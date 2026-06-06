أين ذهب المستقبل؟

في السنوات الأخيرة، بدأت ألاحظ شيئاً يتكرّر أكثر ممّا توقّعت. ألتقي أصدقاءَ في مطارات ومدن مختلفة، أو أجلس معهم على مائدة عشاء بعد غياب طويل أو على فنجان قهوة، فأكتشف أنّ أحاديثنا تعود سريعاً إلى الخلف. إلى مدن غادرناها، وأحياء تغيّرت، وأصدقاء فرّقتهم الحياة، وأيّام كنّا نظنّها عادية ثم اكتشفنا لاحقاً أنّها كانت تحمل شيئاً لم ننتبه إليه وقتها.

الأمر هنا ليس مجرّد حنين بالمعنى المُعتاد للكلمة. الحنين وحده لا يفسّر كلّ هذا. هناك شيء آخر يصعب الإمساك به أو تسميته بدقة. كأنّ المستقبل لم يعد يحتل المكان نفسه في خيالنا كما كان من قبل.

أتذكّر سنوات كانت فيها كلمة "الغد" تحمل طاقة خاصة. كنّا نعرف ماذا سيأتي، ونؤمن أنّ شيئاً ما ينتظرنا هناك. كانت السنوات المُقبلة تبدو مساحة مفتوحة على كلّ الاحتمالات. ولم يتعلّق الأمر بحياتنا الشخصية فقط. كثيرون منا، نحن العرب، كانوا يعتقدون كذلك بأنّ مجتمعاتهم ستسير، ولو ببطء، نحو أفق أرحب وأفضل. لم تكن الأحلام متطابقة، لكنها اشتركت في شعور واحد: أنّ الزمن في صالحنا.

كنّا نختلف حول شكل المستقبل، لكننا نتفق على وجوده. كان حاضراً في أحاديثنا وخططنا وأحلامنا الصغيرة والكبيرة. اليوم يبدو الأمر مختلفاً قليلاً. كلّ العالم يتحرّك إلى الأمام ويستبشر بمستقبل أفضل إلا أجيال العرب. لم يسبق أن تحرّك العالم من حولنا بهذه السرعة. المدن تنمو، والتكنولوجيا تتغيّر، والمعرفة تتضاعف، وأشياء كانت تبدو خيالاً علمياً أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. كلّ شيء تقريباً يتقدّم إلى الأمام.

المفارقة أنّ هذا التقدّم لم يتحوّل دائماً إلى الإحساس نفسه الذي كنا نتوقّعه. فبينما تغيّر العالم بسرعة هائلة، لم تتحقّق بالضرورة الصورة التي رسمناها له في خيالنا قبل عقود. والمفارقة الأخرى أنّ كثيرين من أبناء جيلي لم يعودوا يشعرون بالحماسة نفسها تجاه المستقبل. باتت المسافة النفسية بيننا وبينه أوسع مما ينبغي. نتأمّله أحياناً بحذر لا بشغف، وبقلق لا بفضول. ربما لأننا عشنا ما يكفي لنعرف أنّ الطريق لا يسير في الاتجاه الذي توقّعناه.

في الشباب، كان المستقبل فكرة. أمّا الآن فقد أصبح تجربة. والتجارب لا تأتي وحدها. تأتي معها الخيبات والتأجيلات والانكسارات، كما تأتي معها النجاحات والفرص والتحوّلات. ومع الوقت، يتعلّم الإنسان أنّ الحياة أكثر تعقيداً من الصور التي رسمها لنفسه في البدايات. لكنني لا أعتقد أنّ هذا وحده هو السبب.

لم يسبق أن تحرّك العالم من حولنا بهذه السرعة

أشعر أحياناً أنّ جيلاً كاملاً يعيش مفارقة غريبة. نحن أوّل من رأى العالم ينفتح بهذه السرعة، وأوّل من شاهد الحدود بين البلدان والثقافات تتقلّص بهذا الشكل، وأوّل من عاش ثورات التكنولوجيا المُتلاحقة. ومع ذلك، يحمل كثيرون منّا إحساساً خفياً بأنّ جزءاً من الوعد القديم لم يتحقّق. حتى أولئك الذين غادروا ووجدوا في الخارج حياةً أوسع، يحملون في داخلهم ولاءً لبلدان لم تفِ بوعدها، لا لهم ولا لمن بقي.

الماضي لم يكن كلّه أفضل. في الحقيقة، كثير من الأشياء كانت مُتعبة وثقيلة. كانت هناك أزمات ومخاوف وصعوبات لا نرغب في العودة إليها. لكن الماضي كان يمتلك ميزة واحدة: كان المستقبل ما يزال أمامه. أما اليوم، فقد أصبح المستقبل أقصر ممّا كان عليه ذات يوم. ربّما لهذا يعود بعضنا إلى الذكريات أكثر ممّا ينبغي بحثاً عن ذلك الشعور القديم حين كانت الحياة تبدو مفتوحة بالكامل. حين كان الطريق أطول وكانت السنوات القادمة تبدو وكأنّها تحمل وعداً مُستمراً بالتجدّد.

أصبح المستقبل أقصر ممّا كان عليه ذات يوم

لكنني كلّما فكرت في الأمر أكثر، ازددت اقتناعاً بأنّ المشكلة ليست في تقدّم العمر، ولا في تغيّر العالم. المشكلة الحقيقية تبدأ حين نفقد علاقتنا بالمستقبل.

الأفراد لا يعيشون على الذكريات وحدها. والأمم أيضاً لا تعيش على أمجادها القديمة. ما يبقينا أحياء نفسياً هو قدرتنا على تخيّل غدٍ يستحق أن نتجه نحوه. ليس غداً مثالياً، بل غداً نرى فيه معنى للاستمرار. حين تتراجع هذه القدرة، يصبح الماضي أكثر اتساعاً وازدحاماً ممّا ينبغي. لأنّ المستقبل انكمش وأصبح أقلّ وضوحاً. وربّما هنا يكون التحدي الحقيقي في هذه المرحلة من العمر مُختلفاً عمّا ظنناه. التحدي الآن هو أن نتعلّم كيف نصنع علاقة جديدة مع المستقبل، علاقة أقلّ اندفاعاً من أحلام المراهقة، لكنّها أكثر نضجاً. أقل يقيناً وأكثر واقعية.

لا تتوقّف الحياة حين نتقدّم في العمر، ما يتوقّف، أحياناً، هو خيالنا عنها. وحين يحدث ذلك، لا نحتاج إلى العودة إلى الماضي بقدر ما نحتاج إلى اكتشاف أسباب جديدة للنظر إلى الأمام.