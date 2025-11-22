إدامة الفوضى: هدف إسرائيل من خلق قوى محلية في غزة

على الرغم من الاتفاق الذي خرجت به مفاوضات شرم الشيخ مؤخّراً، ورغم الحديث عن ترتيبات إنسانية ووقفٍ تدريجي لإطلاق النار، إلّا أنّ العدوان على غزّة لم يتوقّف لحظة واحدة. فالقصف مستمر، والاجتياحات متواصلة، والمشهد الإنساني يزداد قتامة. وفي ظلّ هذا العدوان المُتواصل، تعمل إسرائيل على فتح معركة أخرى لا تقلّ خطورة عن السلاح والنار: معركة تفكيك المجتمع الغزّي من الداخل. فبين الركام والجوع والفوضى الأمنية، تدفع إسرائيل بمشروعها لتهيئة وكلاء محليين يخدمون رؤيتها لما بعد الحرب، وفي مقدّمتهم ياسر أبو شَبّاب، قائد العصابة المسلّحة التي تطلق على نفسها اسم "القوى الشعبية"، والتي تحاول تل أبيب ترويجها بوصفها "حلاً محلياً"، بينما لا يرى فيها الغزيون سوى أداة جديدة من أدوات الاحتلال.

إلّا أنّ الواقع يكشف صورة مختلفة تماماً: مجموعة محلية مرتبطة بالاحتلال، لا تملك أيّ شرعية شعبية، وتُستثمر أداةً لإدامة الفوضى تحت غطاء "المساعدات الإنسانية". وعلى الرغم من تعدّد الآراء حول سياسات حماس وطريقة إدارتها للقطاع، فإنّ العمل تحت راية الاحتلال لا يمكن تبريره بأيّ شكل من الأشكال، ولا يُعد سوى عمالة صريحة تخدم مشروعاً يسعى إلى إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني واقتلاع بنيته الوطنية.

مليشيات بلا شرعية... وبلا مشروع وطني

ظهور هذا التشكيل المسلّح بقيادة أبو شَبّاب جاء في ظلّ فراغ سياسي خلّفته الحرب، لكن هذا الظهور لم يكن طبيعياً أو نابعاً من حاجة أهلية. بل كان نتيجة دعم لوجستي وأمني مباشر من إسرائيل، بحسب تقارير ميدانية عديدة وثّقت التنسيق بين هذه المجموعة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً خلال عمليات توزيع المساعدات التي تشرف عليها المؤسّسة الإنسانية الأميركية (GHF).

تسعى إسرائيل لاستخدام وكلاء محليين لتقليل حضورها العسكري المباشر وتخفيف كلفتها السياسية

ورغم محاولات أبو شَبّاب تقديم نفسه بوصفه "قائداً مجتمعياً" يسعى لتأسيس لجان مدنية، فإنّ الخطاب الشعبي داخل غزة يُجمع على وصفه بالعميل، فيما عبّر أفراد من عشيرته نفسها عن رفضهم القاطع لارتباطه بالاحتلال. ويعود ذلك لأسباب واضحة: تاريخ الرجل في التهريب، الصدامات السابقة مع الأجهزة المحلية، وسعيه للاستفادة الشخصية من حالة الفوضى.

بل إنّ تقارير أممية أشارت إلى ارتقاء مئات الشهداء من المدنيين في محيط مراكز توزيع المساعدات، بعضها جرّاء إطلاق نار من مجموعات مُرتبطة بهذه الجهة المسلّحة، ما جعل الناس يرون فيها مصدر خطر لا "طرفاً إنسانياً".

تفتيت البنية الوطنية: الوكلاء المحليون أداةً إسرائيليةً

تعتمد إسرائيل، في دعمها لهذه العصابة المحسوبة عليها، على استراتيجية قديمة جديدة تقوم على استخدام وكلاء محليين لتقليل حضورها العسكري المباشر وتخفيف كلفتها السياسية. ومن خلال هذه المجموعة، تعمل إسرائيل على إضعاف حماس سياسياً وشعبياً، وتعرقل أيّ محاولة قد تُفضي إلى بروز قيادة فلسطينية شرعية تمثّل الغزيين، كما تفوِّض لهذه العناصر بعض المهام الميدانية للحدّ من خسائر قواتها، وتدفع نحو تفتيت النسيج الاجتماعي عبر خلق ولاءات مسلّحة متنافسة. وبذلك تسعى إلى إبقاء غزّة في حالة "لا حل"، تضمن استمرار السيطرة الإسرائيلية الفعلية من دون إدارة رسمية مباشرة.

بين الاختلاف السياسي والعمالة

من الطبيعي وجود اختلافات فلسطينية حول سياسات حركة حماس وكيفية إدارتها للقطاع، فالنقاش الداخلي أمر صحي، لكن ما ليس صحياً ولا وطنياً هو أن يتحوّل هذا الاختلاف إلى غطاء للتعاون مع الاحتلال عبر مليشيات مدعومة منه، فالعمل تحت حماية جيش الاحتلال، وتنفيذ مهام أمنية تخدمه، لا يمكن وصفه إلا بأنّه عمالة مهما حاولت هذه الجهات المسلّحة تزيين صورتها.

هذه المجموعات لا تحمل مشروعاً وطنياً، ولا تمتلك رؤية سياسية، ولا تحظى بتفويض شعبي. هي ببساطة أدوات في يد قوة احتلالية تسعى لإعادة تشكيل غزّة بما يخدم مصالحها الأمنية.

غزّة، التي دفعت أثماناً باهظة عبر عقود من الحصار والحروب، لن تقبل أن تُدار عبر وكلاء محليين مرتبطين بالعدو

محاولة إسرائيل خلق قوى محلية أو مجموعات مسلّحة بديلة لحكم غزة ليست سوى هروب من الاستحقاق السياسي الحقيقي؛ وجود إطار وطني جامع يستمدّ شرعيته من الفلسطينيين ويعبّر عن مصالحهم، بعيداً عن أي تدخل أو فرض من الاحتلال. ويبقى دعم مثل هذه التشكيلات جزءاً من مشروع يهدف إلى صناعة الفوضى وإعادة إنتاج السيطرة بطرق جديدة.

وغزّة، التي دفعت أثماناً باهظة عبر عقود من الحصار والحروب، لن تقبل أن تُدار عبر وكلاء محليين مرتبطين بالعدو، مهما كانت الخلافات السياسية الداخلية. فالفارق شاسع بين النقد السياسي وبين الاصطفاف تحت راية الاحتلال.