالمنطقة بأسرها.