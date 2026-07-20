اختلاف الرؤى... هل الحقيقة واحدة؟

لا تكمن أزمة الإنسان في اختلافه مع الآخرين، بل في اعتقاده أن العالم يجب أن يُرى بعينيه وحده. فما إن تتعدد التأويلات حتى يبدأ الاتهام؛ فهذا يصف الآخر بالجهل، وذاك يتهمه بالتحيز، وثالث يراه أسيراً للأيديولوجيا أو للمصلحة. وكأن الحقيقة كيان بسيط يمكن امتلاكه، لا أفقاً يتسع لكل محاولة جادة لفهمها.

هنا تبرز الإشكالية الفلسفية التي رافقت الفكر الإنساني منذ نشأته: هل اختلاف الرؤى دليل على تعدد الحقيقة، أم أنه نتيجة لاختلاف الوعي الإنساني في إدراك حقيقة واحدة؟

قد يبدو السؤال نظرياً، لكنه في جوهره سؤال يمس الحياة اليومية، والسياسة، والدين، والثقافة، والعلاقات الإنسانية. فالحروب تبدأ غالباً عندما تتحول الرؤية الخاصة إلى حقيقة مطلقة، وينتهي الحوار عندما يظن كل طرف أن ما يراه هو الواقع نفسه، لا مجرد تفسير له.

إن الإنسان لا يتعامل مع العالم كما هو، بل كما يظهر له من خلال منظومته المعرفية والنفسية والثقافية. فالإدراك ليس عدسة شفافة، وإنما بناء معقد تشارك في تشكيله الذاكرة، والتربية، واللغة، والانتماء الاجتماعي، والخبرة الشخصية. ولذلك فإننا لا ننظر إلى الشيء نفسه، بل إلى المعنى الذي يمنحه وعينا لذلك الشيء.

لقد أدرك أفلاطون هذه الحقيقة حين صاغ أسطورة الكهف، حيث يرى السجناء ظلال الأشياء فيحسبونها الحقيقة الكاملة، بينما الواقع أوسع مما تسمح به زوايا نظرهم. ولم يكن القصد من هذه الأسطورة التقليل من شأن العقل، بل التنبيه إلى أن الإنسان قد يجعل من إدراكه المحدود يقيناً مطلقاً، فيتحول الوهم إلى عقيدة يصعب زحزحتها.

الإنسان لا يتعامل مع العالم كما هو، بل كما يظهر له من خلال منظومته المعرفية والنفسية والثقافية

وفي العصر الحديث، عمّق إيمانويل كانط هذا الإشكال عندما ميّز بين الشيء في ذاته والشيء كما يظهر لنا. فالوعي، في نظره، لا يستقبل الواقع استقبالاً سلبياً، بل يشارك في بنائه من خلال مقولاته العقلية. ومن ثم، فإن اختلاف الرؤى لا يعني بالضرورة اختلاف الواقع، وإنما اختلاف البنى التي يُدرك الواقع من خلالها.

أما فريدريش نيتشه، فقد ذهب أبعد من ذلك حين رأى أنه "لا توجد حقائق، بل تأويلات". ولم يكن يقصد نفي الحقيقة بإطلاق، بل أراد الكشف عن أن الإنسان كثيراً ما يخلط بين الحقيقة وتأويله الخاص لها، فيمنح رأيه سلطة المطلق. ومن هنا يصبح الاختلاف ليس انحرافاً عن الحقيقة، بل هو تعبير عن تعدد زوايا النظر إليها.

غير أن هذا الطرح يثير سؤالاً آخر: إذا كانت الرؤى متعددة، فهل يعني ذلك أن جميع الآراء صحيحة؟ إن الجواب الفلسفي يقتضي التمييز بين احترام اختلاف الرؤى والمساواة بين قيمة الرؤى. فليس كل رأي يرقى إلى مستوى الحقيقة، كما أن كثرة المؤيدين لا تجعل الفكرة صائبة. إن الرؤية تكتسب مشروعيتها بقدر ما تستند إلى العقل، والبرهان، والانفتاح على النقد، لا بمجرد صدورها عن صاحبها.

إن أخطر ما يهدّد المجتمعات ليس الاختلاف ذاته، وإنما غياب الوعي بطبيعته. فعندما يُختزل العالم في رؤية واحدة، يتحول الفكر إلى عقيدة مغلقة، ويتحول الحوار إلى صراع على الإلغاء، ويصبح الإنسان أسيراً لما يسميه الفيلسوف الفرنسي إدغار موران "عمى المعرفة"، أي العجز عن إدراك حدود ما نعرفه.

وفي زمن تتسارع فيه وسائل الاتصال، وتتزاحم فيه الخطابات، أصبحت الحاجة إلى التواضع المعرفي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالمشكلة لم تعد في نقص المعلومات، بل في فائض اليقين. إن الإنسان المعاصر يقرأ كثيراً، لكنه يصغي قليلاً؛ ويدافع عن رأيه أكثر مما يبحث عن الحقيقة، ويُحاكم الأفكار قبل أن يفهم سياقاتها.

إن الحضارات لم تتقدم لأنها ألغت الاختلاف، بل لأنها أحسنت إدارته. فالعلم نفسه يقوم على مراجعة المسلمات، والفلسفة تبدأ بالسؤال لا باليقين، والإبداع يولد حين تتصادم الرؤى دون أن تتصادم الكرامات.

ولعل الحكمة الكبرى تكمن في إدراك أن الحقيقة ليست ملكاً لأحد، وأن الإنسان، مهما بلغ من العلم، يظل ينظر إلى الكون من نافذة محدودة. وكل رؤية صادقة ليست نهاية الطريق، بل خطوة في رحلة لا تنتهي نحو فهم أكثر عمقاً للوجود.

إن اختلاف الرؤى ليس عيباً في العقل الإنساني، بل هو أحد شروط حيويته. أما الخطر الحقيقي فهو أن يتحول الاختلاف إلى ادعاء باحتكار الحقيقة. فحين يؤمن الإنسان بأن رأيه هو الحقيقة الوحيدة، يغلق باب الحوار، ويغلق معه باب المعرفة. أما حين يدرك أن الحقيقة أكبر من أي فرد، يصبح الاختلاف وسيلة للتكامل، لا سبباً للتنازع، ويغدو الفكر فعلاً أخلاقياً قبل أن يكون موقفاً معرفياً.