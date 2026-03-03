الآخر المسلم في المخيال الإنكليزي الوسيط

في حكايات كانتربري لجوفري تشوسر، تبرز حكاية "رجل القانون" بوصفها نصاً ثقافياً يتناول علاقة الاحتكاك والاصطدام بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي، كاشفةً عن تصورات دينية وثقافية متبادلة في المخيال الأوروبي الوسيط. تدور الحكاية حول سلطانٍ سوري يقع في حب كونستانس، ابنة إمبراطور روما المسيحي، غير أن تحقق هذا الحب مشروط باعتناقه المسيحية. يقبل السلطان الشرط بدافع العاطفة لا القناعة الروحية، ومن هذه اللحظة يتشكل التوتر المركزي في النص، إذ يطرح سؤالاً ضمنياً عن مصير التحول الديني الذي لا ينبع من يقين داخلي.

غير أن هذا التحول السريع يثير غضب والدة السلطان، التي تراه ارتداداً عن الإسلام وخيانةً للخلافة، فتدبّر مؤامرة دموية لاغتياله مع عدد من الحاضرين في وليمة الزواج. وهنا يقدّم النص الشرق بوصفه فضاءً للعنف والغدر، بما يرسّخ صورة نمطية تُحمِّل البيئة الإسلامية طابعاً دموياً، في مقابل إبراز المسيحية ديناً للخلاص والطهارة.

لكن المحور الفعلي للحكاية لا يتمثل في مصير السلطان، بل في رحلة كونستانس التي تُلقى في البحر على متن سفينة بلا مجاذيف، في مشهد رمزي يستدعي فكرة الابتلاء الإلهي. ومنذ بدء التيه البحري، تتحول الحكاية إلى سردية امتحان روحي طويل؛ إذ تتعرض كونستانس لمحاولات اعتداء واتهامات باطلة ونفي متكرر، لكنها تظل ثابتة في إيمانها، متسلحة بالصبر والعفاف. وفي كل مرة تبلغ فيها المحنة ذروتها تتدخل العناية الإلهية لإنقاذها، في بنية سردية تقوم على مبدأ العدالة المؤجلة التي قد تتأخر، لكنها لا تغيب.

يتجاوز النص ثنائية الشرق والغرب ليؤسس قاعدة أخلاقية أوسع مفادها أن الإيمان غير قابل للمساومة ولا ينبغي أن يخضع لحسابات المصلحة

من منظور ثقافي، تكشف الحكاية عن ثنائية حادة بين فضاءين رمزيين: شرق يُختزل في صورة الخيانة والتقلب الديني والعنف، وغرب مسيحي يُقدَّم بوصفه موطن العدالة والشرعية الروحية. لا يُمنح السلطان فرصة لتجسيد إيمان حقيقي، بل يظهر تنصّره نزوةً عاطفية تنتهي به إلى الموت، وكأن النص يؤكد أن الإيمان الذي لا ينبع من يقين داخلي لا يستحق البقاء. في المقابل، تجسد كونستانس المثال الأعلى للثبات العقائدي، حيث تصبح محنتها استعارة لمسيحي أوروبا القروسطية الصابرة في وجه المعاناة.

وتنتج هذه البنية السردية خطاباً يمكن وصفه بإرهاص استشراقي مبكر، يقيم تمايزاً حاداً بين "نحن" و"هم". فالمسلم في الحكاية متقلب الإيمان أو خاضع لمؤامرة داخلية أو عنيف، بينما تتجسد المسيحية في صورة الطهر والعدل الإلهي. وهذه الثنائية لا تعكس واقعاً تاريخياً بقدر ما تعبّر عن مخيال أوروبي كان يسعى إلى تثبيت هويته الدينية في مواجهة عالم إسلامي ظل حاضراً في الوعي الوسيط بوصفه خصماً حضارياً وسياسياً.

ومع ذلك، فإن اختزال الحكاية في بعدها الأيديولوجي وحده يُغفل بعدها الأخلاقي العام. فالنص في جوهره يحذّر من التلاعب بالدين واتخاذه وسيلة لتحقيق غايات شخصية؛ إذ إن السلطان لا يهلك لأنه مسلم، بل لأنه تعامل مع العقيدة بوصفها أداة لتحقيق رغبة عاطفية. وهنا يتجاوز النص ثنائية الشرق والغرب ليؤسس قاعدة أخلاقية أوسع مفادها أن الإيمان غير قابل للمساومة ولا ينبغي أن يخضع لحسابات المصلحة.

في خاتمة الحكاية تعود كونستانس إلى موطنها وتتزوج ملكاً مسيحياً، في استعادة للنظام الرمزي للعالم وانتصار للإيمان الثابت على المحن. وهكذا تتحول الحكاية من قصة حب مأساوية إلى دراما رمزية عن الصبر والخلاص والهوية، مقدمةً نموذجاً أدبياً يزاوج بين السرد الرومانسي والتأطير العقائدي، وكاشفةً عن عمق التوترات الدينية والثقافية التي شكّلت الوعي الأوروبي الوسيط، ومبيّنةً كيف يسهم الأدب في بناء صورة الآخر بقدر ما يرسّخ صورة الذات.