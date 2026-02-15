"أنقذتني الكتابة" لآمال مختار... الحرية داخل قفص

تحت عنوان "أنقذتني الكتابة" نشرت الروائية التونسية، آمال مختار، سيرتها الذاتية. وهذا العنوان بوصفه العتبة الأولى في نصّ ينتمي إلى "أدب الذات" يستدعي كثيرًا من الانتباه لأنّه يضمر أكثر ممّا يُظهر، فالجملة وإن كانت مكتملة نحويًا منقوصةٌ دلاليًا، وتلك هي المفارقة التي ستدفع بالقارئ إلى التساؤل: من ماذا أنقذتها الكتابة؟

ففي هذا التضادّ بين النقص والكمال، وفي تعدّد الاحتمالات الممكنة للمعنى الغائب، يكمن الإغواء السردي.

سيفترض قارئ أنّ الحرّية هي موضوع الكتابة، لأنّها التّيمة الكلاسيكية في المدوّنة السردية النسوية، وأنّ عبارة "حرّرتني الكتابة" يمكن أن تكون أكثر اكتمالًا، ويؤكّد ذلك ما ستنتهي إليه الكاتبة في الفصل الأخير (الكتابة حياة أخرى موازية للحياة التي أعيشها... إنها الحياة التي توفّر لي أهمّ ما يرغب فيه الإنسان الحرية والمتعة)، ووصفها هذه الحياة الأخرى بأنّها "موازية" يعني أنّها لم تكن بديلًا للحياة الأولى، بل مكمّلة لها. وهذا التوازي بين حياتين هو موضوع التجربة وجوهرها.

هناك "ترابط عضوي في الوعي بالذات بين الهُويّة بمفهومها الفردي والهُويّة بمفهومها الجندري"، ووعي الذات بهُويّتها في هذه السيرة يتأسّس على علاقة الذات السّاردة بالرجل، حيث نجد في نصّ الإهداء (إلى والدي، إلى زوجي، إلى ابني) مثلّثًا ذكوريًا يمثّل الزمن (الماضي، الحاضر، المستقبل)، مُثلّثًا يمكن اختصاره في عنصر واحد هو "الأب" حقيقةً ورمزًا، فلحظة الاعتراف والمكاشفة لم تصبح ممكنة إلا بغيبوبة الأب، اللحظة التي توقّف فيها الزمن، فأخذت الكاتبة تتأمّله، وكأنّ الاعتراف هنا يقع في حضرة أب ينبغي أن يكون حاضرًا وغائبًا في الوقت ذاته "أنهض. أقبل جبينه، وأهمس: أبي هل سمعتني، هل تسمعني؟"

الكتابة عن الذات حفر في الأعماق القصية وليست مجرّد وصف لحياة

جدلية "الحضور والغياب" هذه تختصر علاقة الذات بالآخر/ الرجل. فهي علاقة غير مستقرّة تمامًا كما هو الكرسي الهزّاز: "كلّ واحدة منا كانت مهدّدة، بمجرد كونها أنثى. وكلّ واحدة، بشكل ما، كانت تجلس على كرسي هزاز داخلي لا يستقر"، هذا التذبذب بين نقيضين هو محور الصراع الداخلي الذي ينهض عليه السرد، إذ الكتابة عن الذات حفر في الأعماق القصية وليست مجرّد وصف لحياة. أمّا منشأ هذا الصراع ونطفته الأولى ففي اكتشاف الجسد.

لقد قادها التحرّش الذي تعرّضت له في المدرسة ومعاينتها حادثة الاغتصاب التي تعرّضت لها ريم، إلى تقديم الرجل على صورتين متناقضتين، بما يجعلها تعيش متأرجّحة بين الأمان والذعر، بين الرغبة الغريزية في العودة إلى الأب والحاجة العقلانية إلى التحرّر: "... سأبحث عن ملامح أبي في الآخر كي أهرب، وقد عافت نفسي صورة الرجل المتحكم". فالأب حينئذ هو مكمن التناقض الأصلي "لم أدرك حينئذ أن تلك الثنائية التي زرعها أبي في نفسيتي بين الحبّ والاحتواء مقابل التقييد والتحكم قد رسمت في ذهني صورة متناقضة للرجل".

ولدت الحاجة إلى الكتابة في خضم هذا الصراع النفسي العنيف الذي سيتطوّر لاحقًا وسيتخذ أشكالًا متنوّعة أشدّها قسوة ما تسلّطه الثقافة الاجتماعية السائدة من ضغوط على المرأة تحت عنوان الشرف والفضيلة، انطلاقًا من ثقافة ذكورية تختصر المرأة في الجسد: "تلك العقلية ذبحت أنوثتي وأوجعتني أكثر من خدش الأستاذ الغريب لها". من ثم كانت الكتابة أداة مقاومة "توضحت لي الرؤية وأدركت أن حلمي ليس له علاقة بحلم والدي. وأن الكتابة هي حلمي وهي الطريق التي سأسير فيها".

لحظة الاعتراف والمكاشفة لم تصبح ممكنة إلا بغيبوبة الأب، اللحظة التي توقّف فيها الزمن

وانطلاقا من أنّ الكتابة "حياة موازية" فإنّ آمال مختار تقدّم لنا شخصيتين مستقلتين مختلفتين: شخصية المرأة في محيطها الثقافي والإعلامي، صحافيةً وروائيةً، وشخصية المرأة في قالبها الاجتماعي زوجةً وأمًّا. لم يحدث تصادم على النحو النمطي المألوف الذي يعتبر الأمومة عائقًا أمام الإبداع، بل الأمومة تمثّل نقطة تحوّل حاسمة في مسار تطوّر وعي الذات بهُويّتها الفردية في إطار النوع الاجتماعي، "عندما مشيت في نفس ذلك الممرّ الضيّق والمزدحم بالأشواك، ممرّ الأمومة الصعب، فهمت عندئذ الحكمة الإلهية التي تشرح لنا صدورنا وما غاب عنا فنتفهم الحياة ونراها بمنظار آخر".

أما الكتابة عن الذات في لحظة الاعتراف والمكاشفة التي عبّرت عنها الكاتبة برمزية الوقوف أمام المرآة، فتتحوّل من سرد حوادث حياة انقضت إلى "تأمل وجودي عميق"، ينسجم ذلك والاكتشاف الذي اهتدت إليه في فترة مبكّرة من حياتها حينما انتبهت إلى أنّ المتاهة الحقيقية هي داخل النفس لا خارجها، وأنّ "الخوف الحقيقي هو أن يضل المرء الطريق داخل نفسه"، ويعكس هذا الموقف ثنائية أخرى تشقّ السيرة كاملة، فالذات تبدو مُمزّقة بين الصلابة الظاهرة والهشاشة الداخلية.

الصلابة تلخّصها عبارة واحدة "الثقة في النفس"، فهي سلاح المقاومة في ساحة الصراع الخارجي حيث الجسد هو المحور الذي يتحرّك حوله دولاب الأشياء، كلّ الأشياء "لقد نجوتُ من براثن أنيابهم كما نجوت بإصراري على الكتابة لأنّ قلمي عصيّ على الكسر، ليس لأنني لم أصب، بل لأنهم لم ينجحوا في هدم ثقتي بنفسي فلم أتغير"، وهي عصارة التجربة "وحين علمت ابنتي أن تمشي بثقة، لم أكن أنقل لها درسا نظريا، بل قدّمت لها شهادة امرأة خرجت من النار دون أن تفقد صوتها ودون أن تحترق".

تبدو الذات مُمزّقة بين الصلابة الظاهرة والهشاشة الداخلية

أما الهشاشة فتعكسها هذه التأملات في الذات والزمن، والأسئلةُ المُعلّقة داخل فضاء التجربة بلا يقين: "من جهّز المحتوى الغامض لهذه الكأس الغاوية؟ القدر؟ الله؟ والدي؟ أنا؟"، وإذ تقترن هذه الهشاشة بالحيرة الوجودية تعرّي الضعف الإنساني وتفضحه، يتجلّى ذلك في الأسئلة التي تتخلّل مفاصل هذه السيرة وأهمها سؤال الإرادة "أي ادعاء أن أقول اخترت؟ فهل اخترت حقا؟" إلا أنّ السؤال المركزي لا يتعلّق بتطويع الصدفة للانسجام مع فكرة الحرية والمسؤولية، بل في هذا الضياع داخل متاهة النفس.

صالحت أمال مختار في سيرتها الذاتية بين التحرّر الذي يقتضيه الإبداع والالتزام الذي يمليه المجتمع، فمجّدت الأمومة قدر تمجيدها الكتابة، بما يجعل الحياة باللغة، وإن اعتبرتها هي حياة "موازية" تقع في الأصل داخل الحياة/ الإطار المحكومة بضوابط لا يمكنها التمرّد عليها، أمّا الانتصارات الصغيرة فمعالم على الطريق في متاهة النفس، حيث يبدو الخوف من الضياع أكثر أهمية لدى الكاتبة من العثور على باب الخروج، ذلك ما يؤكّده سؤالها: هل ضللت طريقي؟