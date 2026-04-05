أميركا والأمن العالمي: بين وعود الحماية وواقع الهيمنة

تتصدر الولايات المتحدة المشهد الدولي منذ عقود، متبوئةً موقع القوة الأكبر في العالم، ومتحدثةً عن الأمن والسلام وكأنهما هدفٌ سامٍ يتجاوز المصالح الفردية. ومع ذلك، يطرح التاريخ الحديث تساؤلاتٍ حادة: هل تسعى واشنطن فعلاً لحماية الشعوب وحفظ الاستقرار العالمي، أم أن سياساتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية هي أدوات لإعادة تشكيل العالم وفق إرادتها، وإخضاع الآخرين لنفوذها؟ هذا التناقض بين الوعد بالحماية وواقع الهيمنة يفرض قراءة نقدية دقيقة لفهم العلاقة بين القوة والأمن، وبين التدخل والهيمنة، وتحديد ما إذا كان العالم أمام حارس أم محتكرٍ للسلطة.

لا ترى الولايات المتحدة العالم إلا من منظور مصالحها؛ فالحروب التي تشنها في الشرق الأوسط، والتدخلات في أفريقيا، والعقوبات الاقتصادية التي تعصف بشعوبٍ بأكملها، ليست مساعي لحماية الإنسانية، بل وسائل لإبقاء الآخرين تحت سيطرة الدولار والرصاص والسياسة. وتتحول الشعارات عن "حماية المدنيين" إلى مجرد قناعٍ أنيقٍ لقمع الحرية وفرض الإرادة.

إنها القسوة التي تتخفى خلف الابتسامة الدبلوماسية، والقوة التي تتوارى وراء شعارات الأخلاق. فكل قاعدة عسكرية، وكل تحالف، وكل صفقة نفط، وكل تدخل في الصراعات المحلية، يثبت أن الولايات المتحدة تدافع أولاً عن مصالحها، وتُسوّق الحماية في صورة هيمنة. فالعالم بالنسبة لها لوحة شطرنج، والشعوب مجرد بيادق، أو ربما أرقام في إحصاءات اقتصادية.

الولايات المتحدة تدافع أولاً عن مصالحها، وتُسوّق الحماية في صورة هيمنة. فالعالم بالنسبة لها لوحة شطرنج، والشعوب مجرد بيادق، أو ربما أرقام في إحصاءات اقتصادية

والأمر الأكثر قسوةً، من منظور فلسفي، أن الهيمنة الأميركية ليست مجرد سياسة، بل هي بنية معرفية وقيمية تعيد تشكيل العالم وفق نموذج محدد، إذ تصبح القيم أدوات، والحرية وهماً، والأمن حالة افتراضية تُفرض على الواقع بالضغط والنفوذ. هذا الأمن المشوّه يخلق عالماً مزدوج الوجه: على السطح يلمع السلام، وفي العمق يترسخ السيف، وعلى مرأى من الإنسانية تتشكل لعبة القوة الكبرى التي لا تعرف الرحمة.

تُعلّمنا الفلسفة السياسية أن القوة التي تُمارس باسم الخير دون مساءلة سرعان ما تتحول إلى استلابٍ للحرية والعدالة، وأن السلام الذي يُفرض بالقوة ليس سوى سلامٍ زائف. وفي هذا السياق، يبقى السؤال قائماً، ثقيلاً كوجود الإنسان نفسه: هل يمكن لعالمٍ يحكمه الأقوياء أن يعرف يوماً الأمن الحقيقي، أم أن الهيمنة ستظل القاعدة، والحقيقة مجرد ضحكةٍ أخيرة للسلطة المطلقة؟

الهيمنة الأميركية ليست مجرد سياسة، بل هي بنية معرفية وقيمية تعيد تشكيل العالم وفق نموذج محدّد

في نهاية المطاف، يبقى الأمن العالمي الذي تقدمه الولايات المتحدة مرآةً مزدوجة: على السطح يبدو حمايةً للضعفاء، وفي العمق يُمارس كأداةٍ للهيمنة والسيطرة. ويُظهر التاريخ الحديث أنّ القوة المطلقة لا تُسخَّر للعدل، وأن الشعارات الرفيعة عن الحرية والديمقراطية قد تتحول إلى أدوات ضغطٍ على الأمم والشعوب. لذا؛ يظل السؤال قائماً: هل يمكن أن يكون للعالم أمنٌ حقيقي في ظل هيمنة القوة العظمى، أم أن الحماية مجرد واجهة لإعادة إنتاج النفوذ؟ إنّ الإجابة تكمن في وعي الشعوب بمصائرها، وفي قدرتها على مقاومة الاستلاب واستعادة الحرية التي لا تُمنح، بل تُنتزع.