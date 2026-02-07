أبسكرولد ومفترق الطرق

الحاصل اليوم على منصّات التواصل الاجتماعي، انحياز سياسي أيديولوجي مُمنهج من جهة المنصّات الكبرى، يخدم الاستعمار الغربي المُعاصر، ويبرّر الاحتلال الإسرائيلي ويدافع عنه، ويقمع أيّ صوت حر من فلسطين، أو السودان، أو اليمن، أو حتى من داخل الغرب نفسه إذا خرج عن السردية الاستعمارية الرسمية، ضمن سياسات قمع رقمي واضح تمارسه منصّات أمثال ميتا وألفابت ومايكروسوفت وإكس وتك توك، قمع يصل إلى حدّ حذف المحتوى، وخنق الوصول، وحظر الحسابات، وتزوير السرديات، وفرض تعريف واحد مُفبرك ومسموح به للإنسانية والضحية.

في هذا السياق، جاءت منصّة أبسكرولد (UpScrolled) استجابةً أخلاقيةً قبل أن تكون تقنية، في لحظةٍ صار فيها الفضاء الرقمي امتدادًا ناعمًا للاستعمار، تُكمَّم فيه الأفواه باسم المعايير المزدوجة، وتُقمع الحقيقة حين لا تخدم القوّة. لم تعد المنصّات الكبرى ساحات تعبير، بل غرف تصفية تُدار بالخوارزميات واللوبيات، يُسمح فيها بالصوت ما دام مطيعًا، ويُخنق إن سمّى الاحتلال احتلالًا، أو الإبادة إبادة. في هذا التعتيم، لربما ظهرت أبسكرولد ومثيلاتها محاولةً لاستعادة الكلمة من قبضة السوق والاستعمار، ومساحةً تقول إنّ التفكير ليس جريمة، وإنّ السرد الحر ليس خللًا تقنيًا، بل حقٌّ إنساني لا يجوز حجبه.

ولكن هل سيُكتب لها النجاح، أم ستقتلها عصابات وادي السيلكون كما فعلوا مع سابقاتها؟ من الصعب التنبّؤ بمصير تطبيقات التواصل الاجتماعي الجديدة، وحتى مستقبل القديمة منها، لكن تطبيق أبسكرولد يقف حاليًا عند مفترق طرق حاسم. فإمّا يصبح عملاقًا عالميًا مثل تيك توك، وإمّا يتلاشى كما حدث مع تطبيقات الموضة العابرة السابقة.

والتاريخ يقصّ علينا قصصًا تحذيرية، حيث إنّ المستخدمين قد يفرّون من منصّة ما بسبب الإحباط. ومع ذلك، فإنهم لن يبقوا على المنصّة الجديدة إلا إذا كانت تقدّم لهم تجربة أفضل على المدى الطويل من تلك التي تركوها.

وعليه، قد يتوقّف مصير أبسكرولد على كيفية تعامله مع ثلاث عقبات مُحدّدة:

أولًا، قد يستفيد أبسكرولد حاليًا من موجة الهجرة الناتجة من الإحباط من قمع منصّات مثل فيسبوك وإكس للأصوات الحرّة حول العالم، ولربّما من تحوّل ملكية تيك توك الأميركية الجديدة إلى إدارة صهيونية داعمة للإبادة وفارضة لمزيد من الرقابة والقمع. ولكن تكمن المخاطرة هنا في أنّ معظم التطبيقات التي تنمو بهذه الطريقة تصل في النهاية إلى مرحلة الاستقرار بمجرّد انحسار الغضب الأولي. ولكي يصبح أبسكرولد منصّة رئيسية، يجب أن يتجاوز كونه تطبيقًا للاحتجاج، وأن يصبح تطبيقًا يوميًا يلجأ إليه الناس للترفيه والتواصل الاجتماعي، وليس فقط للسياسة. وهنا ميزة أبسكرولد على عكس بعض التطبيقات السابقة، حيث يتميّز بمزيج مألوف بين إنستغرام وتيك توك، ولربما إكس، ما يُسهّل على المستخدمين الجدد تعلّم استخدامها والتعامل معها.

ثانيًا، تحدّي غياب الخوارزمية، حيث تُعدّ ميزة أبسكرولد الأبرز عبر عرض المحتوى بترتيب زمني من دون خوارزميات سلاحًا ذا حدين. فالمشكلة تكمن في أنّ الخوارزميات هي ما يجعل تيك توك إدمانيًا من خلال عرض ما يُناسب مزاجك تمامًا. من دونها، يضطر المستخدمون إلى بذل جهد أكبر للعثور على محتوى يُلائمهم، فحين تمتدّ صفحة المحتوى بمنشورات ليست ذات صلة أو رسائل مزعجة، فقد يشعر المستخدمون بالملل ويعودون إلى التطبيقات التي تعرفهم بشكل أفضل. واختبار أبسكرولد سيكون في قدرتهم على تطوير أداة اكتشاف تُقدّم تجربة جديدة من دون أن تُصبح خوارزمية تلاعبية كما وعدوا بتجنّبها.

ثالثًا: فخ فوضى الرقابة العالمية، فحاليًا تُسوّق المنصّة نفسها على أنّها ملاذ لحرية التعبير، وتاريخيًا واجهت المنصّات غير الخاضعة لمزاج السياسات الغربية صعوبة في التعامل مع تدفّق المحتوى الذي يصنّفه الغرب محتوى عنيفاً أو خطاب كراهية، فقط لأنّ الضحية هي من يستهدفها الغرب أصلًا كما يحصل في قطاع غزّة، ما قد يؤدي إلى حظر من متاجر التطبيقات لدى آبل وجوجل التي فصّلت معايير أمانها ضدّ غير الغربي. بالإضافة إلى احتمالية عزوف المُعلنين مستقبلًا، حيث ترفض العلامات التجارية الكبرى عرض إعلاناتها بجانب المحتوى غير الخاضع للرقابة، ما يُصعّب على التطبيق تحقيق الربح، وفي عالم غير أخلاقي قد يقلّل نموذج الدعايات الأخلاقي الذي وعد التطبيق بالالتزام به من حصّته السوقية. وأظن أنّ المؤسس السيد عصام حجازي انتبه لهذا الأمر، ويُقال إنه يُشكّل فريقًا قانونيًا وفريقًا للرقابة لإيجاد حل وسط.

ونحن هنا أمام سيناريوهين: الأوّل سيناريو العملاق في حالة نجاح أبسكرولد في استقطاب كبار المُبدعين الذين يجلبون معهم قواعد جماهيرهم بالكامل لزيادة الوصول وتجنّب الحظر الخفي، فقد تصبح الركيزة الثالثة الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب ميتا وتيك توك أو سيناريو الشبح إذا فشلت في استقطاب فئات متنوّعة من الجمهور بأغراض متعدّدة، وليس السياسة فقط، فلربّما انتهي بها المطاف لتكون تطبيقًا مُتخصّصًا ضمن نطاق ضيّق، أي إنهّا ستظل نشطة، لكنها لن تشكّل تهديدًا للتيار السائد.

شخصيًا، أنشأت حسابًا على أبسكرولد وأتمنى من قلبي أن يقلب الطاولة على الجميع.