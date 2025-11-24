الأحكام والإحكام... بين الأرض والسماء

حين يصادف طالب مجد عبارة لأديب يكسر فيها ما تعلمه من قواعد النحو، مثل: "جلستُ لعلّ الرزقِ يأتيني... فقالوا: مى الحظِّ يأتي للجالسين؟ والرزقُ نأتيه لا يأتينا"، سيأسف هذا المجد على هذه الأخطاء المطبعية.

وإذا دخل قاعة الصف الفصلية فوجد على السبورة هاتين الجملتين: (I do read it) و (Hardly has my dad seen what's around him)، فسيبادر إلى شطب الفعل المساعد لتستقيم الجملة التي يبدو أن الآنسة كانت على عجل فأقحمته في المثال الأول. وسيتنبّه – أيضاً – إلى علامة الاستفهام المنسية سهواً في الجملة الثانية.

وحين يقرأ محب للغته العربية جملةً لمفكّر معاصر تقول: "بما أني قرأتُ لنفس الجملة تفسيرات متباينة، والبعض منها مضطرب، فسأحاول أن..". سيقول هذا المحبّ: لم يُسمع عن العرب تركيب "بما أني"، ولا تقول العرب "نفس الجملة"، ولا تُعدّي "قرأ" بحرف جر خافض، ولا تُعرَّف كلمة "بعض" بـ(أل).

وعندما يقرأ أستاذ جامعي في تخصصه كتاب ناقد لم يَمُرّ فيه مؤلّفه على ما قرأه وتعوده من مصطلحات وركائز حفظها من كتبٍ منهجيةٍ تعليمية، ولم يجد فيه من المصطلحات ما عهدَه في المعاجم المصطلحية التعليمية، عندها سيترك الكتاب وينصح طلابه بتجنّبه، لأنّ كاتبه ضعيف في تخصّصه أو غير مقتدر.

والأمر ذاته لو وجدت معلمة رياضيات حلاً لعالم الرياضيات كورت غودل (Kurt Gödel) مختلفاً عمّا هو مقرَّر في كتاب الصفّ الثالث الثانوي في معادلة من الدرجة الأولى.

ولا شكّ أنّ "طيب تيزيني" أو "حسن حنفي" لو أجابا على ورقة امتحانية طلابية، فلن ينالا علامة عالية، وقد لا ينجحان. وإذا سأل طالب ثانوي مؤلّفَ كتاب نقد العقل العربي عن القيمة العلمية لفلسفة ابن سينا في "النَّفْس" وطريقة تدليله على وجودها، فلن يعطي الصوابَ المرضيّ إذا ما قارنها هذا الطالب بما أملاه عليه مدرس الفلسفة في معهد الدورات. ولن يجد طالب الفلسفة شيئاً أو كثيراً مما قرأه عن أسس البنيوية في كتب ميشيل فوكو (Michel Foucault). ولو حاضر اليوم يورغن هابرماس (Jürgen Habermas) في طلاب علم الاجتماع، فلن يجدوا في محاضرته ذاك الحشد المصطلحي والتأطير المنهجي المعهود الذي يبهرهم به المعيدُ كلَّ أسبوع في محاضراته الفصلية.

فطالب العلم يبدأ بالاطلاع والتعرّف إلى الأسس والقواعد. وإذا ما قرّر دخول الحقل الأكاديمي، فإنه يُدرَّب على تحويل تلك الأسس والأصول إلى ممارسة تطبيقية منهجية، فإن لم يُحسن استثمارها ونكص عن تحقيق انسجامها، ظلّ طوال حياته أسيرها ورهين التنظير بها. ومتى أتقنها وألِف جوهرَها عرف كيف يفجّر طاقاتها ويتجاوز بها أفق محدوديتها، ليعبر بها إلى فضاءٍ تُكسر فيه كلّ نواميس الأرض ومعادلاتها وقواعدها.

نحن حين نكون على الأرض وفي غرفتنا الصغيرة، نجد كل شيء واضحاً ومدركاً ومعهوداً ومنضبطاً بقوانين العقل ومنسجماً مع بديهياته وما تعلّمْنا وتعودناه، ولا سيما في المعايير والأبعاد: فوق/تحت، يمين/يسار، أمام/خلف، جنوب/شمال، شرق/غرب. الغرفة وأمتعتها ساكنة ثابتة، ولا شيء مقلقٌ أو غير معهود، ولا ما يقضّ السكينة العقلية.

ولكن، إذا ما حلّق رائد الفضاء وصعد في السماء، وجاوز الغلاف الجوي، وكسر حاجز الجاذبية، وصار في رحاب الفضاء، حينها سينزع من آلية عقله ومن فكره وذاكرته كلَّ ما عهده على الأرض من قوانين وأبعاد ومعايير وشروط وجود؛ فلم يعد هناك اتجاهات فرضتها عليه طبيعة الأرض، ولا معايير قياس مثل تلك التي تُوزَن بها موجودات الأرض وكائناتها. لا مكان للسكون أو الثبات، بل لا مكان ولا زمان ولا حدود. لا ماء ولا هواء، بل تصير شروط حياة الأرض هي شروط الموت والفناء في الفضاء؛ ومن هناك يرى الأرض على حقيقتها، مضحكةً لا أبعاد لها ولا حدود، إلا في وهم قاطنيها. إنه الفضاء، حيث لا حيث.

فإذا عاد ناكصاً أو مرهقاً من طول التحليق، فما أن يحطّ رحاله على الأرض، حتى يرى الجميعُ أن رائدهم لم يعد يقوى على المسير وفق قوانينهم، وليس لديه القدرة على مجاراة طفلٍ تعلّم المشي منذ شهرين.

فالقواعد والضوابط والمعايير العلمية، والأصول المنهجية، والأطر الاصطلاحية، والتحديدات المفهومية، والنظم التكوينية، والمنظومة البنيوية، هذه كلّها وُضِعت ليعرفها المبتدئون ويفهموها، ومن ثم يسيرون على نهجها. ولا بدّ بعد أن يعطيها المتعلّم حقها، وينجز شعائرها، أن يتحلّل منها كما يتحلّل حاجٌّ من إحرامه عقب أداء مناسكه؛ حلّاً منبئاً بإتمام سعيه، ومستبشراً بشكر حجّه، ومؤذناً بولادته الجديدة بعد أن غسلته وطهّرته وهيّأته للحياة.

فمثلما أنّ المحرم يُحرم ليحلّ إحرامه بتقديم هديه، وحلق شعره ولحيته، ولبس لبسه، ومباشرة متعه وأشغاله، ودخول معترك الحياة بين أجر وإثم، وصواب وخطأ، واجتهاد وقياس، وواجب ومباح، ومحرم ومكروه — كذلك المُنجِزُ تأسيسه، والمؤسِّسُ منطلقاته، والمُعِدّ أدواته؛ يبدؤها لينجزها، ثم يتجاوزها.

فنحن نتعلم لننسى، مثلما جاء مبتدئٌ إلى حمّاد الراوية يريد تعلم نظم الشعر، فطلب منه الأخير أن يذهب ويحفظ سنة كاملة من أشعار العرب ثم يعود إليه. وبعد سنة، وقد حفظ ما حفظ، طلب منه أن يقفل إلى أهله، ثم لا يرجع حتى ينسى. وعندما رجع إليه بعد غيبة، وأخبره أنه قد نسي كل ما حفظه، أجازه حينها في النظم، وأخبره أنه صار الآن في مكنته أن يقول الشعر. فالمتقن هو من يعرف كيف يخرق النواميس ويكسر القواعد ويتجاوز أعراف المبتدئين. وإذا كان الإيمان قيد الفتك كما أخبر الرسول أتباعه، فإنّ الهتك شرطُ التأهل، وأول علامات الاستقلال، وأول خطواته نحو الإنجاب والإبداع والتأسيس لخلق جديد.

والمبدعون والعلماء والفلاسفة لا يستطيعون أن يسيروا سير البقية؛ مثلهم كمثل رائد الفضاء الذي لا يستطيع أن يسير سير الآخرين الملتفّين حوله ممن كانوا ينتظرونه على عتبات السكون حين هبط عليهم من عليائه.