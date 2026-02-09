أميركا وإيران… صراع المصالح وحدود المواجهة

لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، منذ منتصف القرن الماضي، علاقة صدام أو تحالف ثابت، بل مساراً متحوّلاً تحكمه الوظيفة والمصلحة وإدارة المخاطر. فالدور الإيراني، وإن تبدّلت أدواته وخطابه، ظل حاضراً في معادلات التوازن الإقليمي، من مرحلة الشاه إلى ما بعد الثورة الإسلامية.

خلال الحرب الباردة، شكّلت إيران إحدى ركائز الاستراتيجية الأميركية في الخليج، ضمن سياسة احتواء الاتحاد السوفييتي. وجرى إدماجها في مشاريع غربية كبرى، أبرزها مشروع "الذرة من أجل السلام"، الذي وضع البذرة التقنية للمشروع النووي الإيراني في إطار مدني ظاهري، لكنه حمل قابلية التحوّل لاحقاً إلى أداة ردع ومساومة سياسية.

ولم يؤدِّ سقوط نظام الشاه عام 1979 إلى إسقاط الدور الإيراني، بل أعاد إنتاجه بأدوات مختلفة. وعلى هذا النحو، تحوّلت طهران من حليف معلن للغرب إلى خصم خطابي، من دون أن تفقد قدرتها على توظيف التحولات الدولية لصالحها. وكانت الحرب العراقية–الإيرانية محطة مفصلية، خرجت منها إيران بخبرة تنظيمية وعسكرية، رغم الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة، فيما استُنزف أحد أعمدة التوازن العربي.

ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، دخل المشروع الإيراني مرحلة صعود نوعي، مستفيداً من الفراغ العلمي والعسكري، واستقطاب الخبرات، وتحويل المشروع النووي من بنية بحثية إلى ورقة ردع وضغط. وقد شجّع ذلك طهران، مطلع الألفية، على الخروج من كونها دولة تسعى فقط إلى حماية نظامها، والتحوّل إلى دولة مشروع إقليمي، تعتمد النفوذ غير المباشر، وبناء الشبكات، وصناعة الوكلاء.

المفارقات اللافتة أن الحروب الأميركية في المنطقة خلال العقدين الماضيين شكّلت مكاسب استراتيجية غير مقصودة لإيران، التي تعاملت معها بوصفها محطات تزوّد في مسار تمددها الإقليمي

ومن المفارقات اللافتة أن الحروب الأميركية في المنطقة خلال العقدين الماضيين شكّلت مكاسب استراتيجية غير مقصودة لإيران، التي تعاملت معها بوصفها محطات تزوّد في مسار تمددها الإقليمي. فسقوط طالبان في أفغانستان أزال تهديداً مباشراً عن حدودها الشرقية، فيما أدى غزو العراق عام 2003 إلى إسقاط عدوها الأبرز، وتفكيك أحد أعمدة التوازن العربي، وفتح المجال أمام نفوذ إيراني واسع في بغداد عبر نموذج الدولة الضعيفة والمليشيات الموازية.

ورغم إدراك واشنطن لاحقاً لمخاطر هذا المسار، فإنها لم تتجه إلى مواجهة شاملة مع طهران، بل اعتمدت سياسة الاحتواء وإدارة الخطر، بما أبقى الصراع ضمن نطاقه البارد والموجَّه. غير أن منسوب التوتر ارتفع في السنوات الأخيرة بفعل متغيرات إقليمية متسارعة.

وفي المقابل، ومع سعي الولايات المتحدة إلى تقليص حضورها المباشر في المنطقة، بدأت تتشكّل ملامح تحالف إقليمي تقوده قوى محورية، في مقدمتها السعودية، في محاولة لملء الفراغ الاستراتيجي، وإعادة ضبط توازن القوى، ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى نفوذ مفتوح. وقد تعزّز هذا التوجّه مع تصاعد الأزمات، ولا سيما حرب غزة وتداعياتها، التي أعادت واشنطن إلى دائرة الاشتباك في لحظة شديدة الحساسية.

وبالنظر إلى الأحداث المتسارعة، تشير المعطيات إلى أن الإقليم يتجه نحو مرحلة صراع مُدار، يقوم على ضبط الإيقاع والاحتواء وتجنّب الحسم الشامل. فإيران تواجه أزمات داخلية وضغوطاً متزايدة على مشروعها الإقليمي، بينما تسعى واشنطن إلى دفعها نحو تسوية بشروط محسوبة. وفي الوقت ذاته، تركّز إسرائيل على ضرب الأذرع الإيرانية ومنع إعادة ترميمها، مع الحرص على عدم الانزلاق إلى حرب مفتوحة، رغم سعيها الدائم لدفع الولايات المتحدة نحو مواجهة شاملة تدرك الإدارة الأميركية أن كلفتها ومخاطرها عالية.

وفي هذا السياق، يمثّل التحالف الإقليمي الناشئ فرصة حقيقية لإعادة تشكيل معادلات الأمن والاستقرار، شريطة أن يتحوّل من تنسيق سياسي ظرفي إلى مشروع توازن استراتيجي فعلي. فمستقبل الشرق الأوسط لن يُحسم بإسقاط هذا الطرف أو ذاك، بل بقدرة القوى الإقليمية على ملء الفراغ، وكبح المشاريع العابرة للحدود، ومنع إعادة إنتاج الفوضى في إقليم أنهكته الصراعات.