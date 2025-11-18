أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بالتعاون مع مجموعة أورا، انطلاق كرنفال مدينا سنترال، وهو برنامج ترفيهي واسع النطاق يقدّم عروضاً فنية وموسيقية، وأنشطة عائلية، وعروضاً غنائية، إضافة إلى المواكب الاستعراضية، وذلك كل عطلة نهاية أسبوع من نوفمبر/تشرين الثاني حتى فبراير/ شباط.

ويأتي كرنفال مدينا سنترال وجهةً ترفيهيةً متكاملةً أطلقت من خلال التعاون والرعاية المشتركة بين الشركة المتحدة للتنمية ومجموعة أورا، حيث تهدف الجهتان إلى تعزيز مكانة مدينا سنترال بكونها إحدى أبرز الوجهات الحيوية في دولة قطر، وإعطاء السكان والزوار أسباباً جديدة لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في جزيرة اللؤلؤة.

وسيفتتح الكرنفال عروضه مع أداء خاص للفنانة اللبنانية كريستينا حداد، إيذاناً بانطلاق برنامج متنوع من العروض الحيّة التي تشمل فنانين، ومؤدين، وكوميديين، وعروضاً مبتكرة تُقام على مدى عطلات نهاية الأسبوع المقبل.

ويتميّز كرنفال مدينا سنترال بعطلات نهاية أسبوع ذات طابع خاص، حيث يقدّم كل أسبوع أجواءً جديدة، وعروضاً مختلفة، وتصاميم بصرية مميزة، ويتيح للزوار تجربة متجدّدة طوال الموسم. وستجسَّد هذه المواضيع عبر عروض شارع حيّة، وأزياء احتفالية، ومجسّمات فنية، ومواكب متجوّلة تمر عبر الممرات الرئيسية في مدينا سنترال.

وسيجد الأطفال والعائلات في المنطقة المقابلة لمطعم دبس ورمّان مركزاً رئيسياً للأنشطة العائلية، حيث تتنوع ورش العمل بين الفنون اليدوية، وتشكيل الصلصال، وصناعة البالونات، وتلوين الوجوه، إلى جانب أنشطة تفاعلية تناسب الأطفال.

وفي الأمسيات، يستمر المرح مع عروض موسيقية لفنانين من قطر والمنطقة، وعروض كوميدية شهرية تضفي طابعاً فنياً متجدّداً على كل عطلة نهاية أسبوع، لتقدّم للزوار تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين النهار المليء بالأنشطة والمساء المفعم بالأجواء الاحتفالية.

وفي تعليقه على هذا التعاون، صرّح المدير التنفيذي للشؤون التجارية والعقارية، حسين الباكر، قائلاً: "يأتي تعاوننا مع مجموعة أورا في إطار التزامنا تقديم تجارب ترفيهية متكاملة تعزّز من روح المجتمع على جزيرة اللؤلؤة. نحرص في الشركة المتحدة للتنمية على خلق بيئة نابضة بالحياة تجمع السكان والزوار في أجواء من التفاعل والمشاركة، حيث تمثّل فعاليات مثل كرنفال مدينا سنترال فرصة للاحتفاء بالإبداع والثقافة والمرح في وجهة واحدة تجمع بين الترفيه والضيافة وأسلوب الحياة العصري".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أورا، السيد ياسر زين: "تعكس شراكتنا مع الشركة المتحدة للتنمية رؤية مجموعة أورا في ابتكار تجارب استثنائية تجمع الناس من خلال الترفيه والإبداع. ومن خلال التعاون في فعاليات مثل كرنفال مدينا سنترال، نسعى إلى الإسهام في أجواء جزيرة اللؤلؤة وتقديم لحظات لا تُنسى تُبرز أفضل ما في الضيافة وروح المجتمع. نود أن نلهم مشاعر الترابط والبهجة والحيوية في أرجاء مدينة سنترال".

وتُعد الشركة المتحدة للتنمية إحدى أبرز الشركات المساهمة العامة في دولة قطر، والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان. وتعمل الشركة على تطوير وجهات متميزة تعكس معايير العيش العصرية والمستدامة، من خلال مشاريع عقارية وتجارية وسياحية مبتكرة تسهم في دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة قطر وجهةً رائدةً للعيش والاستثمار.

كما تُعد مجموعة أورا شركة رائدة في مجال الضيافة، تسعى إلى ابتكار تجارب ضيافة استثنائية تُلهم وتُبهج الزوّار. وبفضل شغفها بالابتكار والتزامها بالتميّز، تواصل مجموعة أورا الارتقاء بمعايير الضيافة وتوسيع آفاق التجربة المتميزة، من خلال تقديم مفاهيم عالمية مشهورة في قطر وخارجها.

