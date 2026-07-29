الاغتيال المعنوي في السياسة

لم تعد الصراعات السياسية في القرن الحادي والعشرين تُحسم بالقوّة العسكرية وحدها، ولا بالانقلابات أو الاغتيالات الجسدية كما كان الحال في مراحل عديدة من التاريخ. فقد أفرزت الثورة الرقمية، واتساع الفضاء الإعلامي، وتطوّر تقنيات الاتصال، نمطًا جديدًا من الصراع يقوم على استهداف السمعة بدل الجسد، والثقة بدل الوجود المادي. ففي عالم تتشكّل فيه القناعات عبر الشاشات والمنصّات الرقمية، أصبحت الصورة الذهنية أحد أهم مصادر القوّة، وأضحى تدميرها وسيلة فعالة لإقصاء الخصوم وإضعافهم سياسيًا.

ويُقصد بالاغتيال المعنوي ذلك الفعل المُنظّم الذي يستهدف تقويض مصداقية شخص أو مؤسسة من خلال حملات التشويه، أو نشر المعلومات المُضلّلة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، أو تضخيم الأخطاء، بهدف التأثير في الرأي العام. ويختلف هذا السلوك عن النقد السياسي المشروع، الذي يقوم على عرض الوقائع ومناقشتها في إطار احترام الحقيقة وحقّ الجمهور في المعرفة. فالاغتيال المعنوي لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يسعى إلى إنتاج رواية قادرة على هدم الثقة، حتى وإن افتقرت إلى الأدلة الكافية.

ليست هذه الظاهرة جديدة من حيث المبدأ، فقد عرف التاريخ السياسي حملات لتشويه الخصوم عبر الشائعات والدعاية، إلا أنّ التحوّل الرقمي منحها أدوات أكثر سرعة وانتشارًا وتأثيرًا. فوسائل التواصل الاجتماعي لم تكتفِ بتغيير طريقة تداول الأخبار، بل أعادت تشكيل المجال العام بأكمله، حيث يمكن لمنشور واحد أو مقطع قصير أن يصل إلى ملايين الأشخاص خلال ساعات، بينما تتولى الخوارزميات تعزيز المحتوى المُثير للجدل، بصرف النظر عن دقّته أو مصداقيته. وفي هذا السياق، لم تعد السيطرة على المعلومة وحدها كافية، بل أصبح التحكّم في الانطباعات والصور الذهنية هدفًا سياسيًا قائمًا بذاته.

أصبحت الصورة الذهنية أحد أهم مصادر القوّة، وأضحى تدميرها وسيلة فعالة لإقصاء الخصوم وإضعافهم سياسياً

وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع التطوّر المُتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي أتاح إنتاج صور ومقاطع صوتية ومرئية مُزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المواد الحقيقية. ومع انتشار تقنيات التزييف العميق، بات من المُمكن تصنيع تصريحات أو مشاهد كاملة تُستخدم في حملات تستهدف شخصيات عامة أو مسؤولين أو مؤسسات، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام الإعلام والقضاء والرأي العام. ففي زمن أصبحت فيه الأدلة البصرية قابلة للتزوير بدرجة عالية من الإتقان، لم يعد السؤال يقتصر على صحة الخبر، بل امتدّ إلى موثوقية الدليل نفسه.

ولا تقتصر ممارسة الاغتيال المعنوي على الحكومات أو الأحزاب السياسية، بل قد تمارسها أيضًا جماعات الضغط، والمؤسسات الإعلامية، والجيوش الإلكترونية، وحتى أفراد يمتلكون قدرة كبيرة على التأثير عبر المنصّات الرقمية. وتختلف الدوافع بين تحقيق مكاسب انتخابية، أو إضعاف المنافسين، أو التأثير في قرارات الرأي العام، أو إعادة توجيه النقاش السياسي بعيدًا عن القضايا الجوهرية نحو معارك جانبية تقوم على التشهير والاستقطاب.

ويعتمد نجاح هذه الحملات على طبيعة البيئة السياسية والإعلامية. فكلّما ضعفت الثقة بالمؤسسات، واشتدّ الاستقطاب، وتراجع حضور الإعلام المهني، أصبحت المجتمعات أكثر قابلية لتصديق الروايات غير الموثّقة. وفي مثل هذه البيئات، لا يكون الهدف إقناع الجميع، بل يكفي إثارة الشكوك حول الخصم، لأنّ الشك وحده قد يكون كافيًا لإضعاف مكانته السياسية وتقويض شرعيته في نظر جزء من الرأي العام.

لم تعد السيطرة على المعلومة وحدها كافية، بل أصبح التحكّم في الانطباعات والصور الذهنية هدفاً سياسياً قائماً بذاته

وتتخذ عمليات الاغتيال المعنوي صورًا مُتعدّدة، منها التسريبات غير الموثّقة، أو إعادة نشر تصريحات خارج سياقها، أو توظيف الحياة الخاصة في الصراع السياسي، أو إطلاق حملات منظّمة عبر الوسوم الرقمية، أو استخدام شبكات من الحسابات الوهمية لتضخيم رواية معينة وإيهام الجمهور بأنها تمثّل رأيًا عامًا. وتُظهر هذه الممارسات أنّ المعركة السياسية لم تعد تدور فقط حول البرامج والأفكار، بل حول إدارة الإدراك الجماعي وصناعة الانطباعات.

وتتجاوز آثار الاغتيال المعنوي حدود الشخص المُستهدف، إذ تمتدّ إلى المجال العام برمّته. فعندما تتحوّل المنافسة السياسية إلى ساحة اتهامات مُتبادلة تفتقر إلى الأدلة، تتراجع ثقة المواطنين بالأحزاب، وبالمؤسسات، وبوسائل الإعلام، ويصبح التمييز بين الحقيقة والدعاية أكثر صعوبة. وفي هذه الحالة، لا تكون الخسارة مقتصرة على طرف سياسي بعينه، بل تطاول جودة الحياة الديمقراطية نفسها، التي تقوم أساسًا على النقاش الحر المبني على الوقائع لا على الشائعات.

وعلى المستوى الدولي، أصبح الاغتيال المعنوي جزءًا من أدوات المنافسة بين الدول، حيث تُستخدم الحملات الإعلامية، والتسريبات، وعمليات التأثير الرقمي، في محاولة لتقويض صورة الخصوم أو التأثير في مواقف الرأي العام العالمي. ومن ثم لم تعد السمعة الوطنية عنصرًا رمزيًا فحسب، بل أصبحت جزءًا من عناصر القوّة الشاملة للدولة، شأنها شأن الاقتصاد، والدبلوماسية، والقدرات العسكرية.

الصراع على السلطة لم يعد يدور فقط حول السيطرة على المؤسسات، بل أيضاً حول السيطرة على الإدراك العام

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الاغتيال المعنوي وبين الدور الرقابي للإعلام. فالكشف المهني عن الفساد أو إساءة استخدام السلطة، استنادًا إلى الأدلة والتحقّق، يمثّل ركيزة أساسية في أيّ مجتمع يحترم سيادة القانون. أما الاغتيال المعنوي، فيقوم على الإدانة المسبقة، وتوجيه الاتهامات دون تحقّق كافٍ، أو توظيف المعلومات بصورة انتقائية لإنتاج صورة ذهنية تخدم أهدافًا سياسية أو إعلامية.

إنّ أخطر ما تكشفه هذه الظاهرة هو أنّ الصراع على السلطة لم يعد يدور فقط حول السيطرة على المؤسسات، بل أيضًا حول السيطرة على الإدراك العام. فالسمعة اليوم أصبحت موردًا استراتيجيًا، وقد يكون إسقاطها أكثر تأثيرًا من إسقاط الخصم بالقوّة. وفي المقابل، فإنّ مواجهة هذه الظاهرة لا تتحقّق عبر تقييد حرية التعبير، وإنما من خلال تعزيز الإعلام المهني، وترسيخ ثقافة التحقّق من المعلومات، وتطوير الأطر القانونية التي توازن بين حماية السمعة وصون الحقّ في النقد والمُساءلة.

لقد نقل العصر الرقمي السياسة من ساحات المواجهة التقليدية إلى فضاء تتنافس فيه الروايات والصور والانطباعات. وفي هذا الفضاء، قد تكون الكلمة المُضلّلة أشدّ أثرًا من الرصاصة، وقد يتحوّل تشويه السمعة إلى وسيلة لإعادة رسم موازين القوّة. ومن هنا، فإنّ الدفاع عن الحقيقة لم يعد مجرّد قيمة أخلاقية، بل أصبح شرطًا أساسيًا لحماية المجال العام وضمان أن تبقى المنافسة السياسية قائمة على الوقائع لا على حملات التشويه، وعلى الحجة لا على الاغتيال المعنوي.