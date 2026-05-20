إلى الرفاق المستشارين في عصر الأثر

اليوم، في عالم الاستشارات والخدمات المهنية، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرّد أداة لتحسين الكفاءة، بل أصبح قوّة تُعيد تعريف القيمة نفسها. فالسؤال لم يعد كم ساعة يحتاجها فريقنا لإنتاج تقرير أو عرض تقديمي؟ بل أصبح ما القرار الذي ساعد هذا العمل على اتخاذه؟ وما الأثر الذي أحدثه؟ وهل كان بالإمكان الوصول إلى النتيجة ذاتها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل؟ الكلام أصبح الآن عن النتيجة لا عن الجهد المبذول.

وهنا يصبح التحوّل الأهم هو الانتقال من بيع الوقت إلى المساهمة في تحقيق الأثر. فقد عشنا في عالم الخدمات المهنية ردحاً طويلاً من الزمن على منطق الساعات القابلة للفوترة، حيث يتحوّل حجم الفريق وطول مدّة العمل وعدد الاجتماعات إلى مبرّرات للسعر، سعر فلكي برّرته الشركات الكبرى باسم علامتها التجارية وحجم فرقها، ولكن غالباً من دون ربط حقيقي بالأثر الفعلي على الأرض، لكن هذا المنطق يصبح أقلّ إقناعاً عندما تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي اختصار أسابيع من البحث والتلخيص والتحليل والتصميم الأولي في أيام أو ساعات. عندها لا يعود الزمن دليلاً على القيمة، بل قد يصبح دليلاً على ضعف الكفاءة. فالعميل لن يدفع مقابل طول الطريق، بل مقابل جودة الرحلة والوصول.

ومن هنا يتفرّع تحوّل آخر من بيع التقارير إلى بيع القرار القابل للتنفيذ، لقد كانت الوثيقة الاستشارية، لسنوات طويلة، هي المنتج النهائي الذي تُختزل فيه قيمة العمل المهني؛ تقرير طويل، عرض أنيق، توصيات مرتّبة، ومصفوفات تمنح الانطباع بالتماسك، لكن إنتاج الوثائق بات أسهل وأرخص وأكثر شيوعاً. ما سيصبح نادراً هو القدرة على تحويل التقرير إلى قرار، أي فهم القيود، وترتيب البدائل، وقراءة توازنات المؤسسة، ومساعدة القيادة على اختيار مسار قابل للتطبيق، وتحويله إلى نتائج ملموسة على الأرض لا مجرّد مسار يبدو جميلاً على الورق.

كذلك، لم تعد المعرفة العامة كافية لتبرير القيمة الاستشارية. فالمعرفة التي يمكن تلخيصها أو إعادة تنظيمها أصبحت مُتاحة بدرجة غير مسبوقة، لذلك ينتقل مركز الثقل من بيع المعرفة العامة إلى بيع خبراتنا السياقية، فقيمة المستشار لن تكون في معرفته بالنماذج والمفاهيم فقط، بل في قدرته على إسقاطها بحكمة على سياق محدّد، سياق يفهم نظامه الإيكولوجي وديناميكياته والفاعلين ومحرّكاتهم. فالتوصية الصحيحة فنياً قد تكون مستحيلة مؤسسياً، والمنهجية الناجحة في بيئة مستقرّة قد تفشل في بيئة سياسية أو إدارية مُعقّدة. هنا تظهر قيمة الخبرة في فهم ما لا تقوله البيانات، وقراءة ما وراء المقابلات، وإدراك الفجوة بين النصّ الرسمي والواقع على الأرض.

في الغالب سيؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل فرق العمل. فالعميل لن ينبهر بفريق كبير إذا كان جزء مهم من عمله يمكن إنجازه بأدوات ذكية، لذلك قد ننتقل من بيع الفريق الكبير إلى بيع فريق صغير مدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ فريق محدود العدد، لكنه عميق الخبرة، سريع التعلّم، قادر على الدمج بين الحكم البشري والقدرة التحليلية للتكنولوجيا. القوّة لن تكون في عدد الأفراد، بل في جودة المخرجات وحسن إدارة أصحاب العلاقة.

في هذا السياق، قد تتضرّر الاستشارات المتوسّطة والضعيفة أكثر من غيرها. فالشركات التي تعيش على إعادة تدوير القوالب، وإجراء مقابلات سطحية، وإنتاج تحليلات عامة، ستنكشف أمام عميل قادر على إنتاج مسوّدة استراتيجية أو تحليل أولي بنفسه. ما كان يبدو سابقاً معرفة مُتخصّصة قد يظهر اليوم كتركيب مُنظّم لمعلومات متاحة.

في المقابل، قد يستفيد الخبراء الفرديون الأقوياء. فالمستشار المستقل الذي يمتلك خبرة عميقة، ولغة واضحة، وقدرات تحليلية، ومهارات استشرافية، وشبكة علاقات، قد يصبح أكثر قدرة على المنافسة إذا استخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء. فالأداة تمنحه ما كانت تمنحه فرق الدعم من بحث، وتلخيص، وبناء المسوّدات، وتنظيم الأفكار. فالذكاء الاصطناعي بات يساوي بين الفرص، حيث أصبحنا كمستشارين مستقلين نمتلك جيشاً من المساعدين الافتراضيين في جيوبنا، ممّا يجعلنا نداً لشركات ضخمة في مُناقصات معينة، لكن الفارق سيبقى في عقولنا، وقدرتنا على الإبحار عبر سياسات وديناميكيات العميل، ومدى عمق فهمنا للسياق الفني، وإدراكنا النتائج المطلوبة وكيفية تسويقها، ومعرفتنا بكيفية تحقيق هذه النتائج.

أما المستشارون الجدد فسيواجهون أزمة تعلّم وهُويّة. فالمهام التي قد يقلّصها الذكاء الاصطناعي، مثل البحث والتلخيص والتوثيق وتصميم الشرائح، كانت هي المدرسة التي تعلّمنا منها المهنة، لذلك يجب إعادة تصميم مسارات التدريب حتى لا يتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى بديل عن التعلّم، بل إلى وسيلة لتسريعه.

ومع وفرة التحليل، ستصبح الثقة أصلاً نادراً. فعملاؤنا لن يسألوا فقط إن كنا نستطيع كتابة تقارير مُنمّقة؟ بل هل يستطيعون الثقة بحكمنا وتوصياتنا؟ هل نفهم السياق؟ هل نستطيع أن نقول ما لا يريد الآخرون قوله؟ هل نحميهم من قرار قد يكون كارثياً مع أنّه يبدو منطقياً على الورق؟

الخلاصة أنّ الاستشارات لن تموت، لكنها ستتغيّر جذرياً. ما سيموت هو الاستشارات الكسولة التي تبيع الوقت والجهد المبذول بدل الأثر، والوثائق التي تجمع الغبار بدل تحقيق النتائج، والمعرفة العامة بدل الفهم السياقي، وحجم الفريق بدل عمق الخبرة. أمّا الاستشارات الحقيقية ذات الأثر فعلى الأغلب ستخرج من هذا التحوّل أقوى لا أضعف.