إيران… العدو الذي لا يمكن التصفيق للحرب عليه

لم أنسَ ما حدث في سورية والعراق، ولم أغضّ الطرف عمّا تشهده بعض الدول العربية اليوم من استهدافات مرتبطة بإيران، كما لم أتجاهل ما يعتبره كثيرون "وأنا منهم" تغوّلاً لنفوذها في المنطقة على مدى سنوات طويلة. لكن كلّ ذلك، على ثقله وتعقيده، لا يجعلني أصفّق للعدوان الأميركي - الإسرائيلي الجاري على إيران، ولا يدفعني إلى التعامل معه وكأنه تطوّر طبيعي في صراع سياسي طويل.

فما يحدث اليوم يبدو، إلى حدّ كبير، إعادة تدوير للحرب نفسها، ولكن بأدوات مختلفة. الواضح أنّ أميركا وإسرائيل، مجتمعتَين، لا تستطيعان تحمّل الكلفة الكاملة لمواجهة مفتوحة مع إيران، ولذلك يجري الدفع تدريجياً باتجاه إشراك دول المنطقة، وخصوصاً دول الخليج العربي، في هذه المواجهة. ومن الصعب تصديق أنّ المصالح الأميركية في المنطقة تتعرّض للاستهداف المتكرّر، يوماً بعد يوم، من دون أن تكون هناك محاولة حقيقية وحاسمة للتصدي لذلك مباشرة من الولايات المتحدة نفسها.

المشكلة هنا لا تتعلّق فقط بالاتفاق أو الاختلاف مع سياسات إيران، بل بطبيعة اللحظة التي تعيشها المنطقة. فحين تتحوّل الحرب إلى مشروع تقوده قوّتان كبيرتان في المنطقة والعالم، وتُقدَّم على أنّها معركة ينبغي للجميع الانخراط فيها، يصبح السؤال الأهم: من المستفيد فعلاً من توسّع هذه الحرب؟

يجري الدفع تدريجياً باتجاه إشراك دول المنطقة، وخصوصاً دول الخليج العربي، في المواجهة ضد إيران

التاريخ القريب في الشرق الأوسط يقدّم إجابات غير مريحة. فالحروب التي بدأت تحت عناوين كبيرة مثل "الأمن" أو "الردع" أو "حماية المصالح" انتهت في كثير من الأحيان بدمار دول كاملة، بينما بقيت القوى الكبرى بعيدة نسبياً عن دفع الكلفة الحقيقية. العراق مثالاً واضحاً، وليبيا كذلك، وحتى أفغانستان لم تكن بعيدة عن هذا المشهد.

لهذا؛ فإنّ رفض العدوان على إيران لا يعني تبنّي سياساتها أو تبرئة سجلها في المنطقة. المسألة ببساطة أنّ تحويل الشرق الأوسط مرّة أخرى إلى ساحة حرب مفتوحة لن يخدم شعوب المنطقة، مهما كانت الشعارات التي تُرفع لتبرير ذلك.

الموقف هنا يصبح أكثر تعقيداً مما يبدو في الخطاب السياسي المباشر. فالمسألة ليست اختياراً سهلاً بين تأييد إيران أو معارضتها، بل فهم طبيعة الصراع الجاري. عندما تتعرّض دولة لعدوان مباشر تقوده قوّة عسكرية كبرى مدعومة بتحالفات واسعة، فإنّ رفض هذا العدوان قد يصبح موقفاً مرتبطاً بمبدأ أوسع: رفض الهيمنة والحروب التوسّعية، وليس بالضرورة تعبيراً عن تأييد سياسات تلك الدولة.

كما أنّ تجارب المنطقة خلال العقدين الماضيين تُظهر بوضوح أنّ الحروب التي تُخاض بهدف "إضعاف الخصم" غالباً ما تنتهي بإضعاف المنطقة كلّها. العراق وليبيا وأفغانستان وسورية ولبنان حتى، ما زالت آثار تلك الحروب حاضرة حتى اليوم، إذ دفعت المجتمعات المحلية الثمن الأكبر من الاستقرار والاقتصاد وحتى النسيج الاجتماعي.

وفي حال توسّعت الحرب اليوم، فمن الصعب الاعتقاد أنّ آثارها ستبقى محصورة داخل حدود إيران. المنطقة بأكملها قد تجد نفسها أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، وهي كلفة لا يبدو أنّ شعوب الشرق الأوسط قادرة على تحمّلها مرّة أخرى.

تحويل الشرق الأوسط مرّة أخرى إلى ساحة حرب مفتوحة لن يخدم شعوب المنطقة، مهما كانت الشعارات التي تُرفع لتبرير ذلك

بعد مرور الأسبوع الأوّل على اندلاع الحرب، وما رافقه من اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، تبدو الصورة على الأرض مختلفة عمّا كان متوقّعاً في الأيّام الأولى. كثيرون راهنوا على أنّ الضربة ستؤدي إلى إرباك سريع داخل النظام الإيراني، وربما إلى انهيار تام بقدرته على الرد وصولاً إلى سقوطه.

لكن ما حدث حتى الآن يشير إلى شيء مختلف. فالنظام الإيراني، رغم الضربة الثقيلة، ما زال قادراً على الحفاظ على قدر من التماسك، كما أنّه يواصل الردّ ميدانياً. الهجمات على المصالح الأميركية في المنطقة استمرّت، من القواعد العسكرية إلى السفارات في عدد من الدول العربية، بالتوازي مع قصف متبادل وإطلاق مسيّرات باتجاه إسرائيل.

كلّ ذلك يناقض التوقّعات التي جرى الترويج لها في بداية الحرب، حين قيل إنّ المواجهة ستكون سريعة وقصيرة، وربما قليلة الكلفة. ما يجري الآن يوحي بأن الصراع قد يتجه نحو مسار أطول وأكثر تعقيداً، وهو ما يُعيد طرح السؤال الذي تجاهله كثيرون في البداية: هل كانت هذه الحرب فعلاً قابلة للحسم السريع كما قيل؟

لهذا كلّه قد تبدو العبارة التالية صادمة للوهلة الأولى: إيران هي العدو الأوّل الذي يجب مساندته. ليس لأنّ سياساتها في المنطقة كانت دائماً مقبولة، ولا لأنّ سجلها يخلو من الأخطاء؛ بل لأنّ ما يجري اليوم يتجاوز إيران نفسها. فعندما تتحوّل الحرب إلى مشروع تقوده قوى كبرى لإعادة رسم موازين المنطقة بالقوّة، يصبح الوقوف ضدّ هذا المسار دفاعاً عن مبدأ أبسط: ألّا تتحوّل المنطقة مرّة أخرى إلى ساحة حرب تُدار من الخارج وتُدفع كلفتها من شعوبها.