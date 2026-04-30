إعدام الأسرى: أداة ضغط أم عبء سياسي؟

في صلب أي صراعٍ سياسي أو نزاعٍ مسلح، تتجاوز الحسابات الاستراتيجية حدود المصالح لتصل إلى أرواح البشر. حين يتحول الأسر إلى ورقة تفاوض، يصبح الإعدام ليس مجرد عقوبة قضائية، بل أداةً سياسية بالغة القوة؛ وسيلةً لترسيخ النفوذ، واختبار التوازنات بين السلطة والمجتمع، وإرسال رسائل ردع رمزية للطرف الآخر. في هذا المشهد، تتشابك العدالة مع السياسة، والإنسانية مع المصالح، فتُختبر حدود الضمير الإنساني في مواجهة آلة السلطة، ويصبح السؤال عن الإعدام أكبر من كونه حكمًا قانونيًا، بل اختبارًا لقيم العدالة والشرعية في زمنٍ تتداخل فيه القوة بالقانون، والسياسة بالحياة نفسها.

إعدام الأسرى ليس فعلًا عابرًا في سجل العنف، بل هو إعلانٌ فجّ عن سقوط المعنى. هو لحظةٌ يتخلى فيها الصراع عن أي ادّعاءٍ أخلاقي، ويتحوّل إلى ماكينةٍ صمّاء لا تفرّق بين ضرورةٍ وقسوة. من يظن أن في هذا الفعل أداة ضغط، إنما يراهن على الخوف، لكن الخوف في أقصى درجاته لا يصنع خضوعًا بقدر ما يصنع وحوشًا جديدة.

في الظاهر، يبدو المشهد وكأنه لعبة شدّ الحبال، حيث يُستخدم الأسير كعقدةٍ في الحبل تُشدّ لتؤلم الخصم. لكن في العمق، الحبل نفسه يبدأ بالتآكل. كل عملية إعدام ليست إلا سكينًا تُمرَّر ببطء على خيوط الشرعية حتى تنقطع فجأة، ويسقط الفاعل في فراغٍ لا قاع له. فالقوة التي لا تضبطها حدود تتحوّل إلى إعصارٍ يبتلع صاحبه قبل أن يبلغ خصومه.

قد يبدو، من منظورٍ براغماتي سطحي، أن هذا الفعل يُمارَس كأداة ضغطٍ قصوى، كوسيلةٍ لإعادة تشكيل توازن القوى عبر إدخال عنصر الرعب في معادلة التفاوض. لكن هذا التصور يتجاهل مفارقةً جوهرية: أن الرعب، حين يبلغ ذروته، يفقد وظيفته كوسيطٍ عقلاني، ويتحوّل إلى طاقةٍ فوضوية تُقوّض إمكان التواصل ذاته. فبدل أن يُنتج الامتثال، يُنتج انقطاعًا في اللغة وانهيارًا في أي أفقٍ تفاوضي ممكن.

إن إعدام الأسير هو نفيٌ جذري لفكرة "الآخر" كذاتٍ أخلاقية. إنه تحويلٌ للإنسان إلى محض وسيلة، في خرقٍ صارخ لأبسط مبادئ الفلسفة الأخلاقية التي ترى في الإنسان غايةً في ذاته. بهذا المعنى، لا يكون الفعل مجرد انتهاكٍ قانوني أو إنساني، بل هو تفكيكٌ لبنية الاعتراف المتبادل التي يقوم عليها أي نظامٍ اجتماعي أو سياسي.

كل عملية إعدام تُمرَّر كسكين على خيوط الشرعية، تقطعها ببطء حتى ينهار الفاعل في فراغٍ سياسي وأخلاقي، حيث لا يعود الرعب وسيلة تفاوض، بل قوة فوضوية تُدمّر إمكان الحل

أما سياسيًا، فإن هذا الفعل يكشف عن أزمةٍ في مفهوم السيادة ذاته. السيادة، في صورتها الناضجة، ليست قدرةً مطلقة على الإلغاء، بل هي قدرةٌ على الضبط، على إدارة العنف لا إطلاقه بلا قيد. وعندما تتحوّل إلى سلطةٍ تمارس الإعدام خارج أي إطارٍ معياري، فإنها تنزلق من كونها نظامًا إلى كونها حدثًا، من بنيةٍ مستقرة إلى انفجارٍ عابر يفقد مع الزمن قدرته على إنتاج الشرعية.

ثمّة بُعدٌ آخر أكثر عمقًا: إعدام الأسرى لا يُنتج فقط أثرًا خارجيًا، بل يعيد تشكيل الذات الفاعلة نفسها. فكل ممارسة عنفٍ غير مقيّدة تُسهم في إعادة تعريف الفاعل، ليس ككيانٍ سياسي، بل كقوةٍ عارية من المعنى. ومع التكرار، يتحوّل هذا العنف إلى جزءٍ من الهوية، لا كخيار، بل كقدرٍ لا يمكن الفكاك منه.

في هذا الإطار، يصبح العبء السياسي لإعدام الأسرى عبئًا وجوديًا أيضًا. إنه لا يثقل كاهل الفاعل في ميزان العلاقات الدولية فحسب، بل يخلخل بنيته الداخلية، ويُفرغ خطابه من أي ادّعاءٍ أخلاقي. فالعالم، حتى في أكثر صوره نسبية، لا يزال يحتاج إلى حدٍ أدنى من الاتساق بين الوسيلة والغاية، وإعدام الأسرى يُعلن انهيار هذا الاتساق بشكلٍ فجّ.

في المحصلة، لا يمكن اختزال إعدام الأسرى في كونه فعلًا تكتيكيًا عابرًا، بل هو قرارٌ ذو تداعياتٍ استراتيجية عميقة تمتد إلى بنية الصراع ومستقبله. فبينما قد يُنظر إليه كوسيلة ضغط في لحظة احتدام، فإنه غالبًا ما يُفضي إلى نتائج عكسية تُضعف فرص التفاوض، وتُقوّض رصيد الشرعية، وتدفع نحو مزيدٍ من التصعيد غير المنضبط.

إن إدارة النزاعات لا تقوم فقط على امتلاك أدوات القوة، بل على القدرة على توظيفها ضمن أفقٍ سياسي يحفظ إمكانية الحل. وفي هذا الإطار، يبدو أن إعدام الأسرى لا يعزّز هذا الأفق، بل يضيّقه إلى حدّ الاختناق. وعليه، فإن كلفته السياسية على المديين القريب والبعيد تفوق بكثير أي مكسبٍ محتمل، ليغدو في نهاية المطاف عبئًا استراتيجيًا يثقل كاهل الفاعل أكثر مما يدعم موقعه في معادلة الصراع.