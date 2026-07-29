الأمراض الاجتماعية.. "نقي وما ترميش" علاجاً

فضلًا عن مشكلاتنا الفكرية والثقافية، التي نستهجنها أخلاقيًا ونعترض عليها عقليًا؛ فإنَّ ثمّة موطنًا لا بدَّ من تجديد الاهتمام به، بخاصَّة في أحوالنا ومقاماتنا العربية السائدة، أعني: موطن الأمراض الاجتماعية التي باتت تسلب الذات دافعيتها ورغبتها في الفعل والإنتاج. لذا، فإنَّه حقيقٌ بنا صرفُ القول إلى أنَّ أيَّة قوّة أو حركة تاريخية ليست كينونةً فردية، ولا تستطيع الفرادة البطولية أن تحقّق الإنجازات الكبرى والنوعية مهما كانت، بل إنَّ منبع القوّة إنَّما هو النسيج الاجتماعي والصيغة التشاركية من أجل الفعل والتغيير، فالفعل الاجتماعي هو المنصّة الصحيحة ضمن مشاريع الانطلاق والأثر النوعي في التاريخ.

لأجل ذلك، فإنَّه لا بدَّ من تكثيف هذه المكاشفة لأمراضنا الاجتماعية، كي يصفو الجو للعوامل الإيجابية الحيةّ، وما طلوع مبحث الفلسفة الاجتماعية اليوم إلا علامة على حاجة الإنسانية إلى فكر يحرّرها من هذه الأمراض، مثل: الظلم، والاحتقار، وسلب الحريات، والعزلة، ويأخذ بيدها إلى قيم أخرى، مثل: التضامن، والقانون، والاعتراف. وهذا هو أفق التفكير كما يسعى إلى رسمه أكسيل هونيث Axel Honneth) 1949) في فلسفته حول الاعتراف، التي يبتغي تحويلها إلى قضية مركزية في النقاش الأخلاقي اليوم.

وإذ بانت أهمية الفلسفة الاجتماعية، التي موضوعها أمراض الاجتماع الإنساني، فإنَّ مطلب النظر هو ممارسة النّقد الاجتماعي من أجل تجاوز الوضع المألوف نحو وضع أكثر إنسانية ورفعة. أي إنَّ الفلسفة الاجتماعية في روحها إنَّما هي قولٌ في القيمة، ليس متغياها الواقع، بل الواجب؛ وبهذا فهي تفارق منهج العلوم الاجتماعية، التي ينحصر غرضها في الوصف والتّحليل. إنَّ نقد الأمراض الاجتماعية يستوعب مجالات المعرفة (المعرفة السياسية والاجتماعية والقانونية والأخلاقية) ويحرّرها من قولها الوصفي، كي يتنزَّل هذا القول ضمن أتون الفعل وتغيّرات الحياة والرَّغبة في التغيير، فأخلاق العناية، ومسألة الثقة، ومطالب التغيير الأخلاقي، والمسؤولية الحضارية، وفلسفة الاعتراف، وتمزّق شبكة العلاقات الاجتماعية، وإدمان الثقافة الاستهلاكية، وحيرة الذَّات المنفصلة عن الإطار الاجتماعي؛ باتت هي الموضوعات التي تغذّي هذا المبحث النقدي للاجتماع الإنساني، وهي، كما يظهر، أقرب إلى العلاقة بين الإنسان وذاته، وبين الإنسان والإنسان، وليست مجرّد وصف عقلي بارد لا قدرة له على ممارسة فعل الإصلاح الثقافي والاجتماعي.

مهما أوتيت الذات من إمكانات خارقة، فإنّها لن تحقّق غاياتها إلا بالإطار الاجتماعي والصيغة الترابطية

هذا، ويجدر القول إنَّه من مظاهر أثر الفعل في نقد مرض الانعزالية الاجتماعية مشروعُ الجزائر الخضراء، الذي بدأ بمبادرة أولية، ثم اتَّسع حتى تبنَّته الدَّولة الرسمية الجزائرية، ولا سيما وزارة الفلاحة، حيث تمَّ غرس مليون شجرة تزامنًا مع اليوم الوطني للشجرة، في 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2025، وصار شعار "خضراء بإذن الله" عنوانًا من عناوين الفعل الاجتماعي الإيجابي، ثم ما لبث أن أصبح مؤسسةً مدنية هي "الجمعية الوطنية: الجزائر الخضراء"، وأصبحت لها فروعٌ في الولايات (المحافظات)، جسَّدت كلّها مشروع الغرس، وأصبح ظاهرةً حضارية خرج بموجبها المواطن الجزائري من عزلته وانكفائه إلى المشاركة الاجتماعية في هذا المشروع المُفيد للبيئة وللإنسان. وهذا السلوك هو، بالتحديد، ما أطلق عليه الفيلسوف الأندلسي ابن باجة: اللقاء المدني التعاوني، وهو من أنواع اللقاءات الإنسانية المُثمرة. ثم ما لبث مشروع الجزائر الخضراء أن أضاف خطوة حضارية جديدة، هي: "نقي وما ترميش"، أي، بيئةٌ نظيفةٌ تبدأ بعدم رمي النفايات.

لنقل إذن، في الأخير، إنَّ الفعل الاجتماعي، حتىَّ وإن بدأ فرديًا، ثم استحال إلى سلوك اجتماعي، هو المصل الأقوى لأدوائنا الاجتماعية وغربتنا عن شبكة العلاقات الاجتماعية، التي هي الأصل في تنمية الإنسان والارتفاع به. وبقدر ما تكون هذه الشبكة أمتن، بقدر ما تكون القابلية للمسؤولية الحضارية والاستعداد للتَّغيير؛ لأنَّ الذات، مهما أوتيت من إمكانات خارقة، فإنّها لن تحقّق غاياتها إلا بالإطار الاجتماعي والصيغة الترابطية. وهنا من الطريف أن نستحضر أنواع العيش الثلاثة التي قسّمها رالف بيري في كتابه: آفاق القيمة، فهناك: العيش الحسي المُجمّد، وهناك: العيش الخلقي المُجمْد، والجدير بالتقدير، حسبه، هو العيش الروحي الخلاق، الذي هو أقرب إلى مدلول الفعل الاجتماعي الإيجابي.