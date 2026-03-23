أزمة النص.. هل فقدت الدراما العربية روحها؟

لطالما كانت الدراما وسيلة لا تقتصر على الترفيه، بل شكّلت أرشيفاً غنياً وتأريخاً حياً يعكس المجتمع وقضاياه. وقد جذبت الدراما الاجتماعية، على وجه الخصوص، المشاهدين، وخلّفت أعمالاً لا تزال حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.

فالدراما العربية، ولا سيما السورية والمصرية، قدّمت عبر سنوات طويلة مسلسلات متميزة وقيمة، حتى في إطارها الكوميدي. وكانت هذه الأعمال جزءاً من حياتنا وذكرياتنا، إذ مزجت بين الطرح الاجتماعي العميق والأسلوب الشائق المؤثر، من دون الوقوع في فخ الحوار المبتذل أو الألفاظ الخارجة أو الحشو غير المبرر. كان لكل عمل هدف واضح، وقضية يسعى إلى معالجتها من زاوية إنسانية وفنية متقنة.

وقد تميّزت تلك الأعمال بعمق حواراتها، حيث لم تكن الجملة مجرد تعبير عن موقف درامي عابر، بل كانت انعكاساً لحالة إنسانية ممتدة. ولعل الأمثلة كثيرة؛ من الألم الإنساني الذي جسدته شخصية "ورد" في مسلسل "قلم حمرة"، إلى معاناة "خضرة" في "التغريبة الفلسطينية"، وألم الندم الذي عاشه "عروة" في "الندم"، وانكسار "أبو عبده" في العمل ذاته.

كما لا يمكن نسيان مشاعر الفقد في "أهل الغرام"، وصور التهميش في "الانتظار"، ودفء العائلة في "الفصول الأربعة" و"يوميات مدير عام"، الذي بقي نموذجاً للكوميديا الناقدة. وكذلك التأثير الكبير لمسلسل "أشواك ناعمة" في شريحة واسعة من الفتيات.

ولا تزال الحوارات العميقة في تلك الأعمال حاضرة في وجدان المشاهد، تُستعاد وتُتداول حتى اليوم. وينطبق ذلك أيضاً على الدراما المصرية، التي قدّمت أعمالاً خالدة مثل "حديث الصباح والمساء"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"يوميات ونيس"، و"فارس بلا جواد".

ويعود سر جاذبية تلك الأعمال، في رأيي، إلى كونها لم تكن تسعى فقط إلى تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، كما هو الحال في كثير من الأعمال الحالية، خصوصاً في موسم رمضان، بل كانت تحترم عقل المشاهد، وتدفعه للتفكير، وتشدّه إلى قضية حقيقية تمس حياته.

أما اليوم، ورغم توفر الإمكانات الإنتاجية الضخمة، ووجود أسماء لامعة من الفنانين الذين أثبتوا موهبتهم سابقاً، وعودة بعضهم بعد غياب، فإن المشهد الدرامي يبدو مختلفاً. فالكثير من الأعمال، ولا سيما في الموسم الرمضاني الحالي، تعاني أزمة واضحة المعالم.

هذه الأزمة، في جوهرها، ليست أزمة إنتاج أو تمثيل، بل أزمة نص، إذ يلاحظ المتابع سطحية في الحوارات، وكثرة في الحشو، وإقحام خطوط درامية فرعية لا تخدم العمل، فضلاً عن وجود مبالغات تخرج أحياناً عن المنطق.

كما أن غياب عدد من كبار كتّاب الدراما هذا العام أسهم في تعميق هذه الأزمة، رغم وجود بعض الأعمال التي تستحق الإشادة والتوقف عندها.

باختصار، تعيش الدراما العربية اليوم أزمة في النص الجيد، سواء من حيث الفكرة أو المعالجة أو الحوار، الذي كان يوماً عنصراً أساسياً في جذب المشاهد وإبقائه متفاعلاً مع العمل.

فالنص الدرامي الناجح، برأيي، هو ذاك الذي يضع المشاهد في قلب الحكاية، ويقدم قصة واقعية ومؤثرة، تُشبه الناس وتعكس تجاربهم، بحوار عميق وراقٍ يرسخ في الذاكرة.

ويبقى السؤال الأهم: هل أصبحت الدراما العربية عاجزة عن إنتاج أعمال بمستوى ما قُدّم سابقاً؟ أم أن الحل يكمن في إعادة الاعتبار للنص، وتقديم أعمال بروح جديدة، تعبّر عن واقعنا، وتواكب تطور مجتمعاتنا، من دون التفريط بعمقها الإنساني؟