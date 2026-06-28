إيران التي تعلّمت من "أذرعها"

أظهرت التطورات الأخيرة، سواء على المستوى العسكري أو التفاوضي، سمة بارزة في السلوك الإيراني تتمثل في القدرة على استخلاص الدروس من تجارب حلفائها "أذرعها" في المنطقة. فإيران تسعى إلى تحويل تجارب الآخرين إلى خبرات عملية تُوظَّف في إدارة أزماتها ومواجهة خصومها.

ففي الجانب العسكري، وفي ما يتعلق بكيفية التصرف عند التعرض لهجوم مباغت يستهدف النخبة الحاكمة، يمكن الإشارة إلى الدروس المستخلصة من تجربة حزب الله. فبعد سلسلة الاغتيالات التي استهدفت قيادات الصفين الأول والثاني في الحزب، وما سبقها من عمليات أمنية معقدة ومتتابعة بدأت بأحداث "البيجر" واستهداف منصات إطلاق الصواريخ، وانتهت باستهداف قمة الهرم القيادي، بدا واضحاً أن طهران أدركت خطورة الاعتماد على هياكل قيادية محدودة العدد أو ضعيفة البدائل.

ومن هنا يمكن القول إنّ إيران عملت على تعزيز مبدأ "استمرارية القيادة" عبر إعداد مستويات متعددة من المسؤولين والقادة، بحيث لا يؤدي استهداف مجموعة معينة إلى إحداث فراغ أو ارتباك في إدارة الدولة أو المؤسسات العسكرية والأمنية، مع وضع خطط جاهزة للتحرك حال استهداف الصف الأول بغض النظر عن سير الأحداث. وقد ساعدت هذه المقاربة على سرعة الاستجابة والرد فور استهداف قيادات الصف الأول، وساهمت في الحد من آثار الضربات التي تعرضت لها إبّان العدوان الأميركي الإسرائيلي.

إيران تسعى إلى تحويل تجارب الآخرين إلى خبرات عملية تُوظَّف في إدارة أزماتها ومواجهة خصومها

وفي السياق العسكري، وفي ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز واستهداف السفن وطائرات الرصد والتجسس الأميركية، تبرز تجربة الحوثيين في اليمن، إذ وجدت إيران في اليمن ساحة غنية بالدروس العسكرية والتقنية. فالهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر، ومحاولاتهم التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب، قدّمت نموذجاً عملياً لكيفية توظيف القدرات غير التقليدية في مواجهة خصوم يمتلكون تفوقاً عسكرياً كبيراً.

كما أنّ عمليات استهداف الطائرات المسيّرة الأميركية من الحوثيين وتمكنهم من إسقاط أكثر من 20 مسيّرة من طراز "إم كيو-9" بمساعدة مباشرة إيرانية، وفّرت فرصة مهمة لاختبار بعض التقنيات والأساليب القتالية في ظروف ميدانية حقيقية، واستخلاص النتائج منها وتطويرها.

أما على الصعيد السياسي، فقد قدّمت مفاوضات حركة حماس مع الاحتلال الإسرائيلي دروساً مهمة في ملف التفاوض وآليات إدارة المشهد السياسي. فالمسار التفاوضي الذي انخرطت فيه حماس مع الاحتلال أظهر حجم التعقيدات المرتبطة بالاتفاقات التي تحتوي على بنود فضفاضة أو تفسيرات متعددة، وما رافقه وتلاه من إخلال الاحتلال بالكثير من بنود الاتفاق. وقد بدا أن إيران استوعبت هذه الإشكالية، فحرصت في مفاوضاتها على السعي نحو صيغ أكثر تحديداً ودقة، بهدف تقليص هامش التأويل والخلاف حول تنفيذ الالتزامات. ومن هذا المنطلق يمكن فهم التشدد الإيراني في بعض التفاصيل التفاوضية باعتباره انعكاساً لقراءة متأنية لما جرى في تجربة مفاوضات حماس.

من هنا يمكن القول إن محور المقاومة لم يكن بالنسبة لإيران مجرد شبكة حلفاء تخدم مصالحها الإقليمية، بل تحول أيضاً إلى مصدر خبرة وتعلّم متبادل. فالتجارب التي خاضها حزب الله في لبنان، وحماس في فلسطين، والحوثيون في اليمن، لم تُقرأ في طهران بوصفها أحداثاً منفصلة، بل بصفتها دروساً عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء السياسي والعسكري والأمني.

في النهاية، قد نختلف في تقييم السياسات الإيرانية أو في توصيف علاقتها بحلفائها، لكن من الجلي أن إيران أظهرت قدرة ملحوظة على التعلّم من التجارب التي مرّت بها حلفاؤها، بل والبناء عليها وتطويرها. وربما كانت هذه القدرة على مراجعة الأخطاء وتكييف الاستراتيجيات أحد أهم الأسباب التي مكّنتها من استخدام مقاربات مختلفة وأكثر نضجاً في تعاطيها مع العدوان الأميركي الإسرائيلي.