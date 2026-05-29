أرض القرابين

بلادنا مولعة بالقرابين. حتّى أننا اتّخذنا من تبديل قربان بشريّ بآخر حيواني عيداً. وقدّسنا الأنبياء الذين قدّموا أجسادهم ودماءهم فداءً لنا. أرضنا مُتعطّشة للدماء الطازجة والنقيّة. لا نعرف كيف ابتدأ الأمر: الشغف بفائض الدماء أم التعطّش للمزيد منها؟

مضت قرون طويلة على تقديم الابن البكر أضحية، وطويت تلك الصفحة، هذا ما نتباهى بإنجازه في مسيرة بناء وعينا البشريّ، ولكن، إن نظرنا حولنا سنرى خطّ الزمن يستدير ويُقفَل ليعيدنا إلى المذبح الذي سُجّي عليه الأطفال المذبوحون. كيفما قلّبنا الصور والصفحات سنرى الآباء والأمّهات يحملون جثث أطفالهم ويمضون مفطوري القلوب، بينما المذبح ينتظر المزيد.

صحيح، منذ عهود بعيدة لقّن الربّ نبيّه إبراهيم درساً بعد اختبار إيمانه وتضحياته، وأرسل له كبشاً ليذبحه بدل ابنه البكر، كما اقتضت التقاليد. صحيح، صار ذبح الأبناء وتقديمهم قرابين مُحرّماً على المؤمنين بالله الواحد، ولكن اليوم يبدو إنجاب الأطفال بمثابة تقديم قربان، ونذر للموت، تحديداً هنا، القِبلة التي يتنازع عليها أحفاد إبراهيم وابنيه: الذبيح وأخيه غير الشقيق.

ليست مصادفة أنّ أطفالاً أبرياء يتصدّرون قوائم القتلى في الحروب الشنيعة، وباسم تلك الديانات نفسها التي أتت من نسل إبراهيم، المحاربون يتبرّكون بدماء الأطفال، أغلى ما لأعدائهم، أقدس غنيمة، يفتتحون بها حروبهم. استهداف مدرسة للبنات في إيران مع أوّل طلقة في الحرب الأخيرة لم يكن محض خطأ، كما لم يكن استهداف مدرسة بحر البقر وخيمة قانا وأطفال الغوطة وأطفال الفاشر... غريزة القتَلَة العمياء تقودهم كعصا الضرير، لا أحد منهما يريد أو يستطيع أن يرى، الجاني وغريزته يطلبان أمراً واحداً: الدماء الطاهرة النقيّة واليافعة.

النحر الرحيم

يُقال إنّ تلك الطريقة في النحر لا تؤلم. مع ذلك ترفس الخراف وترتعش حوافرها. لا نعرف لماذا؟ نهرب من عينيها المُحدّقة إلينا ونتناول كبدها لنأكله نيئاً. هذا أحد أبرز طقوس العيد: أن نأكل اللحم النيء، كما فعل أسلافنا قبل قرون، منذ سكنوا الكهوف وقبل أن يعرفوا النار. لا يمكن للبشر أن ينسوا كم كانوا وحوشاً وكم اشتهوا الدماء!

كلّ عيد أضحى تُنحر ملايين الخراف. توزّع اللحوم على الناس، الأقربون والأبعد والأبعد. تنتشر رائحة الشواء في الأحياء كلّها، غنيّة وفقيرة، مُضيئة ومُعتمة. في هذه الأيّام المباركة تُعطى لكلّ إنسان حصّته من البروتين الحيوانيّ الثمين، الطاقة، الوحدة اللازمة للعيش. ولكنّ القتلة لا ينتظرون مواقيت الأعياد، كلّ خطوة مدنّسة لهم فوق أرضنا هي حجّ، كلّ طفل لنا هو قربان يتقرّبون به من آلهتهم، ينحرونه ويتفرّجون وينتشون ويعطشون للمزيد.

يتشوّش الحدّ الفاصل بين القربان البشري والحيوانيّ. ندفع الثمن من قلوبنا. نسميه فداء أو أضحية، لا يهمّ.

نحبّ أن تسيل الدماء بينما نحتفل، إنّها أرفع زينة وأكثرها بريقاً. حين ننتقل إلى بيت جديد نَذبح عند عتبته، حين يولد لنا طفل، ويُشفى لنا عزيز، في الأعراس والليالي الملاح، حين نكرّم ضيفاً، وإذا كانت لنا أمنية ثمينة ننذر ذبيحةً... يجب أن تسيل الدماء الطازجة على الأرض لتحلّ تبريكات السماء. في مكان قريب يسري المبدأ نفسه، لكن يتحوّل فيه أطفالنا إلى قربان وأرضنا إلى مذبح.

انقلبت اللعبة علينا. يحدّق الخروف في المسلخ إلى السواطير، لا يعرف أنّها تشتهيه، يأسر لمعانُها بصرَه. ويحدّق الطفل في مسلخ آخر إلى المُسيّرة، لا يعرف كم تشتهيه، يعجبه لمعانُها. ليس أكيداً أنّ نحر الخراف (الرحيم) مؤلم لها، لكنّ نحر أطفالنا هو الألم بالتأكيد.

عدوّنا يختار أغلى ما لدينا. يختار الإمعان في إيلامنا. يعيدنا إلى ما قبل ظهور الكبش، إلى رجل يرفع السكّين لينحر طفلاً ويسترضي الآلهة. نحن الآن في زمن الوحوش ودائرته أُحكِمت علينا. لا مفرّ.