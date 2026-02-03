إيران والاتحاد الأوروبي: تحول أم خطوة رمزية؟

يشكّل قرار الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المُنظّمات الإرهابية محطّة مفصلية في مسار العلاقات المُتوتّرة بين بروكسل وطهران. فالخطوة، التي جاءت في سياق تصاعد الاحتجاجات الداخلية في إيران وتشدّد الخطاب الغربي، لا تعكس مجرّد موقف حقوقي، بل تكشف إعادة تموضع استراتيجية أوروبا بين ضغوط داخلية وحسابات جيوسياسة مُعقّدة، تتداخل فيها المصالح الأميركية بوضوح.

دوافع القرار الأوروبي: من حقوق الإنسان إلى الردع السياسي

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري بعد توافق بالإجماع، في خطوة رُبطت مباشرة بحملة القمع ضدّ الاحتجاجات. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إنّ "القمع لا يمكن السكوت عنه"، مُضيفة أنّ "أي نظام يقتل آلافاً من شعبه يسعى إلى إسقاط نفسه".

ويعكس هذا الخطاب انتقال أوروبا من سياسة الحذر إلى محاولة إظهار قدر أكبر من الصرامة. لكن القرار لم يكن وليد لحظة واحدة، إذ ظلّت بعض الدول تخشى أن يؤدي التصنيف إلى تعطيل التواصل مع طهران أو تعريض الأوروبيين داخل إيران للخطر قبل أن تتبدّل مواقفها لاحقاً.

النتيجة أنّ الدافع الحقوقي، رغم حضوره، امتزج برغبة أوروبية في استعادة المصداقية السياسية بعد اتهامات مُتكرّرة بالتردّد حيال انتهاكات إيران.

أثر الولايات المتحدة: تقاطع استراتيجي لا تبعية كاملة

يضع القرار أوروبا في صفّ دول مثل الولايات المتحدة وكندا التي صنّفت الحرس الثوري مُسبقًا تنظيمًا إرهابيًا، ما يعكس تقاربًا غربيًا في مقاربة الملف الإيراني.

ومن منظور طهران، لا يُفهم القرار بمعزل عن الضغط الأميركي. فقد اعتبرت هيئة الأركان الإيرانية أنّ الخطوة جاءت "في إطار الانصياع الأعمى للسياسات التسلطية للولايات المتحدة"، ووصفتها بأنّها انتهاك للقوانين الدولية.

كما رأى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ أوروبا "ترتكب خطأ استراتيجيًا فادحًا" وأنّ موقفها "يضر بمصالحها"، في إشارة إلى أنّ التكتّل يغامر بعلاقاته الإقليمية.

مع ذلك، لا توجد مؤشّرات مؤكّدة على أنّ القرار مجرّد استجابة مباشرة لواشنطن؛ بل يبدو أقرب إلى تقاطع مصالح: أوروبا تريد تشديد الضغط، والولايات المتحدة تدفع في الاتجاه ذاته. الفرق أنّ بروكسل ما زالت حريصة على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة، وهو ما أكدّه مسؤولون أوروبيون رغم التصنيف.

بعبارة أخرى، التأثير الأميركي حاضر لكنه يعمل ضمن بيئة توافق غربي أوسع، لا ضمن علاقة تبعية صريحة.

التداعيات المُحتملة: تصعيد محسوب أم بداية قطيعة؟

الرد الإيراني جاء سريعًا؛ إذ استدعت طهران سفراء دول الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على القرار، الذي رأت أنه مرتبط بدور الحرس في قمع الاحتجاجات. كما حذّرت من "عواقب خطرة"، بينما وصفته بأنّه خطوة تؤجّج الصراع بدل تهدئته.

عمليًا، يفتح التصنيف الباب أمام تجميد الأصول وحظر التمويل وفرض قيود سفر، إضافة إلى عقوبات طاولت أفرادًا وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ومع ذلك، تشير المعطيات إلى أنّ أوروبا لا تستهدف القطيعة الكاملة، فالتقدير داخل الاتحاد أنّ الحوار يمكن أن يستمر حتى بعد إدراج الحرس الثوري على القائمة.

هذا التوازن يوحي بأنّ القرار أقرب إلى سياسة "الاحتواء المشدّد" منه إلى استراتيجية المواجهة الشاملة، أي ضغط اقتصادي وسياسي من جهة، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً من جهة أخرى.

تصنيف الحرس الثوري يعكس تحوّلاً في المزاج الأوروبي من البراغماتية الحذرة إلى الردع السياسي، مدفوعاً بعاملين رئيسيين: القمع الذي تعرّض له المحتجون في إيران، واتساع الاصطفاف الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

غير أنّ الخطوة، رغم رمزيتها العالية، لا تعني بالضرورة انهيار العلاقات، بل تشير إلى مرحلة جديدة عنوانها الضغط من دون الانزلاق إلى القطيعة. السؤال الأهم ليس ما إذا كانت أوروبا شدّدت موقفها، بل إلى أيّ مدى تستطيع الحفاظ على هذا التوازن بين العقوبات والحوار في بيئة إقليمية تزداد هشاشة.