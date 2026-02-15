اغتيال السرديات

نعم وبكلّ تأكيد يمكننا القول بإنّ سرديات المعتقلين والشهداء تحت التعذيب وكافة ضحايا الثورة السورية العظيمة قد تمّ اغتيالها.

أيّ مخيلة عفوية وطنية كانت ترسم في أعماقها لوحة بالغة النقاء في سطوعها واستحقاقها، ترسم مشاهد تتجاوز الأمنيات بقوّة الحقّ والواجب، حقوق من رحلوا وواجب من تبقّى، مشاهٌد تمتلك الكثير من قوّة الرغبة بتحققّها، كما تمتلك كلّ المُبرّرات الإنسانية والوجدانية لاعتبارها مآلاً حتمياً لتكريم كلّ هذه التضحيات والاعتراف بها بعد خسارات كبيرة، وبعد إعلان الخلاص من حاكمٍ مجرم.

تقول صديقتي العلوية، ويبدو التعريف المذهبي هنا ضرورة لرسم الصورة الواقعية: كنت أنتظر لحظة سقوط النظام القمعي فقط لنُنظّم احتفالات عزاء وطنية لكلّ من رحل، لنتقبّل العزاء جميعاً بالراحلين، لنتضامن مع كلّ من فقد عزيزاً، وبكلّ من خسر منزله أو مصدر رزقه أو عمله. لم تتوقّف صديقتي يومًا عن المشاركة بالثورة بإصرارٍ وشجاعةٍ. شاركت بتقديم العزاء والدعم والمُساندة لمن تعرفهم، ومن لا تعرفهم إذ بحثت عنهم بجدية بالغة لتُساندهم، بعد أن صدّقت سرديتهم الواضحة، المرئية، التي ينبغي تصديقها والاحتكام إلى المسؤولية الوطنية لدعم أصحابها وحمايتهم وتعويضهم وجبر أضرارهم.

تهاوت السرديات فجأة، صارت عرضة للتلاعب والإنكار والإجبار على النسيان

لكن السرديات تهاوت فجأة، صارت عرضة للتلاعب والإنكار والإجبار على النسيان، إذ تمّت سرقة حكايات الثورة السورية وضحاياها، في سعي محموم للتنكّر لأصحابها عبر شيطنة الوقائع وتغييب الحقائق والمُصالحة مع القتلة.

ثمّة سرديات جديدة مطلوب تثبيتها وفرضها بصلافة فائض القوّة وبجبروت الإلغاء الحاسم. والإلغاء هنا يعني فعلياً إلغاء كلّ تلك الحيوات الراحلة والباقية على أمل الإنصاف وكشف الحقيقة، وكأنّهم لم يكونوا على قيد الحياة أبداً. تبدو عملية الإلغاء منظّمة، تجاوزت الحيّز الرسمي لتصل إلى الناس العاديين، إذ تمّ جرّ أهل البلد الواحد لشيطنة سرديات شركائهم مع يقينهم بحدوثها، لكن الإنصاف لم يعد واجباً في زحمة التطبيل والتقرّب المُستميت من السلطة الجديدة إلى درجة أنّ النسيان بات أمراً مفروضًا بفائض القوّة أيضاً، وليس بداعي المواساة أو تجاوز آلام الفقد.

يتلاعب الكثيرون بالسردية الأصيلة، يشكّكون في نُسب الضحايا، وفي تاريخ المجازر، ويبدّلون توصيفات الجناة من مجرمين إلى مفاتيح قوّة، إلى فاعلين يسعون إلى نبذ السردية الأم لتعميم سرديات جديدة.

موتٌ مكررٌ ومُضاعف للضحايا وذويهم عبر اغتيال سرديتهم

حتى التاريخ تلاعبوا به، موجة عامة من التهليل للحاضر المنسوب لجهة مُحدّدة، تزوير في الوقائع، احتفالات بدواعي النصر لكنها تكرّس هيمنةً جديدة. بقيت أسئلة الأمّهات مُعّلقًة هناك خلف السجون وغرف التعذيب التي لم تغلق أبوابها فحسب، بل أوصدت الحقائق الكامنة فيها للأبد. كثرت المعارض التي تدّعي أنها صُمّمت للاحتفاء بالذاكرة، لكن من تقدّموا الاحتفال لم يكونوا مُعتقلين كما تمّ ذكره، لم تُغلق أبواب بيوتهم بفعل التشريد والتهجير والغياب كما يدّعون. أُغلقت نتيجة الموت الطبيعي لأشخاص لم يكونوا مع الثورة يوماً، لكنهم اليوم مطلوب منهم أن يصبحوا، وربمّا رغمًا عنهم وبعد موتهم، جزءًا أصيلًا من سردية الثورة والضحايا المجهولين المُستنهضين من موتهم فجأة ليُمنحوا الأوسمة والتوصيفات التكريمية لتثبيت عظمة التاريخ وكأنّه يبدأ من هنا، من لحظة الوصول الهادر الذي يريد تثبيت مجدهم إلى الأبد.

لقد ثبت تمامًا أنّ تغييب السرديات جزء مدروسٌ وفاعل من معركة تثبيت الغلبة وإلغاء الآخر، حاضراً وماضياً ومستقبلاً. وهنا ثمّة سؤالٌ يطرح نفسه بقوّة: إلى أين ستقود السرديات الأصيلة أصحابها؟ وماذا عمّن اختاروا الصمت بعد ظلمة الإنكار خوفاً أو عجزاً أو لتسلّل العبث إلى قلوبهم؟

النتيجة الحاسمة الواضحة، موتٌ مُكررٌ ومُضاعف للضحايا وذويهم عبر اغتيال سرديتهم.