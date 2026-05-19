أزمة قيادة تعصف بحزب العمال البريطاني

لا يمكن اختزال ما يعيشه حزب العمال البريطاني اليوم في مجرّد تراجع انتخابي أو اضطراب ظرفي في القيادة؛ فالأزمة الراهنة تعكس خللاً بنيوياً في العلاقة بين الحزب وقاعدته الاجتماعية، وفي قدرته على التوفيق بين متطلّبات الحكم ومنطقه التاريخي كحزب ذي جذور اجتماعية-نقابية. بهذا المعنى، فإنّ الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ليست شخصية بقدر ما هي تعبير عن أزمة نموذج.

منذ وصوله إلى السلطة، حاولت القيادة الحالية إعادة تموضع الحزب ضمن ما يمكن تسميته "البراغماتية المنضبطة"، انضباط مالي، وخطاب معتدل، وابتعاد عن الأطروحات الراديكالية التي طبعت مرحلة سابقة. هذا التحوّل كان فعالاً انتخابياً، لكنه حمل في داخله تناقضاً هيكلياً، لأنّ الفوز تمّ عبر توسيع القاعدة نحو الوسط، لكن الحكم تطلّب اتخاذ قرارات مسّت جوهر القاعدة التقليدية. هنا بدأ التآكل.

القرارات المُتعلّقة بالدعم الاجتماعي والضرائب لم تُقرأ فقط كخيارات اقتصادية، بل كإشارات سياسية حول هُويّة الحزب. الناخب التقليدي لم يرَ فيها ضرورة حكومية، بل تراجعاً عن التزام تاريخي. وفي الأنظمة الديمقراطية المُستقرّة، لا يُعاقَب السياسي فقط على الخطأ، بل على كسر التوقّعات كذلك. هذا ما يفسّر سرعة التحوّل من التفويض إلى التشكيك.

داخل الحزب، كشفت الأزمة عن انقسام يتجاوز ثنائية اليمين واليسار. فالمشكلة لم تعد صراع أجنحة كلاسيكي، بل غياب مركز ثقل قادر على فرض توازن. انتقاد وزير الصحة المُستقيل ويس ستريتينغ للقيادة، وإشارته الصريحة إلى فقدان الثقة، لا يعكس مجرّد طموح شخصي، بل يعبّر عن قلق داخل التيار البراغماتي نفسه من فقدان "الجدوى الانتخابية" للقيادة الحالية. في المقابل، يمثّل صعود شخصيات مثل أنجيلا راينر التي تتمتّع بدعم قوي داخل القاعدة النقابية، وآندي بورنهام عمدة مانشيستر، تعبيراً عن محاولة إعادة ربط الحزب بقاعدته الاجتماعية، لكن من دون إطار موحّد أو رؤية مُتماسكة.

هذا التعدّد في البدائل يطرح معضلة استراتيجية، كلّما تعدّدت مراكز القوّة، تراجعت القدرة على إنتاج قيادة بديلة مُستقرّة. وعليه؛ فإنّ الحزب يواجه مفارقة واضحة، هناك إجماع متزايد على وجود أزمة، لكن لا يوجد إجماع على مخرج منها.

العامل النقابي يضيف طبقة أخرى من التعقيد. فالنقابات ليست مجرّد داعم مالي، بل شريك بنيوي في تشكيل القرار الحزبي. دخولها على خط الضغط لتغيير القيادة يعني أنّ الأزمة تجاوزت النخبة البرلمانية إلى القاعدة التنظيمية الأوسع. تاريخياً، عندما تتقاطع إرادة النواب مع مزاج النقابات، يصبح تغيير القيادة مسألة وقت أكثر منه احتمالاً.

في الخلفية، تتشكّل ديناميات انتخابية جديدة تعمّق الأزمة. صعود حزب الإصلاح في المملكة المتحدة يعكس انتقال جزء من الطبقة العاملة نحو خطاب احتجاجي يميني، قائم على رفض النخب التقليدية. في المقابل، استمرار تقدّم حزب الخضر يشير إلى تآكل القاعدة التقدمية من الجهة الأخرى. هذا "النزيف المزدوج" يكشف أنّ الحزب لم يعد يحتكر تمثيل أيّ من معسكرَيه التاريخيين.

الأخطر من ذلك أنّ الأزمة الحالية قد تُعيد تشكيل قواعد المنافسة السياسية في بريطانيا. فبدلاً من ثنائية مستقرة بين حزبين كبيرين، يلوح في الأفق مشهد أكثر تفتّتاً، حيث تتوزّع الأصوات بين قوى مُتعدّدة، ما يضعف قدرة أيّ حزب على بناء تفويض واضح. في هذا السياق، تصبح أزمة القيادة داخل حزب العمال جزءاً من تحوّل أوسع في النظام الحزبي نفسه.

خلاصة القول إنّ كير ستارمر لا يواجه معارضة داخلية أو تراجعاً شعبياً فحسب، بل اختباراً مُركّباً يتعلّق بقدرة الحزب على تعريف نفسه من جديد، هل هو حزبُ حكمٍ براغماتي يسعى إلى الاستقرار المالي، أم حزب اجتماعي يُعيد توزيع الكلفة السياسية لصالح قاعدته التقليدية؟

الإجابة عن هذا السؤال لن تحدّد فقط مصير القيادة الحالية، بل مستقبل الحزب ودوره في المشهد السياسي البريطاني في السنوات المقبلة.