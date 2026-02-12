إسرائيل وصوماليلاند: اعتراف هامشي ومكاسب عميقة

في خضمّ التحوّلات العميقة التي تشهدها السياسة الدولية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تعد إسرائيل تتحرّك ضمن الدوائر التقليدية لعلاقاتها الخارجية، بل باتت تبحث عن مساحات هامشية جديدة، جغرافياً وسياسياً، لتعويض ما فقدته من صورة وشرعية دولية بفعل حربها على قطاع غزة. وفي هذا السياق، يبرز التقارب الإسرائيلي المتزايد مع إقليم صوماليلاند بوصفه خطوة غير مألوفة، لكنها محسوبة، تحمل دلالات تتجاوز بعدها الثنائي، وتمسّ توازنات القرن الأفريقي.

انقسم العالم، كما في محطات سابقة، في تعاطيه مع العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ دول اعتبرت ما يجري حرب إبادة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأخرى اصطفّت خلف إسرائيل تحت شعار "الدفاع عن النفس"، وثالثة التزمت الصمت أو الحياد، مطالبةً بـ"ضبط النفس". هذا الانقسام لم يقتصر على الفضاء الغربي أو العربي، بل انسحب على أفريقيا أيضاً، حيث تباينت المواقف بين دول داعمة للحقوق الفلسطينية، وأخرى فضّلت الحفاظ على شراكاتها مع تل أبيب، وكيانات هامشية رأت في اللحظة فرصة لإعادة التموضع.

من هنا، يُطرح تساؤل مركزي: لماذا تتحرّك إسرائيل باتجاه صوماليلاند في هذا التوقيت تحديداً؟ وما الذي يدفع إقليماً غير معترف به دولياً إلى الانفتاح على دولة تواجه اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب في غزة؟

صوماليلاند… دولة بحكم الأمر الواقع

أعلنت صوماليلاند انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة المركزية في مقديشو. ومنذ ذلك الحين، نجح الإقليم في بناء مؤسسات حكم محلية، وتنظيم انتخابات دورية، وفرض مستوى من الاستقرار الأمني، جعله يُقدَّم أحياناً بوصفه "نموذجاً مختلفاً" داخل الفضاء الصومالي المضطرب. غير أنّ هذا الاستقرار لم يُترجم إلى اعتراف دولي، وبقي الإقليم خارج منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

هذا الوضع القانوني الهش جعل صوماليلاند تبحث باستمرار عن شركاء خارجيين يمنحونها شكلاً من أشكال الشرعية السياسية أو الاقتصادية، حتى وإن كانت ناقصة أو غير رسمية. وفي المقابل، ترى إسرائيل في هذا الفراغ فرصة لعقد شراكات منخفضة الكلفة الدبلوماسية، بعيداً عن الأطر القانونية والمؤسسية التي باتت تُقيّد حركتها في ظل حرب غزة.

الاعتراف بوصفه أداةً سياسية

لا يمكن فهم التقارب الإسرائيلي مع صوماليلاند بمعزل عن السياق الأوسع لحرب غزة. فإسرائيل، التي تواجه ضغوطاً غير مسبوقة في المحافل الدولية، باتت تُدرك أن اختراق "المركز" الدبلوماسي أصبح أكثر كلفة، ما يدفعها إلى العمل في الهوامش، حيث تقلّ الضغوط، وتُدار العلاقات بعيداً عن الأضواء.

في هذا الإطار، لا يُقرأ الاعتراف أو التقارب مع كيان غير معترف به دولياً بوصفهما خطوة رمزية فحسب، بل أداة سياسية تُستخدم لإيصال رسائل متعددة: أولها أن إسرائيل لا تزال قادرة على توسيع شبكة علاقاتها رغم الحرب، وثانيها أن العزلة الدولية ليست شاملة، وثالثها توجيه رسالة غير مباشرة إلى خصومها بأن أدوات الحركة لم تُستنفد بعد.

أبعاد أمنية تتجاوز السياسة

إلى جانب البعد السياسي، يبرز البعد الأمني بوصفه أحد دوافع هذا التقارب. فالقرن الأفريقي يُعدّ منطقة حساسة استراتيجياً، نظراً إلى قربه من البحر الأحمر، وخطوط الملاحة الدولية. ومن هذا المنظور، فإن أي موطئ قدم، ولو غير رسمي، يُمثّل مكسباً استراتيجياً لإسرائيل، ينسجم مع سياستها طويلة الأمد في تصدير الخبرات الأمنية والاستخبارية مدخلاً لبناء نفوذ إقليمي.

في ما يخص صوماليلاند، يُدار هذا التقارب بمنطق براغماتي صرف، إذ يُشكّل التعاون الأمني مع إسرائيل فرصة لتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الداخلية والإقليمية، وترسيخ موقعها كياناً مستقراً مقارنة بمحيطه.

غزة… والسيناريوهات المؤجَّلة

ولا ينفصل هذا التقارب عن نقاشات أوسع أُثيرت في الأشهر الماضية حول سيناريوهات إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة بصورة دائمة خارج أراضيهم، وهي أفكار طُرحت علناً خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/ شباط 2025. وبحسب تقارير إعلامية، جرى تداول أسماء دول في شرق أفريقيا، من بينها الصومال، بوصفها مناطق محتملة لمثل هذه الخطط.

ورغم نفي حكومتي الصومال وصوماليلاند وجود مبادرات رسمية بهذا الشأن، يضفي عليه حساسية الملف، وتوقيت هذا التقارب، دلالات إضافية، ولا سيما في ظلّ استعداد الصومال لتولّي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، وفي لحظة سياسية إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

دلالات أبعد من الاعتراف

في المحصّلة، يمكن قراءة التقارب الإسرائيلي مع صوماليلاند بوصفه جزءاً من سياسة أوسع تقوم على توسيع هامش الحركة خارج المركز الدولي، عبر بناء علاقات جانبية منخفضة الكلفة السياسية، مع كيانات تبحث بدورها عن دعم خارجي يعزّز موقعها، ولو خارج إطار الاعتراف الدولي الكامل. وهو مسار يعكس إدارة محسوبة للعزلة، أكثر مما يشير إلى اختراق دبلوماسي فعلي.