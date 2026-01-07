أزمة المنتج الأصلي أو في الحاجة إلى ما بعد الجسد

ينشغل الإنسان في اللحظة الراهنة بما يتهدّد صحته من مخاطر، ترتبط أساسًا بالآثار البيولوجية والنفسية الناجمة عن الاستخدام المُفرط للتقنيات الدقيقة في الصناعات الغذائية. غير أنّ هذا الانشغال يتجاوز في عمقه القلق الصحي، إلى الجذور التي يتصدّع فيها تصوّرنا الكلاسيكي عن البقاء. فمن منظور الانتقاء الطبيعي، لم يحدث أن كان الغذاء موضوع مُساءلة أخلاقية، ولا معيارًا في ارتباطه باستدامة الجسد وبقائه على قيد الحياة. ذلك لأنّه كان معطًى تتكفّل الطبيعة بفرزه، ويعمل الجسد على التكيّف معه أو الانهيار أمام عجزه عن التأقلم معه.

إنّ حداثة السؤال: هل ما نأكله يتناسب مع أجسادنا؟ لا تبرز في طابعه النقدي، بالقدر الذي تظهر في كونه سؤالًا متأخّرًا تاريخيًّا؛ فقد عرف التاريخ الإنساني قبل ظهور صيحات الطب البديل تحوّلات جذرية، بدءًا بالثورة الصناعية انتهاءً بالطفرات التقنية المعاصرة، من دون أن يُسائل نفسه بقلقٍ مُماثلٍ حول بنية الجسد. وهذا ما يكشف أنّ الإشكال الراهن يتجاوز الغذاء بوصفه موضوع مُساءلة، إلى انفصال غير مسبوق بين إيقاع التحوّل التقني وإيقاع التكيّف البيولوجي.

لذا، فإن تحميل الإنسان مسؤولية عجز الانتقاء الطبيعي، بتحميله مسؤولية ما أنتجته تكنولوجيات الغذاء ليس سوى وهم جديد يُخفي مأزقًا أعمق: مأزق الانتقاء الطبيعي ذاته. فحين يعجز هذا الأخير عن خلق أشكال جديدة من التأقلم بالسرعة التي يفرضها التدخّل التقني، يغدو الجسد متخلّفًا تاريخيًّا عن شروط وجوده وبقائه.

انفصال غير مسبوق بين إيقاع التحوّل التقني وإيقاع التكيّف البيولوجي

هنا لا يكون الحل في الدعوة إلى جعل التاريخ الغذائي يتوقّف في لحظة بعينها، أو في استعادة وهم "الغذاء الأصلي"، ولا يكون الحل بصيغة أعم في خلق بؤر طبيعية داخل حقل ثقافي متغوّل، وإنما في الاعتراف بأننا إزاء لحظة تاريخية يُطالَب فيها الانتقاء الطبيعي بابتكار جسد للحظته التاريخية، باعتباره استمرارًا جذريًّا لمنطق الطبيعة وحتميتها.

وبهذا المعنى، يُنظر إلى الجسد بوصفه كيانًا تاريخيًّا بامتياز، يُعاد تشكيله داخل شبكة معقّدة من التقنيات والمعارف وأنماط الإنتاج. فالإنسان بالمعنى ذاته، يصنع بيئة تتقدّم عليه، وتفرض عليه أن يلحق بها جسديًّا أو ينهار. وهنا ينقلب الانتقاء الطبيعي من آلية عمياء تعمل عبر الزمن الطويل، إلى مبدأ يُستدعى لتبرير فجوة لم يعد قادرًا على ردمها.

إنّ القلق الغذائي المعاصر ليس سوى عرض لتحوّل أعم؛ عرض يكشف أنّ الصراع الحقيقي هو صراع بين الجسد وحركة التاريخ نفسه. فحين تصبح تكنولوجيات الغذاء أكثر تعقيدًا من القدرة البيولوجية على التحيين، يغدو الجسد موقع توتّر دائم، ذلك لأنّه لم يُصمَّم بعد للعالم الذي أنتجه الإنسان تقنيًّا. وعند هذا الأفق يصبح صانع الساعات الأعمى، مشروعًا تاريخيًّا واعيًا، تُنقل فيه آليات البقاء من حقل البيولوجيا إلى حقل القرار التقني.

الخطر ليس كامناً، فيما نأكله، بقدر ما يحضر في استمرار تمسّكنا بصورة لجسدٍ لم يعد ينتمي إلى الزمن الذي يعيش فيه

إذ ذاك، يُرفع السؤال الغذائي المعاصر واجهةً لإشكال أعمق: إشكال نهاية البراءة الطبيعية للجسد، وبداية لحظة تصبح فيها الحياة موضوعًا للتشكيل والتغيّر لا للاكتفاء والثبات. فالخطر ليس كامنًا، فيما نأكله، بقدر ما يحضر في استمرار تمسّكنا بصورة لجسدٍ لم يعد ينتمي إلى الزمن الذي يعيش فيه.

على هذا النحو يمكن النظر إلى المُنتج الأصلي كأزمة، تخفي وراءها رجعية غذائية، يَغتصب فيها الإنسان صفة أكّدها التاريخ الطبيعي للانتقاء. رجعية لا تختلف بالمطلق عن الرجعية العقلية التي تتمسّك بالأفكار البائدة على اعتبارها أساساً لا يُنهض على غيره.

إنّ مماثلة العقل بالجسد هي الوضع الطبيعي، الذي أنتجه التداخل التاريخي بينهما، والخطر ليس في التحوّل، بقدر ما هو كامن في ادّعاء الأصل، ادعاء يُتوخى منه تقديم الطبيعة مقرّراً أخلاقياً نهائياً، بينما العمق في البناء معرفياً لا في الدرجة الصفر المعطاة.