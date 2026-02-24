إيران من تصدير الثورة إلى الانكفاء

لم يكن الصراع بين إيران والولايات المتحدة طارئاً في المنطقة أو حديث العهد، فمنذ قيام ما سُمّي بـ"الجمهورية الإسلامية" عام 1979، وسيطرة نظام ولاية الفقيه على مفاصل الدولة، تبنّت طهران مشروعاً سياسياً أيديولوجياً يقوم على "تصدير الثورة" إلى محيطها الإقليمي تحت راية "المقاومة". وبهذا المعنى نصّبت نفسها قائداً لما عُرف لاحقاً بمحور المقاومة في مواجهة النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، فيما واصلت واشنطن توصيف النظام الإيراني بوصفه أحد أخطر مصادر التهديد لاستقرار المنطقة ولمصالحها الاستراتيجية.

مرّ هذا الصراع بمحطات متناقضة، تراوحت بين الانغلاق والانفراج، وبين التهديد والاحتواء، لكنه لم يبلغ في أي مرحلة سابقة مستوى التعقيد والخطورة الذي يبلغه اليوم. فالإدارة الأميركية الحالية، التي يصح توصيفها بـ"أميركا الترامبية"، لم تُربك إيران وحدها، بل أربكت الإقليم والعالم عبر إعادة صياغة قواعد التوازنات الدولية والإقليمية، لا من خلال تعديلات تكتيكية محدودة، بل عبر تغييرات تمسّ الأسس التي حكمت هذا الصراع لعقود.

المشهد الذي تواجهه طهران اليوم غير مسبوق في تاريخ علاقتها المتوترة مع "إيران الثورة" و"أميركا الشيطان الأكبر". فواشنطن تتحرك هذه المرة برئيس يصعب التنبؤ بسلوكه أو بحدود ما ينوي فعله؛ رئيس غيّر قواعد اللعبة، وأربك لغة التخاطب الدبلوماسي، وبدّل أدوات الضغط والتهديد، وأعاد خلط موازين القوى التقليدية في المنطقة.

يمارس دونالد ترامب أقسى مراحل الضغط على إيران، إلى حدّ وضعها أمام شروط صريحة تتعلق بالعودة السياسية إلى حدودها الجغرافية. فبعد عقود من التمدد الإيراني والنفوذ المتشعب في الشرق الأوسط، تُطالب اليوم بالتراجع وبالتخلي عن الحلم الذي راود أركان النظام منذ 1979، أي المشروع النووي، مع تذكير دائم بأن الولايات المتحدة كانت، ولا تزال، قادرة على إنهاء أنظمة كبرى كما حدث في العراق وليبيا، وكما حاولت في أكثر من ساحة.

ولا يقتصر الأمر على الملف النووي، بل يمتد إلى الترسانة الصاروخية الإيرانية، بوصفها مفتاح القوة الاستراتيجية لطهران. فالمطلوب، وفق المقاربة الأميركية، رسم حدود جغرافية وسياسية لدورها العسكري، بما يجعلها دولة محكومة بقيود واضحة سياسياً وعسكرياً.

خلال العقود الماضية حققت إيران اختراقات واسعة في الإقليم على حساب النفوذ الأميركي، ونجحت في تحقيق هدف بالغ الأهمية تمثّل في إبعاد ساحات الصراع عن أراضيها، وتحويلها إلى حروب تُخاض بالوكالة في دول أخرى. غير أن هذا النموذج يبدو اليوم على وشك التآكل؛ إذ لم يعد ممكناً إدارة الصراع بالأدوات ذاتها، وأصبح احتمال الصدام المباشر مع الولايات المتحدة أقرب إلى الواقع منه إلى السيناريو النظري.

يفتح ترامب نافذة التفاوض ويده على الزناد. فكلما لمس تصلباً إيرانياً، لوّح بخيار "تغيير النظام"، وهو السيناريو الأكثر إثارة لهواجس القيادة الإيرانية، كما يثير قلقاً عميقاً لدى دول المنطقة لما يحمله من احتمالات فوضى واسعة.

عملياً، يتقاطع الضغط الأميركي مع تراجع ملموس في نفوذ طهران داخل عدد من العواصم الإقليمية، فالدور الإيراني في بيروت ودمشق وبغداد لم يعد كما كان، ومعه تتقلص قدرة طهران على التأثير في مراكز القرار أو التحكّم بمسارات السياسة الداخلية لتلك الدول.

تاريخياً، عُرف الإيرانيون بقدرتهم العالية على التفاوض وببراعتهم في إدارة الوقت والمراهنة على إنهاك الخصوم، لكن السؤال اليوم: هل ما زالت إيران تملك أوراق الضغط الفعالة كما في السابق؟ أدوات مثل استهداف المصالح الأميركية، أو استخدام الفاعلين غير الدوليين، لم تعد بالفاعلية نفسها في ظل إدارة تبدو مستعدة للذهاب بالتصعيد إلى نهاياته.

تنعقد جولات التفاوض تحت مظلة ما يمكن تسميته "دبلوماسية حاملات الطائرات"، بالتوازي مع تصاعد الضغوط الاقتصادية، ولا سيما التلويح بتشديد الخناق على صادرات النفط الإيراني إلى الصين. ما يُطلب من طهران ليس إجراءات شكلية، بل تغييراً جذرياً في عقيدتها السياسية ونهجها الإقليمي، وصولاً إلى التخلي عن مبدأ "تصدير الثورة"، بوصفه ركناً دستورياً وجزءاً من جوهر النظام.

ولكن هل تقبل إيران بأن الشرق الأوسط قد تغيّر، وأن عليها أن تبدأ رحلة العودة إلى الداخل، فتنهمك في ترميم اقتصادها وتحسين حياة مواطنيها، وتتخلى عن مشروعها العابر للحدود، مقابل الحفاظ على النظام؟

إنها لحظة مفصلية بين خيارين: الاستمرار في منطق الثورة بما يحمله من مخاطر وجودية، أو التحول إلى منطق الدولة الوطنية بحدودها ومصالحها المباشرة. وفي عالم تحكمه موازين القوة أكثر من الشعارات، قد يكون ثمن البقاء هو إعادة تعريف الدور، لا الدفاع عنه.