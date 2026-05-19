الأمن الهجين... تحدٍ جديد أمام استقرار سورية

تدخل سورية اليوم مرحلة دقيقة تتجاوز مجرّد إنهاء الصراع العسكري، لتصل إلى تحدّي إعادة بناء الدولة واستعادة الاستقرار والسيادة الوطنية. وفي خضم النقاشات المُتعلّقة بمستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية، يبرز مفهوم "الأمن الهجين" بوصفه أحد أكثر النماذج المُثيرة للجدل، نظراً لما يحمله من تأثيرات عميقة على بنية الدولة ووحدة القرار الوطني.

ولا يُقصد بالأمن الهجين فقط تعدّد الأدوات الأمنية أو التعاون بين قوى مختلفة، بل يشير إلى حالة تتداخل فيها الأدوار بين المؤسسات الرسمية والقوى المحلية والجهات الخارجية، بما يؤدي إلى تشكّل بيئة أمنية غير موحّدة المرجعية. ورغم أنّ هذا النموذج يُطرح أحياناً كحلّ مرحلي لإدارة الأزمات المُعقّدة، إلا أنّ التجارب أثبتت أنّ استمراره لفترة طويلة يضعف قدرة الدولة على ترسيخ الاستقرار الكامل وبناء مؤسسات قوية ومُستقرّة.

وفي الحالة السورية، تبدو الحاجة ملّحة أكثر من أيّ وقت مضى لإعادة تثبيت مفهوم الدولة المركزية القادرة على احتكار القرار الأمني والعسكري ضمن إطار وطني جامع. فاستقرار الدول لا يتحقّق فقط بوقف المواجهات، بل أيضاً بوجود مؤسسات موحّدة تمتلك القدرة على إدارة الأمن والسياسة والحدود وفق مرجعية سيادية واحدة. أمّا تعدّد المرجعيات الأمنية، مهما كانت مبرّراته، فقد يؤدي مع الوقت إلى إضعاف الانسجام المؤسّسي وتعقيد عملية بناء الدولة.

وتبرز خطورة هذا النموذج بصورة أوضح عندما تتحوّل بعض التشكيلات العسكرية المحلية، التي نشأت في ظروف استثنائية أو بدعم خارجي، إلى قوى تمتلك هياكل أمنية وإدارية واقتصادية مستقلة عن مؤسسات الدولة. فوجود كيانات مسلّحة تدير مناطق نفوذ خاصة بها، أو تتحكّم بالموارد والمعابر والقرار الأمني المحلي، يخلق واقعاً موازياً يحدّ من قدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة، حتى وإن جرى تبرير ذلك بضرورات أمنية أو خصوصيات محلية.

ولا يقتصر الأمر على منطقة بعينها، بل يشمل أيضاً بروز مجموعات محلية مسلّحة في بعض المحافظات تحت مُسميّات ذات طابع "أهلي" أو "محلي"، بحيث تصبح هذه التشكيلات مع الوقت جزءاً من معادلة القوّة داخل المجتمع المحلي، بعيداً عن البنية العسكرية الرسمية للدولة. ورغم أنّ بعض هذه القوى قد يبرّر وجوده بغياب الاستقرار أو الحاجة إلى الحماية الذاتية، فإنّ استمرار أيّ تشكيل مسلّح خارج الإطار المؤسسي الرسمي يحمل مخاطر بعيدة المدى على وحدة القرار الأمني وهيبة الدولة.

كما أنّ استمرار أيّ صيغة أمنية هجينة قد ينعكس بصورة مباشرة على النظام السياسي نفسه، إذ تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً نتيجة تداخل مراكز النفوذ وتعدّد مصادر التأثير. وهذا قد يحدّ من قدرة المؤسسات السياسية على العمل بصورة مُستقرّة ومتوازنة، ويجعل عملية بناء التوافق الوطني أكثر صعوبة، خصوصاً في المراحل الانتقالية الحساسة التي تحتاج إلى وضوح في المرجعيات ووحدة في القرار.

ومن الجوانب التي تستحق التوقّف أيضاً، أنّ الأمن الهجين لا يؤثّر على البنية العسكرية والأمنية فقط، بل يمتدّ إلى الاقتصاد الوطني نفسه. فحين تتعدّد مراكز النفوذ وتتداخل السلطات، تصبح الموارد الاقتصادية خاضعة لشبكات متنافسة بدلاً من إدارتها ضمن إطار مؤسسات الدولة. وهذا ينعكس على الاستثمار، وإعادة الإعمار، وإدارة المعابر والثروات الوطنية، ما يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ خطط تنموية مُتماسكة ويؤخّر عملية التعافي الاقتصادي.

كذلك فإنّ البيئة الأمنية غير المُستقرّة تدفع شرائح واسعة من الكفاءات ورؤوس الأموال إلى التردّد في العودة أو الاستثمار، بسبب غياب الوضوح القانوني وتعدّد الجهات المؤثّرة على الأرض. ومن هنا يصبح توحيد المرجعية الأمنية جزءاً أساسياً من أيّ مشروع اقتصادي مستقبلي، لأنّ التنمية والاستقرار يرتبطان بصورة مباشرة بوجود دولة قادرة على فرض القانون بشكل متساوٍ وشامل.

وعلى المستوى الاجتماعي، فإنّ استمرار الصيغ الأمنية المُركّبة قد يساهم في ترسيخ الانقسامات المحلية والمناطقية، إذ تميل المجتمعات في حالات غياب المركز الموحّد إلى البحث عن الحماية ضمن الأطر الضيقة، سواء كانت مناطقية أو فئوية أو عشائرية. وهذا يهدّد الهُويّة الوطنية الجامعة ويجعل عملية ترميم النسيج الاجتماعي أكثر تعقيداً بعد سنوات الحرب الطويلة.

كما أنّ أخطر ما يمكن أن ينتج عن الأمن الهجين هو تحوّل "المرحلة المؤقتة" إلى حالة دائمة. فالكثير من التجارب الدولية أظهرت أنّ الترتيبات الاستثنائية التي تُفرض تحت ضغط الأزمات قد تتحوّل مع الزمن إلى بنية مستقرّة يصعب تفكيكها لاحقاً، خاصة عندما تتشكّل حولها مصالح داخلية وخارجية مُتشابكة. وهنا تصبح الدولة أمام معضلة حقيقية تتعلّق بقدرتها على استعادة مركزية القرار بعد سنوات من التشتّت.

ومن الناحية الدستورية، فإنّ أيّ مشروع سياسي مستقبلي يحتاج إلى وضوح في مسألة احتكار الدولة للسلاح والقرار الأمني، لأنّ غياب هذا المبدأ يضعف فعالية المؤسسات المُنتخبة نفسها. فلا يمكن لأيّ نظام سياسي أن يعمل بصورة مستقرّة إذا كانت موازين القوّة الفعلية قائمة خارج الإطار الدستوري، أو إذا كانت القرارات السيادية خاضعة لتوازنات ميدانية متغيّرة.

إقليمياً أيضاً، فإنّ استمرار الهشاشة الأمنية داخل سورية يفتح الباب أمام مزيد من التدخّلات الخارجية، لأنّ الفراغات الأمنية غالباً ما تتحوّل إلى ساحات تنافس بين القوى الإقليمية والدولية. وبالتالي فإنّ حماية السيادة السورية لا ترتبط فقط بالخطاب السياسي، بل بوجود مؤسسات وطنية قادرة على ضبط المجال الأمني والعسكري ومنع تحوّله إلى مساحة نفوذ مفتوحة.

ومن الناحية الاستراتيجية، فإنّ استعادة السيادة الكاملة تبقى مرتبطة بقدرة الدولة على امتلاك أدواتها الأمنية والعسكرية ضمن مؤسسات وطنية موحّدة تعمل وفق القانون والدستور. فالدول التي تنجح في تجاوز الحروب والأزمات هي تلك التي تتمكّن من إعادة بناء مركزية القرار، ومنع تحوّل الترتيبات المؤقّتة إلى واقع دائم يفرض توازنات موازية لمؤسّسات الدولة.

إنّ التحدي الحقيقي أمام سورية اليوم لا يقتصر على إعادة الإعمار أو استعادة الخدمات، بل يشمل أيضاً بناء بيئة أمنية مُستقرّة تحافظ على وحدة الدولة وتمنع تكريس الانقسامات أو تضارب المرجعيات. ولذلك فإنّ أيّ مقاربة مستقبلية ينبغي أن تنطلق من دعم مؤسسات الدولة وتعزيز السيادة الوطنية، باعتبارهما الأساس الضروري لأي استقرار طويل الأمد.

وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة وطنية شاملة تُوازن بين ضرورات المرحلة الانتقالية ومتطلّبات بناء الدولة على المدى البعيد، بحيث لا تتحوّل الحلول المؤقّتة إلى بدائل دائمة عن المؤسسات السيادية. فنجاح أيّ عملية سياسية في سورية سيبقى مرتبطاً بقدرتها على إعادة إنتاج دولة موحّدة، تمتلك قرارها الأمني والسياسي بصورة كاملة، وتؤسّس لاستقرار طويل الأمد قائم على القانون والمؤسسات لا على التوازنات الهشّة.