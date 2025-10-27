الإسلام الليبرالي في سورية: بين الوهم والحل

السلطة الحالية في دمشق، التي اتخذت في بنيتها السياسية طابعًا دينيًا محافظًا، تبدو عاجزة بطبيعتها عن ضمان الاستمرار ما لم تُقدِم على تحوّل فكري وإيديولوجي عميق يغيّر من جوهر منطلقاتها. فالنموذج الذي يجمع بين الشكل الديني والخطاب السياسي السلطوي لا يمكن أن يشكّل أساساً ثابتاً لبناء دولة حديثة، لأنّ الدين في هذه الصيغة يُستخدم كإطار تعبوي لا كمصدرٍ للقيم السياسية الجامعة. ومن هنا، فإنّ بقاء السلطة الحالية ليس رهناً بقوتها الأمنية أو قدرتها على إدارة الملفات السياسية، بل بمدى استعدادها لإعادة تعريف ذاتها وموقعها داخل المجتمع، عبر تحوّلٍ جوهري في رؤيتها للسلطة والدين والمواطنة معاً.

فبعد سقوط نظام الأسد وبدء المرحلة الجديدة عام 2024، تبيّن أن أي سلطةٍ تستنسخ منطق الهيمنة القديم، ولو بثوبٍ ديني جديد، لن تُكتب لها الحياة طويلاً، مهما حازت على شرعية انتقالية أو دعمٍ خارجي مؤقت.

المطلوب اليوم ليس إصلاحات شكلية أو تبديلاً في الوجوه، بل ثورة فكرية داخل السلطة ذاتها، تُعيد صياغة الأساس الأيديولوجي الذي تستند إليه. فالإيديولوجيا القديمة، القائمة على مركزية السلطة والاحتكار الأمني، لم تعد قادرة على التعامل مع واقع المجتمع السوري الجديد. إنّ ما تحتاجه دمشق هو مشروع سياسي يقوم على الليبرالية الإسلامية — أي صيغة فكرية تمزج بين المرجعية الأخلاقية والثقافية للإسلام وبين القيم الحديثة للحرية والمواطنة والمساءلة.

غير أنّ هذا التحول ليس سهلاً، لأنه يفتح الباب أمام صراع داخلي بين التيار الجديد الساعي إلى الانفتاح، وبين الحاضنة الدينية التقليدية المتشددة التي تشكّل قاعدة التأييد الأساسية للسلطة الحالية. فشخصيات مثل أحمد الشرع تحظى بشعبية بين الإسلاميين المتشددين، بينما تميل الغالبية في سورية إلى قيم الإسلام الليبرالي العفوي. والخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بإنتاج نموذج سياسي متوازن، يتيح للإسلاميين المعتدلين المشاركة السياسية دون هيمنة، ويمنح المدنيين ضمانات حقيقية بالحريات وحقوق المواطنة.

الواقع الخارجي يعكس هذه الفجوة أيضاً. فعلى الرغم من الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها دمشق، والانفتاح الكبير من العواصم العربية والإقليمية وحتى الأوروبية والروسية — بل والأميركية كذلك في الأشهر الأخيرة — فإنّ النتائج الملموسة على الأرض لا تزال شبه معدومة. فلا استثمارات كبرى، ولا مشاريع إعادة إعمار، ولا دعم اقتصادي مباشر، ولا مؤشرات على تحسّن أمني أو اجتماعي واضح. وهذا بحد ذاته يعكس انعدام الثقة العميق بالسلطة الحالية، ليس بسبب ضعف الأداء الإداري فحسب، بل بسبب الغموض في هويتها الفكرية والسياسية.

العواصم التي تعيد فتح سفاراتها في دمشق أو ترسل وفودها الرسمية تفعل ذلك ضمن سياسة “الاحتواء الحذر”. الجميع يريد مراقبة التجربة الجديدة، لكن لا أحد مستعد للمراهنة عليها بعد. العرب ينظرون بترقب إلى ما إذا كانت السلطة ستتمكن من بناء عقد اجتماعي جديد يعيد اللحمة الوطنية، والأوروبيون يربطون أي دعم فعلي بملف العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والروس يراقبون مدى قدرة النظام الجديد على الحفاظ على الاستقرار دون العودة إلى التبعية، فيما الأميركيون يتعاملون مع دمشق ببراغماتية صارمة: انفتاح محدود دون التزامات حقيقية.

إنّ بقاء السلطة الحالية مرهون بقدرتها على تحقيق قطيعة فكرية مع الماضي، لا مجرد تباعد شكلي عنه. عليها أن تتبنى رؤية إسلامية ليبرالية متزنة، تستوعب التنوع السوري الديني والعرقي والسياسي، وتمنح الجميع مكانًا في مستقبل البلاد. فالدولة التي تكتسب شرعيتها من قدرتها على التغيير والتجديد، لا من رواسب التاريخ، هي وحدها القادرة على الصمود أمام العواصف الداخلية والخارجية.

وفي نهاية المطاف، لن تعتمد استمرارية السلطة الحالية على التغييرات الشكلية أو الانفتاح الدبلوماسي وحده، بل على قدرتها على تكييف إيديولوجيتها وقيادتها مع واقع المجتمع السوري الجديد، وبناء جسرٍ من الثقة مع الشعب الذي يرفض الوصاية الدينية والسياسية التقليدية، ويطالب بالمواطنة والمساءلة والحرية.

الإسلام الليبرالي ليس وهمًا إذا ما تحوّل إلى مشروع وطني متكامل، يقوم على المصالحة بين الإيمان والعقل، بين الهوية والحرية، وبين الماضي والمستقبل. أما إذا بقي شعارًا يُستخدم لتجميل السلطة أو تبرير بقائها، فسيظل مجرد وهمٍ جديد في تاريخ الأوهام السورية.