ازدواجية المعايير سياسةً رسميةً في العلاقات الدولية

تبنى العلاقات الدولية، في إطارها النظري، على منظومة من القواعد القانونية والمعايير الأخلاقية التي يُفترض أن تنظّم سلوك الدول، وتحدّ من منطق القوة المجرّدة في إدارة الشأن العالمي. وتشمل هذه المنظومة مبادئ أساسية، مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني. غير أن التجربة العملية للنظام الدولي تكشف عن تناقض بنيوي بين هذا الإطار المعياري والسياسات الفعلية التي تعتمدها القوى الكبرى، بما يجعل ازدواجية المعايير سمةً بنيوية في هذا النظام، لا مجرد انحرافٍ عارض عنه.

وتشير ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية إلى انتقائية واعية في تطبيق القواعد ذاتها، بحيث تُستخدم المعايير بصورة مختلفة تبعاً لهوية الفاعل الدولي وموقعه في هرم القوة. فالدول ذات النفوذ الواسع، ومعها حلفاؤها، تتمتّع بهوامش كبيرة للتأويل والتجاوز، في حين تُفرض القواعد بصرامة على الدول الأضعف أو الخارجة عن منظومة التحالفات المهيمنة. وبهذا المعنى، لا يغيب القانون الدولي، بل يُعاد توظيفه سياسياً، فتتحوّل القواعد من أدوات للضبط الجماعي إلى وسائل ضغط وانتقاء، وتغدو القيم المعلنة جزءاً من خطاب شرعنة المصالح، لا إطاراً حاكماً لها.

وإذا ما قُرئت هذه الظاهرة من زاوية نظرية، فإنها تضعنا أمام تقاطع واضح بين منطق الواقعية السياسية وخطاب الليبرالية الدولية. فالواقعية، التي تقدّم المصلحة الوطنية والقوة بوصفهما المحرّك الأساسي لسلوك الدول، تجد في ازدواجية المعايير تجسيداً عملياً لأطروحاتها. في المقابل، تكشف هذه الازدواجية عن حدود الطرح الليبرالي الذي يفترض إمكانية قيام نظام دولي تحكمه القواعد والمؤسسات والقوانين والتشريعات والقيم المشتركة. أما المقاربات النقدية، فتذهب أبعد من ذلك، معتبرة أن ازدواجية المعايير ليست فشلاً أخلاقياً بقدر ما هي آلية هيمنة، يُعاد من خلالها إنتاج التفوّق السياسي والاقتصادي عبر خطاب قيمي انتقائي.

وقد تعمّقت هذه الظاهرة على نحوٍ لافت منذ نهاية الحرب الباردة، مع تفكّك الثنائية القطبية وصعود خطاب النظام الدولي الليبرالي الذي روّج لعالم أكثر استقراراً قائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والسوق المفتوحة. غير أن هذا الخطاب، على الرغم من طابعه المعلن، أخفى اختلالاً جوهرياً في ميزان الالتزام بالقيم. فقد ترافقت الدعوات إلى حماية الحقوق والحريات مع تدخلات عسكرية، وعقوبات اقتصادية أحادية الجانب، ودعم سياسي لقوى أو أنظمة بعينها رغم سجلاتها الحقوقية، ما كشف عن منطق انتقائي يربط بين تطبيق القيم وموقع الدولة المعنية ضمن شبكة المصالح الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، تحوّلت القيم الإنسانية، وعلى رأسها حقوق الإنسان والديمقراطية، إلى أدوات نفوذ في السياسة الخارجية. فهي تُستدعى حين تخدم أهداف الضغط أو الاحتواء أو إعادة تشكيل البيئات السياسية، وتُعاد صياغتها أو تُغيَّب عندما تتعارض مع اعتبارات أمنية أو اقتصادية أو جيوسياسية. ولا يؤدي هذا التوظيف الأداتي للقيم إلى إفراغها من مضمونها الأخلاقي فحسب، بل يساهم كذلك في تقويض طابعها الكوني، ويعزّز الانطباع بأن النظام الدولي يُدار بمنطق المصلحة لا بمنطق المبدأ.

وقد انعكست هذه الممارسات سلباً على شرعية النظام الدولي ومؤسساته، إذ باتت المنظمات الدولية، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة، تعاني من أزمة مصداقية متزايدة. فتعطيل آليات المساءلة، أو شلّ تطبيق القانون الدولي بفعل موازين القوة، أضعف الثقة بوجود عدالة دولية فعلية، ورسّخ تصوّراً مفاده أن هذه المؤسسات خاضعة لإرادة القوى المهيمنة أكثر من خضوعها للقانون. وبهذا؛ لم تعد الشرعية الدولية تُستمد من الالتزام بالقواعد، بل من القدرة على فرض الوقائع.

ويظهر أثر ازدواجية المعايير بوضوح في إدارة النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، إذ يتباين مستوى الإدانة الدولية، ونوعية التدخل، وسرعة الاستجابة، تبعاً لهوية الأطراف المتورطة في الصراع وموقعها من خريطة التحالفات الدولية. ولا يعكس هذا التفاوت اختلافاً في حجم المعاناة الإنسانية بقدر ما يعكس اختلافاً في القيمة السياسية والاستراتيجية للأطراف المعنية. وبهذا؛ يُختزل البعد الإنساني، في كثير من الأحيان، إلى عنصر ثانوي داخل معادلة المصالح، ما يقوّض الأساس الأخلاقي الذي يدّعي النظام الدولي الارتكاز عليه.

ويُعدّ العالم العربي من أكثر الأقاليم تضرّراً من هذه الانتقائية الدولية، إذ يتجلّى التناقض الصارخ بين الخطاب الحقوقي والممارسة السياسية في عدد من القضايا المركزية. وقد أسهم هذا السلوك في تعميق فجوة الثقة بين المجتمعات العربية والنظام الدولي، وأضعف الرهان على المسارات القانونية والدبلوماسية، كما غذّى شعوراً عاماً بأن القانون الدولي يُستدعى حين يخدم مصالح محدّدة، ويُهمَّش حين يتعارض معها. ولا يقتصر أثر ذلك على المجال السياسي فحسب، بل يمتد إلى البنية النفسية والاجتماعية للمجتمعات، معزّزاً الإحباط، ومُعيداً إنتاج الأزمات بدل معالجتها.

ولا تقف تداعيات ازدواجية المعايير عند حدود السياسة العملية، بل تمتد إلى البنية الفكرية للنظام الدولي ذاته. فحين تُقوَّض فكرة الكونية، وتُفرَّغ القيم من مضمونها الشامل، يدخل النظام الدولي مرحلة من السيولة المفاهيمية، إذ تغيب المعايير المرجعية الثابتة، ويحلّ محلها منطق القوة والاصطفاف. ولا يهدّد هذا التحوّل استقرار العلاقات الدولية فحسب، بل يضع مستقبل التعاون الدولي والحوكمة العالمية موضع تساؤل عميق، ويعيد طرح السؤال حول إمكانية قيام نظام دولي قائم فعلاً على قواعد مشتركة، لا على ميزان القوى وحده.

خلاصة القول، إنّ ازدواجية المعايير لم تعد خللاً عابراً في بنية النظام الدولي، بل أضحت إحدى آليات اشتغاله الأساسية، وأداة مركزية في إدارة الصراع وتوزيع النفوذ. وفي ظل استمرار هذا النمط من السلوك، يواجه النظام الدولي أزمة شرعية بنيوية تهدّد قدرته على الاستمرار بوصفه إطاراً ناظماً للعلاقات بين الدول. ومن ثمّ، يظل السؤال الجوهري مطروحاً حول ما إذا كان العالم يتجه نحو مزيد من التفكك القيمي والأخلاقي، أم نحو إعادة تعريف للشرعية الدولية على أسس جديدة، أقل ادّعاءً للكونية، وأكثر تعبيراً عن واقع القوة، ولو كان ذلك على حساب العدالة والمبادئ.