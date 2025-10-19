آليات التغيير في المجتمع

كثر الحديث عن التغيير وآلياته في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد الأحداث التي مرّت بها بعض من دولنا العربية بما عُرف بالربيع العربي، وما تلاها من أحداث. فهل التغيير مجرّد عملية تحوّل في الأوضاع السياسية لدولة معيّنة؟ أم أنّ الأمر أعمق من ذلك؟

لعل التغيير السياسي هو المحك الذي يؤثّر في أيّ تغيير مجتمعي، لأنّه البوابة التي يدخل منها المجتمع إلى التغيير الشامل. صحيح أنّ المجتمعات تتطبّع بالشكل السياسي الحاكم لها، لكن المجتمع هو الآخر مؤثّر على الطبقة السياسية بما يحمله من إرث ثقافي وحضاري، لأنّ تلك الطبقة السياسية لم تأتِ من الفضاء الخارجي على متن طبق طائر، بل جاءت من ذلك المجتمع الذي تحكمه.

يقول عبدالرحمن الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد": "الأمَّة التي لا يشعر كلُّها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحقُّ الحريّة". وبالتالي لن تفكّر بالتغيير، بل تستمرئ هذا الاستبداد، لأن التغيير الحقيقي يكون بقدر ما تمتلك الشعوب من إرادة حقيقية للحياة الكريمة. فكيف إذا كانت تلك الإرادة منزوعة؟

لا نطلب من التغيير أن يكون عصا سحرية تصنع المستحيل بسرعة في مجتمع يعمل بآليات تكبح حركته التغييرية

يحلّل ذلك الدكتور خالص جلبي بقوله: "وعندما يقرّر القرآن أن (تغيير) الإنسان ممكن بيد (الإنسان) فهو لا يشير إلى الظروف المادية، بل الأوضاع (النفسية)، ولكن هذا يتطلب جراحة معقدة أكثر من الجراحة العصبية للدخول إلى طبقة (الوعي) و(اللاوعي)، فأما الوعي فالدخول عليه بالأفكار أما طبقة اللاوعي فهي مكان خزان العواطف والخبرات والعادات والمواقف الأخلاقية وهي تشكل 95% من كياننا النفسي، وتغيير اللاوعي ليس بهذه السهولة، فكيف يمكن أن يغير الناس شيئاً لا يشعرون به؟".

وتيرة التغيير الاجتماعي

يجب أن نعرف أنّ التغيير المطلوب هو فعل مجتمعي يضبطه إيقاع المجتمع الرتيب أو السريع بقدر الآليات التي يعمل بها المجتمع المُستهدف بهذا التغيير. فلا نطلب من التغيير أن يكون عصا سحرية تصنع المستحيل بسرعة في مجتمع يعمل بآليات تكبح حركته التغييرية مثلا. فيما يسري التغيير بوتيرة سريعة في مجتمع آلياته "متقبلة" لهذا التغيير القادم؛ كأن يكون المجتمع على درجة عالية من الوعي السياسي والثقافي بحقوقه وواجباته على الأقل.

ويمكننا تشبيه آليات المجتمع بأسلاك الكهرباء ونشبّه التغيير بالتيار الكهربائي؛ فالأسلاك الجيّدة يسري فيها التيار الكهربائي بسلاسة ومن دون عقبات، في حين إنّ الأسلاك الرديئة تكون سيئة التوصيل لهذا التغيير الذي قد لا يصل أو يتأخّر وصوله.

التغيير عملية داخلية أكثر من كونها عملية خارجية

والتغيير ليس ما يريده الحزب "س" أو الجماعة "ص"، لأنهما لا يمثلان المجتمع بكلّ أطيافه، بل ما يقوله العقل الجمعي للأمّة كلّها. كذلك يجب أن تكون الجموع الطالبة للتغيير لديها الإيمان والمعرفة بالتغيير الحقيقي ومعناه، وليس لديها الفعل فقط، بمعنى أنها تريد التغيير من داخل نفسها ليس كرهاً لذاك الحاكم الذي لم يوافق هواها أو لمصلحة "محصورة" على جماعة بعينها أو للتخلّص من "شلة" بذاتها، بل يجب أن يكون التغيير لمصلحة الأمة كلّها، بما في ذلك الفصيل الذي خرج الناس ضدّه، لأنهم في نهاية المطاف جزء من الأمّة، ويجب أن يمسّهم التغيير أيضا.

وعادة ما يكون التغيير الثقافي بطيئًا ولا يكون مُتساوقاً مع التغيير السياسي في وتيرة الحركة، ويشرح ذلك الدكتور عبدالإله بلقزيز بقوله: "إن زمن التطور في السياسة والاقتصاد غير زمن التطور في الثقافة والاجتماع، الزمن الأول زمن وقائعي، أو هو محكوم بزمنية الوقائع، أما الثاني فزمنٌ ثقافي، أي يتعلق بمنطق التطور الطويل الأمد الذي تقطعه الأفكار والقيم كي تتبدل أو تتغير أو تتحول. وبين الزمنين تفاوت في التطور لأن الزمن المادي، الذي تخضع له العلاقات السياسية والاقتصادية، أسرع إيقاعاً من الزمن الثقافي (الثقافة هنا مأخوذة بمعناها الأنثروبولوجي الأوسع)، ثم لأن قابلية البنى السياسية والاقتصادية للتحول والتغير أعلى من قابلية البنى الثقافية - الفكرية والاجتماعية". وفي النهاية يجب ألا ننسى أنّ التغيير عملية داخلية أكثر من كونها عملية خارجية.